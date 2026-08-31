Latvijas jaunuzņēmums attīsta zemūdens dronus kritiskās infrastruktūras aizsardzībai
Latvijas zinātnē balstīto tehnoloģiju jeb Deep Tech jaunuzņēmums SIA “SUBmerge Baltic” attīsta autonomus zemūdens dronus, kas paredzēti infrastruktūras pārbaudēm, ostu drošībai, hidrogrāfijai, atmīnēšanai un citiem sarežģītiem zemūdens uzdevumiem. Uzņēmums tirgū darbojas kopš 2022. gada, pirmos darbības gadus koncentrējoties uz tehnoloģijas izstrādi, bet šobrīd jau nonācis līdz produktu komercializācijai. Tā risinājumi tiek testēti un ieviesti sadarbībā ar pirmajiem klientiem Latvijā un ārvalstīs, vienlaikus attīstot eksporta projektus Eiropā, Tuvajos Austrumos un citos starptautiskajos tirgos. Viens no uzņēmuma būtiskākajiem konkurētspējas ieguvumiem ir pašu izstrādātā navigācijas tehnoloģija, kas ļāvusi līdz pat piecām reizēm samazināt vienas no dārgākajām zemūdens drona komponentēm – navigācijas sensoru – izmaksas.
Zemūdens vide ir viena no tehnoloģiski sarežģītākajām darbības vidēm pasaulē. Tajā nedarbojas GPS, redzamība bieži ir ierobežota, bet precīza navigācija prasa dārgus sensorus un augstu inženiertehnisko kompetenci. Vienlaikus pieprasījums pēc zemūdens risinājumiem strauji aug – jūrās un okeānos atrodas kritiski svarīgi enerģētikas, sakaru un transporta infrastruktūras objekti, kuru drošība kļūst arvien nozīmīgāka gan civilajā, gan aizsardzības jomā.
Uzņēmums radies Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) vidē, kur tā līdzdibinātāji un vadītājs Kārlis Bērziņš studiju laikā nolēma interesi par robotiku un uzņēmējdarbību pārvērst praktiskā produktā. Kā stāsta Kārlis Bērziņš, sākotnēji komanda nemeklēja konkrētu nozares problēmu, bet vēlējās radīt konkurētspējīgu tehnoloģiju. Izvēle par labu zemūdens robotikai bija apzināta – laikā, kad lidojošo dronu tirgus jau šķita piesātināts, zemūdens sistēmas joprojām bija salīdzinoši maz attīstīta niša, kurā iespējams radīt jaunu pievienoto vērtību.
“Mūsu mērķis nav uzbūvēt vienu ļoti dārgu robotu, bet radīt mērogojamu un izmaksu ziņā efektīvu zemūdens dronu. Tieši tāpēc mēs lielu uzmanību veltījām navigācijas tehnoloģijām, jo tās veido vienu no būtiskākajām drona izmaksu pozīcijām,” skaidro Kārlis Bērziņš.
Līdztekus zemūdens droniem uzņēmums attīsta arī autonomās vadības tehnoloģijas – programmatūras un algoritmu kopumu, ko iespējams integrēt dažādās robotizētās sistēmās, ļaujot tām patstāvīgi orientēties un darboties zem ūdens.
Zemūdens droni nav jauna tehnoloģija – pirmie šādi risinājumi tika attīstīti jau pagājušā gadsimta 70. un 80. gados, galvenokārt naftas un gāzes nozares vajadzībām, lai pārbaudītu atkrastes platformas un citu zemūdens infrastruktūru. Taču šīs sistēmas tradicionāli bijušas ļoti dārgas, sarežģītas un paredzētas šauram profesionālu lietotāju lokam. “Navigācijas sensori ir viena no dārgākajām zemūdens drona komponentēm. Izstrādājot savus navigācijas sensorus, algoritmus un kalibrācijas risinājumus, spējam šo sensoru izmaksas samazināt līdz pat piecām reizēm. Tas samazina arī paša drona cenu un padara tehnoloģiju daudz vieglāk mērogojamu,” skaidro Kārlis Bērziņš.
Uzņēmuma risinājumiem ir plašs duālais pielietojums, aptverot gan civilās, gan aizsardzības vajadzības. Civilajā sektorā tie izmantojami zemūdens kabeļu un citas kritiskās infrastruktūras pārbaudēm, ostu apsekošanai, hidrogrāfiskajiem mērījumiem un atkrastes enerģētikas infrastruktūras inspekcijām. Savukārt aizsardzības un iekšlietu sektorā tos iespējams izmantot izlūkošanā, atmīnēšanā, cilvēku meklēšanas un glābšanas darbos, kā arī ostu drošības nodrošināšanā. Īpaši aktuāli šādi risinājumi kļūst Baltijas jūras reģionā, kur zemūdens kabeļi un enerģētikas infrastruktūra ir stratēģiski nozīmīgi objekti.
“Principā viss, kas saistīts ar zemūdens vidi, var būt mūsu risinājumu pielietojuma lauks. Taču prioritāri skatāmies uz kabeļu un garu distanču pārbaudēm, hidrogrāfiju un aizsardzības jomu,” norāda Kārlis Bērziņš.
“SUBmerge Baltic” jau veicis tehnoloģijas testēšanu un sadarbojas ar vairākiem potenciālajiem klientiem Latvijā un ārvalstīs. Viens no perspektīvākajiem virzieniem šobrīd ir Azerbaidžāna un Kaspijas jūras reģions, kur pieprasījumu pēc šādām tehnoloģijām veicina plašā naftas, gāzes un citas zemūdens infrastruktūras attīstība.
Uzņēmuma tehnoloģija ir aktuāla arī Ukrainā, kur tas sadarbojas ar vietējiem partneriem, attīstot risinājumus atmīnēšanai un infrastruktūras pārbaudēm. Ukrainā izveidota arī uzņēmuma pārstāvniecība, un līdz gada beigām plānots palielināt tur izvietoto dronu skaitu.
Līdztekus droniem uzņēmums attīsta arī programmatūras un simulācijas risinājumus. Ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) inovāciju vaučera atbalstu izstrādāts augstas precizitātes zemūdens fizikas simulators, kas ļauj pārbaudīt dronu autonomo darbību vēl pirms testiem ūdenī. Nākotnē uzņēmums to plāno attīstīt arī kā atsevišķu produktu dronu operatoru apmācībai. Vienlaikus "SUBmerge Baltic" attīstību turpina arī LIAA Tehnoloģiju pārstāvniecības Rīgā inkubācijas programmā, izmantojot atbalstu uzņēmuma izaugsmei un eksporta attīstībai.
“Normālos apstākļos daudzas lietas būtu jātestē ūdenī, bet simulētā vidē mēs varam pārbaudīt misijas, autonomijas spējas un kļūdas atklāt daudz agrāk. Tas ļauj paātrināt programmatūras izstrādi,” skaidro Kārlis Bērziņš.
Šobrīd uzņēmumā strādā 13 cilvēki – no studentiem līdz pieredzējušiem inženieriem un pētniekiem. Ražošana tiek organizēta sadarbībā ar ārpakalpojumu partneriem, savukārt “SUBmerge Baltic” koncentrējas uz tehnoloģiju izstrādi, testēšanu un kvalitātes kontroli. Šāds modelis ļauj uzņēmumam ātrāk mērogoties un nākotnē veidot lokālus ražošanas partnerus dažādos tirgos.
Šogad uzņēmums plāno saražot 20–30 dronus, bet nākamgad ražošanas apjomu palielināt līdz aptuveni 100 vienībām. Tuvāko trīs gadu laikā uzņēmuma mērķis ir panākt, lai tā tehnoloģija tiktu izmantota vismaz 200 robotizētās sistēmās. Uzņēmuma galvenie mērķa tirgi ir Eiropa, ASV un Tuvie Austrumi, bet nākotnē uzņēmums raugās arī uz Āzijas reģionu. Ilgtermiņā “SUBmerge Baltic” vēlas kļūt par vienu no Eiropas vadošajiem zemūdens sistēmu tehnoloģiju izstrādātājiem.
Programma tiek finansēta Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem" 1.2.1.4. pasākumu "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ietvaros.