"Spices e-Auto diena" piedāvās testa braucienus ar vairāk nekā 30 elektroauto modeļiem un izklaidi visai ģimenei
Sestdien, 5. septembrī no pulksten 11.00 līdz 15.00, pie tirdzniecības centra “Spice Style” A ieejas norisināsies “Spices e-Auto diena”, piedāvājot apskatīt un testa braucienos izmēģināt vairāk nekā 30 jaunākos Latvijas tirgū pieejamos elektroauto modeļus. Ģimenēm būs pieejamas bezmaksas izklaides, tostarp “SIM Racing” braukšanas simulators, “Redrift” radiovadāmo modeļu drifta trase un citas veiklības un precizitātes aktivitātes.
“Autobraucēju paradumi mainās un elektroautomobiļu skaits pilsētas ielās turpina pieaugt. Vienlaikus, neraugoties uz tehnoloģiju attīstību, par tiem joprojām ir daudz stereotipu un aizspriedumu, jo cilvēkiem trūkst praktiskas pieredzes. “Spices e-Auto diena”, kas pie mums norisināsies jau trešo gadu, ir platforma, kas mērķēta tieši uz zināšanu un pieredzes paplašināšanu. Esam pārliecināti, ka patiesa ilgtspēja sākas brīdī, kad zaļās tehnoloģijas kļūst saprotamas un pieejamas ikvienam, un “Spices e-Auto diena” ir iespēja tās iepazīt un piedzīvot klātienē,” saka modes un dzīvesstila tirdzniecības centra “Spice” vadītāja Iveta Priedīte.
“Spices e-Auto diena” ir daļa no konkursa “Latvijas e-Auto”, kas norisinās jau trešo gadu. Šajā sezonā žūrijas vērtēšanai pieteikti vairāk nekā 30 elektroauto no lielākajiem Eiropas, Japānas un Dienvidkorejas zīmoliem, kā arī jaunpienācēji no Ķīnas.
“Tik plašu elektroauto klāstu vienuviet ikdienā redzēt nav iespējams. Apmeklētāji varēs salīdzināt dažādu cenu un izmēru automobiļus, aprunāties ar nozares profesionāļiem un, pats svarīgākais, paši pārliecināties, kā elektroauto uzvedas reālos braukšanas apstākļos. Interesi par šādu iespēju apliecina arī pērnā gada rezultāti – pasākums piesaistīja teju 5000 apmeklētāju, kuri devās vairāk nekā 400 testa braucienos. Personiskā pieredze bieži vien ir labākais veids, kā kliedēt šaubas un saprast, vai elektroauto ir piemērots konkrētā cilvēka ikdienai,” uzsver konkursa “Latvijas e-Auto” organizators Roberts Jansons. “Un tas vēl nav viss! Blakus “SIM Racing” braukšanas simulatoram un “Redrift” radiovadāmo modeļu drifta trasei konkursa atbalstītāji būs sarūpējuši vēl virkni bezmaksas aktivitāšu visai ģimenei. Apmeklētāji varēs pārbaudīt savu reakcijas ātrumu un precizitāti, tostarp riņķu mešanā un basketbola metienos, savukārt pašiem mazākajiem būs pieejams īpašs krāsošanas un zīmēšanas stūrītis,” piebilst Roberts Jansons.
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“2026. gads Latvijas elektroauto tirgū ir kļuvis par izrāviena gadu – pirmreizēji reģistrēto elektroauto skaits ir audzis par 23%, bet to īpatsvars Latvijas autoparkā pārsniedzis 2%. Šo izaugsmi veicinājuši vairāki faktori, tostarp degvielas cenu kāpums un EKII atbalsta programmas elektroauto iegādei atjaunošana,” stāsta “SEB bankas” Līzinga pārvaldes Jauno darījumu un risku nodaļas vadītājs Matīss Janevičs-Dambis.
Testa braucienos varēs piedalīties pasākuma apmeklētāji, kuri uzrādīs derīgu autovadītāja apliecību.
“Latvijas e-Auto” ir ikgadējs konkurss, kas iepazīstina sabiedrību ar jaunākajām elektromobilitātes tendencēm, tehnoloģijām un elektrisko automobiļu modeļiem Latvijas tirgū. Konkursa ietvaros tiek vērtēts elektroauto nobraukums, uzlādes iespējas, efektivitāte, drošība, komforts, tehnoloģijas un piemērotība ikdienas lietošanai Latvijas apstākļos.
Konkurss pulcē nozares ekspertus, autoražotājus, medijus un auto entuziastus, veicinot plašāku izpratni par e-mobilitātes attīstību Latvijā un palīdzot patērētājiem pieņemt informētākus lēmumus par nākamā auto izvēli.
Šobrīd konkursā pieteiktie auto modeļi: BMW iX3, BYD ATTO 3 EVO, BYD DOLPHIN SURF, BYD SEAL, CUPRA Raval, Ford Explorer EV, KGM Musso EV, Kia EV2, Kia EV5, Kia PV5 Cargo, Lexus ES, Lexus RZ, Mazda6e, Mercedes-Benz CLA 350 4M EQ, Mercedes-Benz GLB 250+ EQ, Mercedes-Benz GLC EQ SUV, MG 4 Urban, MG S6, Nissan MICRA, OMODA E5, Renault 4 E-Tech electric, Subaru e-Outback, Subaru Solterra, Subaru Uncharted, Tesla Model Y, Toyota bZ4X Touring, Volvo ES90, Volvo EX60, XPENG P7+, Zeekr 7GT un Zeekr 7X. Jaunu konkursa dalībnieku pieteikšana iespējama līdz pat žūrijas fināla testa braucieniem septembra nogalē.
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Pirmā konkursa testu diena norisinājās 20. maijā, kad žūrija uzsāka elektroauto vērtēšanu. Sezonas turpinājumā 5. septembrī pie modes un dzīvesstila tirdzniecības centra “Spice” norisināsies “Spices e-Auto diena”, kur ar elektroauto jaunumiem varēs iepazīties plašāka sabiedrība. Savukārt 29. un 30. septembrī paredzēti fināla testa braucieni žūrijai. Konkursa noslēgums un apbalvošanas ceremonija notiks 20. oktobrī Mežaparka estrādes Kokaru zālē.
Konkursa idejas autors un organizators ir Roberts Jansons, auto žurnālists un “TAVS AUTO TV” galvenais redaktors.
Konkursu atbalsta: SEB, SIXT, Ignitis ON, Goodyear, Solar Surfers, Kempower, Mobilly, TZMO Latvija, YES WE CAN, Spice, Cēsu darītava, Igates pils, LASI.LV, Latvijas Elektroauto biedrība, Radio SWH, Jauns.lv un What Car?.