“Paelja ir tikai pusdienām!” 5 nerakstīti Spānijas likumi, kas pārsteidz tūristus
Spānija vilina ar nesteidzīgu dzīvesveidu, vēliem vakariem, garām maltītēm un saulainām ielām. Taču aiz šķietami bezrūpīgā dzīves ritma slēpjas virkne nerakstītu noteikumu, kurus vietējie zina no bērnības.
Spānijā bieži dzirdami vārdi no hay prisa – “nav steigas” – un tranquilo – “mierīgi”. Taču tas nenozīmē, ka Spānijā viss notiek haotiski. Gluži pretēji – ikdienu regulē savi nerakstīti sociālie likumi, kurus ārzemnieks var pamanīt tikai tad, kad pats nonāk neērtā situācijā.
No rindas, kurā it kā neviens nestāv, līdz vakariņām, kas sākas tad, kad citviet jau dodas gulēt, šie ir daži paradumi, kas palīdzēs Spāniju saprast mazliet labāk.
1. Ja neredzi rindu, tas nenozīmē, ka tās nav
Ieejiet Spānijas tirgū, maiznīcā, aptiekā vai nelielā veikaliņā, un pirmajā brīdī var šķist, ka visi vienkārši stāv, kur pagadās.
Nav skaidras rindas. Neviens neatrodas noteiktā vietā. Un tomēr – kaut kādā mistiskā veidā visi zina, kurš būs nākamais. Lai saprastu sistēmu, atliek pieiet pie kāda no klātesošajiem un pajautāt: “¿Quién es el último?” – “Kurš ir pēdējais?”
Cilvēks norādīs, kurš ieradies pirms jums. Tagad jūs zināt savu vietu. Varat mierīgi apskatīt preces, aiziet citā veikala pusē vai aprunāties ar pārdevēju – galvenais ir atcerēties, kurš bija pēdējais pirms jums. Un nebrīnieties, ja pēc brīža kāds pienāks un jums pajautās tieši to pašu.
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2. Kad maltīte beigusies, tā patiesībā vēl nav beigusies
Jūs esat apēdis pēdējo tortiljas gabaliņu, izdzēris vīnu un esat gatavs lūgt rēķinu. Nesteidzieties.
Spānijā maltīte bieži turpinās arī pēc tam, kad ēdiens jau sen apēsts. Šo tradīciju sauc par sobremesa – laiku pēc maltītes, kad cilvēki vienkārši sēž pie galda, sarunājas, dzer kafiju vai vēl kaut ko pasūta. Tas var ilgt stundu. Vai divas. Un neviens uz jums neskatīsies ar nepacietību tikai tāpēc, ka pie galda vairs nav ēdiena.
Tāpēc restorānā nesteidzieties automātiski celties kājās pēc pēdējā kumosa. Ja vēlaties rēķinu, vienkārši pamājiet viesmīlim. Savukārt, ja kompānija vēl sarunājas, sēdēt pie galda un baudīt vakaru ir pilnīgi normāli.
3. Spānijā pulkstenis darbojas mazliet citādi
Spāņu dienas ritms tūristiem var šķist savāds. Pusdienas ir vēlas. Vakariņas sākas vēlāk. Daudzi veikali dienas vidū uz vairākām stundām aizveras, bet restorāns, kas pulksten 19.00 jau pilns ar cilvēkiem, bieži vien ir domāts galvenokārt tūristiem.
Vietējie vakariņot nereti dodas ap 20.30–21.00 vai pat vēlāk. Šādam ritmam ir arī vēsturisks un praktisks izskaidrojums. Spānijas karstajā klimatā dienas vidus nav pats patīkamākais laiks aktīvam darbam vai pastaigām. Tradicionāli dienas režīms tika pielāgots saulei, nevis otrādi.
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Arī slavenā siesta mūsdienu Spānijā vairs nav gluži tāda, kādu to iztēlojas tūristi. Īpaši pilsētās pusdienlaika pārtraukums ne vienmēr nozīmē došanos mājās nosnausties. Praktiskais padoms: ja gribat ēst tur, kur ēd vietējie, nevis tūristi, nesteidzieties uz restorānu septiņos vakarā.
4. Personīgā telpa Spānijā ir mazliet mazāka
Ja esat pieradis sabiedriskajā transportā, rindā vai sarunā ar nepazīstamu cilvēku ievērot diezgan lielu distanci, Spānijā var nākties pie tā pierast.
Spāņi ir salīdzinoši fiziski kontaktējoši. Sarunas laikā var pieskarties otram pie rokas, sveicinoties apskauties vai sabučot vaigus. Bāros un uz pārpildītām ielām cilvēki stāv cieši viens pie otra, un nejauša sadursme nav nekas neparasts. Tāpēc nevajag katru nejaušu grūdienu uztvert kā nepieklājību.
Ja jums jāizspraucas garām kādam, pietiek ar vienkāršu: “Perdón.” – “Atvainojiet.” Visticamāk, pretī dzirdēsiet: “No pasa nada.” – “Nekas, viss kārtībā.”
5. Paelja vakariņās? Vietējais var uz jums paskatīties ar pārsteigumu
Un tagad – viens no svarīgākajiem gastronomiskajiem “likumiem”.
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Paelja nav vienkārši jebkurā diennakts laikā ēdams spāņu ēdiens. Īpaši Valensijā paelja ir daudz vairāk nekā tūristu iecienīts rīsu ēdiens – tā ir reģiona kulinārās identitātes daļa. Tradicionāli to ēd pusdienās, jo tas ir sātīgs ēdiens, kura sagremošanai nepieciešams laiks. Tāpēc, ja restorānā pulksten 21.30 pasūtīsiet paelju, nebrīnieties, ja vietējie to neuzskatīs par pašu tipiskāko izvēli.
Turklāt Spānijas virtuve nebūt neaprobežojas ar paelju, tapas un sangriju. Katrā reģionā ir savi ēdieni, un vietējie bieži vien daudz labprātāk ēd tieši to, kas raksturīgs konkrētajai vietai.
Madridē aukstākā laikā vērts nogaršot cocido – sātīgu sautējumu ar turku zirņiem un gaļu. Andalūzijā vasarā lieliski iederas aukstā gazpacho zupa.
Bet, ja vēlaties bārā dzert kā vietējais, sangrija ne vienmēr būs labākā izvēle. Tā ir populāra tūristu vidū, bet spāņi to biežāk dzer ballītēs un lielākās kompānijās. Bārā daudz tipiskāka izvēle būs tinto de verano – sarkanvīna un limonādes dzēriens – vai neliela caña alus glāze.
Un vēl viens padoms: ja restorāna ēdienkartē ir milzīgas ēdienu fotogrāfijas, kas paredzētas, lai jūs varētu “izvēlēties pēc bildes”, iespējams, esat nonācis vietā, kas orientēta galvenokārt uz tūristiem.
Ja gribat nogaršot Spāniju tā, kā to dara vietējie, meklējiet restorānu ar dienas piedāvājumu – menú del día – un skatieties, kur pusdieno paši spāņi.