No biezām grāmatām uz interaktīvu mācīšanos - Latvijas uzņēmums attīsta inovatīvu autovadītāju teorijas lietotni "Luma”
Informācijas pārbagātība un arvien straujākais ikdienas ritms maina veidu, kā cilvēki apgūst jaunas zināšanas. Samazinoties spējai ilgstoši noturēt uzmanību, arvien mazāk efektīvas kļūst arī tradicionālās mācību metodes, tostarp gatavojoties autovadītāja teorijas eksāmenam. Latvijas uzņēmums SIA "DMV Practice Test" šo problēmu risina, attīstot mobilo lietotni "Luma", kas klasiskās teorijas grāmatas papildina ar mākslīgā intelekta iespējām, spēļošanas elementiem un interaktīvu mācību pieredzi. Lai gan produkts joprojām ir tā pilnveides procesā, uzņēmums ar savu risinājumu jau veiksmīgi startējis Apvienotās Karalistes un ASV tirgos.
Uzņēmums SIA "DMV Practice Test" dibināts tieši šī produkta – lietotnes "Luma" attīstīšanai, un pie tā pilnveidošanas komanda strādā jau vairāk nekā divus gadus. Uzņēmuma kodolu veido salīdzinoši neliela komanda, kuras dalībnieki var lepoties ar daudzu gadu pieredzi mobilo lietotņu izstrādē. Daļa speciālistu iepriekš strādājuši pie citiem veiksmīgiem starptautiskiem projektiem, tostarp savulaik plaši pazīstamā sociālā tīkla "Ask.fm", kuram pārdošanas brīdī bija vairāk nekā 400 miljoni lietotāju. Tāpat komandas pieredzē ir dažādu citu mobilo lietotņu izstrāde, tostarp fitnesa un izglītojošo risinājumu jomā.
Kā stāsta uzņēmuma vadītājs Germans Gedgauds, ideja par "Luma" radās, analizējot situāciju Apvienotajā Karalistē, kur pēdējo gadu laikā būtiski samazinājušies teorētiskā autovadītāja eksāmena nokārtošanas rādītāji. Ja 2007. gadā eksāmenu sekmīgi nokārtoja gandrīz 80% pretendentu, tad šobrīd šis rādītājs vairs nesasniedz pat 50 %. Uzņēmumā uzskata, ka viens no iemesliem ir izmaiņas informācijas patēriņa paradumos – mūsdienu jaunieši arvien retāk apgūst zināšanas no tradicionālām mācību grāmatām, dodot priekšroku īsam, vizuālam un interaktīvam saturam. Lietotnē izmantoti dažādi spēļošanas elementi, lietotāji krāj punktus, iziet dažādus līmeņus un pakāpeniski atver nākamās tēmas.
"Nevar cīnīties ar to, ka pasaule mainās – tai ir jāpielāgojas. Mēs redzam, ka jaunieši arvien vairāk pieraduši pie īsa un vizuāla satura, tāpēc arī apmācībām ir jāmainās. Mūsu mērķis ir panākt, lai cilvēki nevis mehāniski iegaumētu jautājumus, bet patiešām saprastu noteikumus un mācīšanās procesu uztvertu kā interesantu pieredzi. Jau šobrīd lietotnē esam ieviesuši spēļošanas elementus un mākslīgā intelekta čatbotu, kas specializējas tieši autovadīšanas noteikumos un palīdz lietotājiem ātrāk izprast sarežģītākās tēmas. Pakāpeniski integrējam arī citus risinājumus – personalizētus ieteikumus, kļūdu analīzi, jaunus uzdevumus un arvien vairāk video satura," stāsta Germans Gedgauds.
Pašlaik "Luma" ikdienā izmanto aptuveni 13 000 aktīvo lietotāju Apvienotajā Karalistē un ASV. Lietotne darbojas pēc abonēšanas principa – Apvienotajā Karalistē lietotāji par piekļuvi maksā piecas mārciņas mēnesī, savukārt ASV izvēlēts piecu dolāru nedēļas abonements, pielāgojoties konkrētā tirgus paradumiem.
Apvienotā Karaliste un ASV par pirmajiem eksporta tirgiem izvēlēti apzināti. Kā skaidro uzņēmumā, abas valstis raksturo ne tikai liela potenciālo lietotāju auditorija un komandai labi pārvaldāmā angļu valoda, bet arī tas, ka šo valstu iedzīvotāji ir pieraduši maksāt par kvalitatīvu digitālo saturu un mobilajām lietotnēm.
"Mobilajās lietotnēs ļoti svarīgi ir saprast, vai cilvēki ir gatavi maksāt par produktu. Apvienotā Karaliste un ASV ir tirgi, kuros šāda kultūra jau ir izveidojusies. Turklāt angļu valoda mums ir labi saprotama, kas ir būtiski, jo nevar pilnībā paļauties tikai uz mākslīgā intelekta tulkojumiem – viss saturs ir rūpīgi jāpārbauda un jāpielāgo konkrētā tirgus prasībām," skaidro Germans Gedgauds.
Lai paātrinātu produkta attīstību, uzņēmums izmanto Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) atbalstu augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei. Uzņēmumā atzīst, ka IT nozarē, kur speciālistu izmaksas ir augstas, šis atbalsta instruments lietotnes pilnveides procesā bijis neatsverams un ļāvis mērķtiecīgāk attīstīt mākslīgā intelekta risinājumus.
Lai gan autovadītāju teorijas apmācības lietotņu tirgū, īpaši Apvienotajā Karalistē, konkurence ir sīva un aptuveni 90% tirgus kontrolē daži ilgstoši nostiprinājušies spēlētāji, uzņēmumā uz savu pozīciju raugās optimistiski. "Luma" jau šobrīd saņem ļoti augstu lietotāju novērtējumu – 4,8–4,9 zvaigznes, kas, pēc uzņēmuma domām, apliecina produkta kvalitāti. Vienlaikus komanda atzīst, ka tirgū būtiska priekšrocība ir arī uzkrātajai lietotāju bāzei un reputācijai – ilgstoši tirgū esošām lietotnēm bieži vien ir simtiem tūkstošu atsauksmju, kas automātiski rada lielāku uzticību. Tāpēc uzņēmums mērķtiecīgi investē ne tikai produkta pilnveidošanā, bet arī mārketingā un auditorijas veidošanā.
Pašlaik uzņēmums koncentrējas uz pozīciju nostiprināšanu esošajos tirgos, vienlaikus turpinot pilnveidot mākslīgā intelekta risinājumus un veidot savu unikālo pieeju autovadītāju teorijas apguvei. Nākamais attīstības solis paredz paplašināšanos citās Eiropas valstīs. Starp perspektīvākajiem tirgiem uzņēmums min Franciju un Vāciju, tomēr, kā uzsver tā pārstāvji, vispirms svarīgi pilnveidot produktu un nostiprināt konkurences priekšrocības. "Nav jēgas vienkārši izveidot vēl vienu līdzīgu produktu. Mēs vēlamies piedāvāt kaut ko patiešām atšķirīgu. Tāpēc vispirms koncentrējamies uz to, lai pabeigtu mūsu unikālo mācību pieeju un tikai tad aktīvāk ieietu jaunos tirgos," saka Germans Gedgauds.
Programma tiek finansēta Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem" 1.2.1.4. pasākumu "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" ietvaros.