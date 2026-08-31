Nissan LEAF sāk jaunu dzīvi: elektroauto pionieris atgriežas trešajā paaudzē
Pirms 16 gadiem Nissan LEAF palīdzēja aizsākt elektroauto revolūciju. Tagad leģendārais modeļa vārds atgriežas pilnīgi jaunā veidolā, un Tavs Auto TV to izmēģina kopā ar mūziķi Markusu Rivu.
Ir automobiļi, kas vienkārši nonāk tirgū, un ir tādi, kas maina visu nozari. 2010. gadā LEAF kļuva par vienu no pirmajiem masveidā ražotajiem elektroauto, kas bija paredzēts plašam pircēju lokam. Laikā, kad elektromobilitāte daudziem vēl šķita vairāk eksperiments nekā reāla alternatīva iekšdedzes dzinējam, Nissan piedāvāja automobili, ko varēja iegādāties, izmantot ikdienā un uzlādēt mājās.
Kopš tā laika LEAF automobiļi visā pasaulē nobraukuši miljardiem kilometru, pārdoti simtiem tūkstošu eksemplāru, bet pats modelis atstājis būtisku ietekmi uz visas auto industrijas attīstību.
Tagad šim stāstam ir jāturpinās, jo mūsu rīcībā nonācis pilnīgi jaunais, trešās paaudzes Nissan LEAF.
No hečbeka par krosoveru
Ja pirms 15 gadiem elektrisks ģimenes auto bija kaut kas neparasts, šodien elektriskie krosoveri ir kļuvuši par ierastu parādību. Tādēļ jaunajam LEAF vairs nepietiek tikai ar slavenu nosaukumu un pioniera reputāciju.
Nissan ir mainījis arī paša automobiļa koncepciju. No tradicionāla hečbeka LEAF pārtapis par modernu kupejas tipa krosoveru, kas veidots uz CMF-EV platformas, ko izmanto arī Nissan Ariya.
Jaunā virsbūves forma nav tikai dizaina jautājums. Ūdens lāsei līdzīgais siluets palīdzējis sasniegt 0,25 gaisa pretestības koeficientu. Uzlabotā aerodinamika kopā ar jaunās paaudzes elektrisko piedziņu un akumulatoru ļauj LEAF ar vienu uzlādi nobraukt līdz pat 622 kilometriem.
Divas baterijas un līdz 218 ZS
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Jaunais Nissan LEAF būs pieejams ar divām akumulatora versijām. Mazākās baterijas ietilpība ir 52 kWh, bet lielākās 75 kWh. Atkarībā no versijas elektromotora jauda sasniedz 177 vai 218 ZS.
Lielākā baterija atbalsta līdz 150 kW līdzstrāvas jeb DC ātro uzlādi. Atbilstošos apstākļos akumulatoru no 20 līdz 80 procentiem iespējams uzlādēt aptuveni 30 minūtēs.
Tieši uzlādes ātrums, mūsuprāt, ir viens no svarīgākajiem elektroauto rādītājiem. Ar iespaidīgu nobraukuma rezervi vien nepietiek, ja garākā ceļojumā enerģijas krājumu atjaunošanai jāpatērē pārāk daudz laika.
Jaunais LEAF nav būvēts riepu svilināšanai
Tehniskie dati skaidri parāda, ka jaunā LEAF galvenais uzdevums nav pārsteigt ar brutālu paātrinājumu. Tas ir pietiekami dinamisks ikdienas satiksmei, taču Nissan galveno uzsvaru licis uz efektivitāti, komfortu un iespējami lielu nobraukumu.
LEAF ir priekšējo riteņu piedziņa, bet jaudīgākā versija 100 km/h sasniedz 7,6 sekundēs. Elektroauto pasaulē, kur pat ģimenes krosoveri mēdz demonstrēt sporta automobiļu cienīgu paātrinājumu, šādi skaitļi var nešķist sensacionāli. Taču LEAF nekad nav bijis radīts dragreisa startiem. Tā uzdevums ir būt praktiskam elektroauto ikdienai.
Salonā tehnoloģijas apvienotas ar fiziskām pogām
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Iekāpjot jaunā LEAF salonā, viena no pirmajām detaļām, kas piesaista uzmanību, ir stūre. Tai ir interesants dizains un ergonomiska forma, turklāt Nissan nav atteicies no fiziskajām vadības pogām.
Vadītāja priekšā atrodas digitālais instrumentu panelis, bet tam līdzās multimediju displejs. Aprīkojumā pieejama Google integrācija, 360 grādu kamera, jaunākās paaudzes vadītāja palīgsistēmas un ProPILOT braukšanas asistents. Vairākas automobiļa funkcijas iespējams pārvaldīt arī attālināti, izmantojot NissanConnect lietotni.
Atkarībā no komplektācijas LEAF iespējams aprīkot ar panorāmas jumtu un premium audio sistēmu. Pieejama arī Vehicle-to-Load jeb V2L funkcija, kas ļauj automobiļa akumulatorā uzkrāto elektroenerģiju izmantot ārējo elektroierīču darbināšanai. Modeļa cena atkarībā no komplektācijas ir no 36 990 līdz 50 290 eiro Evolve izpildījumā.
Pie stūres Markus Riva
Šoreiz LEAF vērtēšanā Tavs Auto TV komandai pievienojās Markus Riva, cilvēks, kurš Latvijas izklaides industrijā mērķtiecīgi darbojas jau kopš pusaudža gadiem. Viņa karjera vedusi no DJ darba un Juniors TV līdz dziesmu autora, izpildītāja un producenta statusam. Markus visas sešas sezonas vadījis muzikālo TV šovu X Faktors, ar Talsu balto kori uzvarējis Koru karos, bet šīs vasaras sākumā izdevis minialbumu Vasara.
Un, protams, ir vēl kāds stāsts, kuru sarunā ar Markusu grūti apiet. Viņš desmit reizes startējis Latvijas Eirovīzijas nacionālajā atlasē. Tāpēc pirms ķerties pie LEAF apspriešanas, noskaidrojām arī to, vai pēc tik daudziem mēģinājumiem vārds Eirovīzija viņam vēl neizraisa nervu tikus (skaties video).
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Vai LEAF leģenda spēs atgriezties?
Tieši tas, iespējams, ir interesantākais jautājums. Pirms 16 gadiem tam bija salīdzinoši maz konkurentu. Šodien situācija ir pilnīgi cita. Eiropas elektroauto tirgū par pircēju uzmanību cīnās tradicionālie autoražotāji un arvien lielāks skaits Ķīnas zīmolu. Nobraukums virs 600 kilometriem, ātra uzlāde, plašs tehnoloģiju klāsts un pievilcīgs dizains vairs nav eksotika, bet kļūst par priekšnoteikumu veiksmīgai konkurencei.
Pēc pirmās iepazīšanās varam secināt, ka attīstības solis ir iespaidīgs. Jaunais Nissan LEAF ir modernāks, efektīvāks, tehnoloģiski attīstītāks un vizuāli daudz pievilcīgāks nekā tā priekšgājēji.
Vai ar to pietiks, lai LEAF atkal kļūtu par vienu no elektroauto tirgus līderiem? To parādīs pircēji un laiks. Taču automobilim, kas savulaik palīdzēja sākt elektroauto revolūciju, tagad ir visas iespējas uzrakstīt nākamo nodaļu savā stāstā.