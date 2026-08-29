Tu biji atvaļinājumā, bet telefons to atceras. Un "Instagram" var atklāt vairāk, nekā gribētos
Atvaļinājumā fotografējam pludmali, restorānus un viesnīcas, publicējam bildes "Instagram" un par atrašanās vietu īpaši nedomājam. Taču telefons un lietotnes var apstrādāt daudz vairāk informācijas, nekā redzams pašā fotogrāfijā.
Turklāt "Instagram" atrašanās vietas funkcijas nozīmē, ka atsevišķos gadījumos arī citiem cilvēkiem var kļūt vieglāk saprast, kur esi vai kur esi bijis.
"Instagram" karte var atklāt vairāk, nekā domā
"Instagram" ir atrašanās vietas funkcijas, kas ļauj lietotājiem kopīgot un apskatīt atrašanās vietas informāciju. Ja lietotājs izvēlas savu atrašanās vietu dalīties ar citiem, tā var kļūt redzama arī cilvēkiem, kuriem šāda informācija ir pieejama.
Tas nozīmē, ka ar vienu iestatījumu vai publicētu saturu var pietikt, lai citi saprastu, ka esi devies ceļojumā, atrodies konkrētā pilsētā vai pat apmeklē kādu konkrētu vietu. Tāpēc pirms atvaļinājuma vērts pārbaudīt ne tikai to, ko publicē, bet arī to, kādu atrašanās vietas informāciju ļauj lietotnēm izmantot un kopīgot.
Telefons var noteikt tavu atrašanās vietu ļoti precīzi
Viedtālrunis atrašanās vietas noteikšanai var izmantot "GPS", "Wi-Fi" tīklus, mobilo sakaru tīklus un citus ierīces sensorus. Gan "iPhone", gan "Android" lietotājs var izvēlēties, kurām lietotnēm atļaut piekļūt atrašanās vietai un cik precīzai šai informācijai jābūt.
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Piemēram, lietotnei var atļaut izmantot atrašanās vietu tikai tās lietošanas laikā, bet citām lietotnēm piekļuvi pilnībā liegt. "iPhone" iespējams arī atslēgt precīzas atrašanās vietas izmantošanu, atstājot tikai aptuveno atrašanās vietu.
Arī tava fotogrāfija var “pastāstīt”, kur tā uzņemta
Ne tikai lietotnes, bet arī pašas fotogrāfijas var saturēt informāciju par to, kad un kur tās uzņemtas. iPhone saglabātajām fotogrāfijām iespējams apskatīt metadatus, tostarp uzņemšanas datumu, laiku un atrašanās vietu, ja šī informācija ir pieejama.
Tas nenozīmē, ka ikviens, kurš redz “Instagram” bildi, automātiski var apskatīt visus telefona metadatus. Taču tas ir vēl viens iemesls pārbaudīt, kādu informāciju ierīce un konkrētās lietotnes saglabā un izmanto.
Pirms ceļojuma pārbaudi šos iestatījumus
Ja negribi, lai sociālās lietotnes izmanto precīzu tavu atrašanās vietu, iestatījumus vari mainīt pašā telefonā.
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"iPhone":
"Settings" → "Privacy & Security" → "Location Services" → izvēlies konkrēto lietotni. Tur vari mainīt piekļuvi atrašanās vietai un, ja nepieciešams, izslēgt “Precise Location”.
"Android":
"Settings" → "Location → "App location permissions". Tur iespējams redzēt, kurām lietotnēm ir piekļuve atrašanās vietai, un to mainīt. "Android" ļauj izvēlēties, piemēram, piekļuvi tikai lietošanas laikā vai pilnībā liegt atrašanās vietas izmantošanu.
Un ar atvaļinājuma bildēm — nesteidzies
Ja esi devies prom no mājām uz vairākām dienām, publiska informācija par tavu atrašanās vietu var būt ne tikai nevainīgs ceļojuma stāsts.
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Īpaši vērts padomāt, vai nepieciešams reāllaikā publicēt precīzu vietu, kur atrodies. Dažkārt drošāk ir bildes un stāstus publicēt ar nelielu nobīdi — pēc tam, kad konkrētā vieta jau atstāta.
Galu galā problēma nav tajā, ka telefons zina, kur esi. Svarīgākais ir saprast, kam tu ļauj šo informāciju redzēt un cik daudz par savu atrašanās vietu pats publisko.