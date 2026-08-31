VIDEO: "Konkurence nenozīmē otra kolēģa iznīcināšanu." Uldis Biķis par skaļo kokrūpnieku lietu
Nesenie pārmetumi un kriminālprocess pret kokrūpniecības nozares uzņēmumiem var slēpt mērķtiecīgu vēlmi bloķēt valsts lielāko tautsaimniecības nozari vai pārdalīt dabas resursus, portāla "Jauns.lv" raidījumā "Jauns Jautājums" pauda AS "Latvijas Finieris" padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis.
Komentējot publiskajā telpā izskanējušo skandālu, Biķis aicināja sabiedrību un atbildīgās institūcijas uz situāciju raudzīties ilgtermiņā, norādot uz līdzšinējo praksi ar "skaļām lietām", kas nereti noslēdzas bez reāliem notiesājošiem spriedumiem.
Viņš pieļauj, ka šādi kriminālprocesi var tikt izmantoti sistēmiski, lai aizņemtu informatīvo telpu un mērķtiecīgi traucētu uzņēmumu darbu.
"Ja tur bija kukulis, droši vien pierādītu. Ja ir pierādījumi, tad tas nebūtu jāslēpj, un tur varētu būt tiesvedība ļoti ātri. Bet, ja kukuļa nav bijis, par ko mēs vispār runājam?" raidījumā retoriski jautāja Biķis.
Atbildot uz pārmetumiem par iespējamu informācijas pārspīlēšanu valsts atbalsta saņemšanai, Biķis norādīja, ka attiecīgajā periodā atsevišķas uzņēmumu grupas patiešām skāra krīze, taču tās smaguma pierādīšana un skaidrošana ir pašu komersantu atbildība.
Viņš atgādināja, ka valsts regulāri sniedz atbalstu dažādiem sektoriem, tostarp lauksaimniecībai un loģistikai, turklāt konkrētajā kokrūpniecības gadījumā nauda uzņēmumiem netika piešķirta.
Analizējot tiesībsargājošo iestāžu un valsts pārvaldes rīcību, "Latvijas Finieris" padomes priekšsēdētājs pauda bažas par šādu procesu patiesajiem motīviem.
"Vai mērķis ir kaut ko uzlabot, kādu sodīt? Tas varētu būt arī tas, ka tiek bloķēta lielākā tautsaimniecības nozare vai veidotas dabas resursu pārdales iespējas, kādu izslēdzot ārā," skaidroja Biķis, piebilstot, ka patiesos ieguvējus no šī skandāla sabiedrība, visticamāk, redzēs tikai pēc pieciem vai desmit gadiem.
Pēc viņa paustā, ārvalstu praksē ir daudz vairāk instrumentu konstruktīvai sadarbībai, nevis nepārtrauktai cīņai. "Konkurence nenozīmē otra kolēģa iznīcināšanu," raidījumā "Jauns Jautājums" rezumēja Biķis.