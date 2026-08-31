Rīgā Mežciemā oficiāli atklāts Omoda un Jaecoo autosalons
Autocentra ēku Rīgā, Biķernieku ielā 145 pazīst dažādu zīmolu automašīnu īpašnieki. Tagad tajā saimnieko Mūsa Mežciems, kurš tikko tur atklājis jauno Ķīnas zīmolu Omoda un Jaecoo autosalonu.
Jaunā autosalona izveidē ieguldīts 1,1 miljons eiro. Jaunais autosalons ir viens no būtiskākajiem soļiem abu Ķīnas zīmolu pozīciju nostiprināšanai Latvijā un Baltijā. Tehniski radniecīgie, tomēr dizainā atšķirīgie Omoda un Jaecoo Latvijas publikai pazīstami kopš pirmizrādes pavasarī izstādē Auto 2026. Ģirts Zemītis, Omoda un Jaecoo zīmola vadītājs: “Pirmā rekacija autoizstādes laikā bija ziņkāre. Šobrīd interese transforemējusies reālos darījumos un pārdošanā. Mašīnas jau ir ielās un ar katru mēnesi būs vairāk.”
Autosalona atklāšanā piedalījās Omoda un Jaecoo Baltijas reģiona direktors Hao Dzje un Ķīnas Tautas Republikas vēstniecības Latvijā ekonomikas un tirdzniecības padomniece Liu Ancji. Kā zināms, abi zīmoli pieder ķīniešu autoražotājam Chery Automobile, un izveidoti speciāli Eiropas valstu tirgiem. Ģ. Zemītis: “Šie zīmoli atbilst Eiropas gaumei tehnoloģijās un kvalitātē, jo ne velti tiem ir 7 gadu garantija.” Andrejs Masulis, Omoda un Jaecoo izplatītāja Mūsa CI izpilddirektors: “Un būtiski, ka tā ir rūpnīcas jeb ražotāja garantija.”
Pēcpārdošas servisa kvalitāte ir tieši tas aspekts, kas vairāk par dizainu, cenām un tehnoloģiju interesē Mūsa Mežciems sadarbības partnerus un potenciālos finansētājus. Kristīne Nesaule, Hertz pilna servisa līzinga pārdošanas vadītāja:” Ķīniešu manām arvien vairāk, bet nezināmā zona ir, kas būs ar apkopi.” Mārtiņš Buls, Citadele Leasing sadarbības partneru direkcijas vadītājs: “Šobrīd interese ir lielāka no privātajiem pircējiem, mēs jūtam, ka mūsu portfelī Ķīnas ražotāju īpatsvars pieaug. Skaidrs, ka skatāmies uz zīmolu klātesamību EU tirgū, kāds būs pieejamais rezerves daļu laiks, ja kaut kas notiek.” Taču pircējus tas, kā redzams, neattur. “Jo šobrīd jau mēs redzam, ka Ķīnas ražotāju īpatssvars pieaug ģeometriskā progresjiā,” saka M. Buls.
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Šobrīd lielākā interese ir par vislētākajiem vai, gluži pretēji, par visdārgākajiem modeļiem - Omoda 5 un Omoda 9. Jaecoo 7 tas ir zemāks, taču ar tendenci pieaugt. Papildus priekšrocības līdztekus efektīvai superhibrīda spēka iekārtai ar reālu elektrisko sniedzamību nodrošina arī Latvijā joprojām aktuālā visu riteņu piedziņa. A. Masulis: “Katram zīmolam ir vismaz pa vienam modelim, kam iespējama visu riteņu piedziņa, bet Omoda 9 citāds vispār nevar būt.”
Patlaban Mūsa Mežciems piedāvā trīs modeļus ar dažādām piedziņām, jo cilvēkus interesē gan lādējamais hibrīds, gan elektriskais auto. Novembrī ieradīsies jaunā Omoda 5 ar “feisliftu”. “Jaunākais modelis būs Omoda 4 Parīzes autosalonā rudenī,” atklāj Zemītis, “Gaidām Jaecoo 8, kas būs septiņvietīgs un Jaecoo 5, kas ir mazākais modelis, bet reizē nemaz nav tik mazs.”