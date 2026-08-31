Lādējamie hibrīdi ar elektromobiļa sniedzamību. Salīdzinām GWM Wey 03 un 05
Great Wall Motors jeb GWM populārākais ražojums Latvijā ir mazā Ora. Taču GWM piedāvā arī divus krosoverus ar lādējamiem hibrīdiem - Wey 03 un Wey 05.
Ar abiem modeļiem TV Autoziņās jau esam braukuši, taču tagad GWM palaidis zemāk abu krosoveru cenas, un tiem var saņemt iespaidīgu EKKI līdzmaksājumu. Wey 05 ir GWM lepnums. Tas ir liels, izskatīgs, tam ir veseli trīs motori un summārā jauda 476 ZS. Tā gaitas baterija ir lielāka nekā mazam elektromobilim, bet sniedzamība - 146 km. Wey 03 ir mazāks, lētāks un relatīvi vienkāršāks. Tam nav izbīdāmo rokturi, jauda ir mazāka, taču spraudņa hibrīds tāpat nodrošina vairāk nekā 130 km elektrisko sniedzamību. Wey 03 ražo arī ar priekšpiedziņu, un tas pazemina automašīnas cenu.
Šāds Wey 03 maksā sākot ar 39 990 eiro Luxury komplektācijā. Weu 05 tagad maksā par saviem 10 tūkstošiem mazāk nekā iepriekš - 54 450 eiro, akurāt, lai varētu pretendēt uz EKKI līdzmaksājumu 4000 eiro apmērā. Pie jaunajiem spēles noteikumiem izdevīgs pirkums ir kā viens, tā otrs Wey. Kuru izvēlēties? GWM ir sava ceļa gājējs, lai atšķirots no “meinstrīma”. Nav brīnums ka Wey 05 Eiropā ir ražotāja flagmanis - liela jauda, pilnpiedziņa un astoņi braukšanas režīmi. Un ļoti daudz vietas aizmugurē. Wey 03 salons savā ziņā ir pat ērtāks. Klimata vadības ekrāns te ir slīps un labāk pārredzams nekā 05. Bet paneļa centrs un stūre ir tādi paši kā lielajā Wey. Varbūt aizmugurē ir mazāk vietas? Varbūt tkai nedaudz. Par vietas trūkumu nevar sūdzēties nedz 03, nedz 05 pasažieri. Sēdekļu un durvju apdare aizmugurē ir tikpat kvalitatīva kā priekšā.
Bet kā Wey 03 brauc? Wey 03 balstiekārta ir stingrāka un piemērota aktīvasi braukšanai. Taču jāņem vērā, ka slapjā laikā priekšpiedziņas Wey 03 tieksies izspolēt. Kāpēc automašīnām ir tik bezpersoniski nosaukumi? Tā tas ir tikai Eiropā, jo, piemēram Ķīnā tie saucas Latte un Moccha.