Biznesa ideju konkursa “Ideju Kauss” balvu fonds šogad 40 000 eiro
Biznesa ideju konkurss “Ideju kauss” ir sasniedzis pilngadību un gatavs sākt 18. sezonu. Līdz 13. septembrim ikviens interesents ir aicināts iesniegt savu biznesa ideju vienīgajam konkursam Latvijā, kas atbalsta biznesu agrīnā attīstības posmā, nodrošinot gan mentoru un ekspertu atbalstu, gan reālas investīcijas idejas realizēšanai. Šī gada konkursa “Ideju kauss” sauklis ir “Varbūt (ne)sanāks. A ja nu?”, īpaši iedrošinot pieteikties tos, kuri vēl šaubās, vai viņu ideja ir pietiekami laba.
Konkursa “Ideju kauss” mērķis ir dalībniekiem nodrošināt nepieciešamās zināšanas par ideju attīstīšanas metodēm, veidot izpratni par to, kā tās attīstīt un mainīt, lai idejas būtu inovatīvas un konkurētspējīgas. Pieteikties var gan pilngadīgi individuāli ideju autori, gan komandas, kurās ir ne vairāk par četriem cilvēkiem.
“Uzņēmējdarbība sākas ar ideju un drosmi to pārbaudīt. Pēdējās divās “Ideju kausa” sezonās esam saņēmuši vairāk nekā 350 pieteikumu gadā, kas apliecina, ka Latvijā netrūkst cilvēku ar vēlmi radīt jaunus produktus un pakalpojumus. Konkursa vērtība nav tikai naudas balvas – dalībnieki saņem zināšanas un ekspertu atbalstu, lai pārbaudītu savas idejas dzīvotspēju un pilnveidotu biznesa modeli. Aicinu pieteikt arī tās ieceres, par kurām vēl ir šaubas, jo uzņēmējdarbībā pārliecība bieži rodas tieši darot,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
18. septembrī uzzināsim tos “Ideju kauss” konkursa dalībniekus, kas iekļūs 2. kārtā. Viņi varēs piedalīties tiešsaistes mācībās, tādējādi papildinot savas zināšanas, lai atbilstoši sagatavotos savas idejas prezentācijai. 11. novembrī būs zināmi 20 finālisti, kuri 2. decembrī sacentīsies par 40 000 eiro balvu fondu. Konkursa “Ideju kauss” uzvarētājs tiks pie 10 000 eiro, 2. vietas ieguvējs - pie 7000 eiro, savukārt 3. vietas ieguvējs saņems 5000 eiro idejas attīstīšanai. Trīs ideju autori, kas ierindosies 4., 5. vai 6. vietā, katrs tiks pie 3000 eiro. Savukārt 7. - 12. vietas ieguvēji katrs iegūs 1500 eiro savas idejas attīstīšanai.
Uzņēmums “BLSH Technology” iepriekšējā “Ideju kauss” konkursā, kas notika pagājušā gada beigās, izcīnīja 2. vietu un tika pie 7000 eiro. Uzņēmums ir izstrādājis ergonomisku bezpogu rokas vadības sistēmu automašīnām, kas atvieglo automašīnas vadību cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Faktiski iekārta pārceļ automašīnas akseleratora un bremžu vadību no kājām uz rokām, ļaujot auto vadīt ar roku kustībām. Ir pagājuši vien daži mēneši, bet uzņēmuma dzīvē jau daudz kas mainījies: “No vienkārša prototipa, kas mums bija pieejams konkursa norises brīdī, šobrīd jau esam tikuši pie rūpnieciski ražota prototipa. Konkursā iegūtā nauda mums palīdzēja saņemt aizņēmumu no “Altum”, kas tālāk palīdzēs attīstīties ātrāk. Šobrīd jau esam LIAA inkubatorā Siguldas pārstāvniecībā. Noteikti plānojam turpināt sadarbību ar LIAA, pretendējot uz dažādiem atbalsta instrumentiem, kas nepieciešami produktu sertifikācijai un ražošanas uzsākšanai,” saka Jānis Tomsons, uzņēmuma "BLSH Technology" vadītājs.
Konkursam “Ideju kauss” pieteikumus var iesniegt platformā https://liaa.business.gov.lv, aizpildot reģistrācijas anketu.
Konkurss “Ideju kauss” tiek īstenots ERAF projekta “Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros.