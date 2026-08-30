Tūrisms
Šodien 06:09
Cik maksā kafija pasaules slavenākajās kafejnīcās? Dažviet par vienu tasīti jāmaksā gandrīz 20 eiro
Kafija parasti ir viens no tiem mazajiem priekiem, ko ceļojumā atļaujamies bez lielas domāšanas. Taču pasaules slavenākajās kafejnīcās viena tasīte var maksāt tikpat, cik citur maksātu pusdienas.
Šajās vietās maksā ne tikai par kafiju – cenā ietilpst arī vēsturiskais interjers, atrašanās vieta un iespēja apsēsties pie galdiņa vietā, kur savulaik uzturējušies rakstnieki, mākslinieki un citas slavenības.