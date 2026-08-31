Vienīgais savā klasē. Kāds ir modernizētais Peugeot 408
Ja esat nolēmuši braukt ar lielu automašīnu, bet negribat SUV vai universāli, tad izvēle ārpus premium klases ir aplam ir šaura. Viena no tādām automašnām ir Peugeot 408.
Tas ir liela izmēra fāstbeks vai liftbeks, un testā ir tā labākais izpildījums GT Exclusive. Pēc modernizācijas Peugeot 408 gan arī palikušas tikai divas augstākās komplektācijas - GT un šī. Kas tad ir jauns? Diezgan daudz. Priekšas dizains ar LED lampām, Green Flare krāsa un citāda aizmugures daļa. Tur ir izgaismoti Peugeot burti pa visu aizmuguri. Forma ir retušēta, lai auto taptu vēl slaidāks un ekskluzīvāks. Vēl viena svarīga piezīme - 8 gadu garantija, un tas nav elektromobilis. Zem pārsega viss ir bez izmaiņām - mazlitrāžas benzīna turbodzinējs ar vieglo hibrīdu, 145 ZS un tikai automātisko pārnesumkārbu. Apsveicami, ka Peugeot 408 izturējis laika pārbaudi, jo, piemēram, Volkswagen Arteon un Citroen C5 X tas neizdevās. Iekšpusē modernizācijas pēdas manāmas mazāk nekā ārpusē, jo arī pašā sākumā Peugeot 408 bija priekšā savam laikam. Pirmo 408, kas, starp citu, vēl arvien skaitās arī krosovers, Peugeot izlaida tikai pirms četriem gadiem. I-kokpits apvieno nelielu centrālo ekrānu un virtuālos taustiņus, ko var mainīt pēc savas izvēles. Mehāniskie taustiņi ļauj piekļūt klimatam u.c. GT Exclusive ir arī 3D mērskalu panelis, kurā cipari it kā karājas gaisā. Tas ir reizē amizanti un pārskatāmi.
Pārnesumkārbu komandē ierastais slēdzis viduskonsolē. Ir arī pāris braukšanas režīmi un pārnesumu slēdži zem stūres. Par 1500 eiro šis 408 ticis pie sintētiskās ādas salona un par vēl aptuveni 1000 eiro - panorāmas jumta. Viss pārējais faktiski ir standartā. Sākuma cena ir 33 000 eiro, bet šajā komplektācijā - ap 36 tūkstošiem. Pilnā aprīkojumā Peugeot 408 cena var aizslīdēt aiz 40 tūkstošu robežas, bet gan jau var patirgoties ar dīleri un visu to pašu dabūt par kādiem 37 000 tūkstošiem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ar trīscilindru dzinēju prāvais liftbekkrosovers brauc pieklājīgi. Vēl šim modelim pieejams lādējamais hibrīds, taču izmešu dēļ tam nevar dabūt EKKI līdzmaksājumu. Kurš gan šodien pirks lādējamo hibrīdu, ja par to nevar dabūt no valsts naudu? Peugeot 408 daļēji nākas aizstāt no ražošanas izņemto Peugeot 508. Universāli gan 408 nevar dabūt, bet viss pārējais te ir. Jaunais Peugeoit 408 ir izdevies automobilis. Tas ir plašs, ekonomisks un atšķiras no citiem. Svarīgi, ka Peugeot izdevies atstāt “dzīvu” vislētāko versiju ar parastu benzīna motoru, jo 408 sastopams ne tikai kā lādējamais hibrīds, bet arī kā 100% elektromobilis.