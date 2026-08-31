“Jūrā vieglu gadu nav!” SIA “VERĢI” izaugsmes stāsts
Uzvara Gada balvas zivsaimniecībā “Lielais loms 2026” nominācijā “Gada izaugsme zivsaimniecībā” ir SIA “VERĢI” valdes locekļa Ivara Janeka un uzņēmuma 33 gadu mērķtiecīga darba novērtējums.
Nekas nav noticis pēkšņi vai negaidīti – tas ir ilgstoša darba rezultāts,” uzsver valdes loceklis. Tieši šāda ilgtermiņa pieeja ļāvusi SIA “VERĢI” kļūt par vienu no nozīmīgākajiem Latvijas zvejniecības un zivju pārstrādes uzņēmumiem, kas savu produkciju eksportē uz vairāk nekā 30 valstīm.
Latvijas zivsaimniecības nozare pēdējos gados saskārusies ar virkni izaicinājumu – samazinātām zvejas kvotām, pieaugošām loģistikas izmaksām, jaunu tirgu meklējumiem un sarežģītiem ģeopolitiskajiem apstākļiem. Tomēr tieši šādos apstākļos īpaši izceļas uzņēmumi, kas spēj ne tikai saglabāt stabilitāti, bet arī attīstīties. SIA “VERĢI” darbojas zvejniecībā un zivju pārstrādē, tāpēc uzņēmuma attīstību lielā mērā nosaka Baltijas jūras zivju resursi un piešķirtās zvejas kvotas. Lai gan šogad atsevišķām zivju sugām kvotas nedaudz palielinātas, ilgtermiņā nozare piedzīvojusi ievērojamu samazinājumu. Tas nozīmē, ka uzņēmumiem jāspēj strādāt efektīvāk un no katras nozvejotās tonnas radīt lielāku pievienoto vērtību.
Svarīga eksporta tirgu dažādošana
Uzņēmuma prioritāte ir pilnībā izmantot pieejamos resursus savās pārstrādes ražotnēs Ventspilī un Liepājā, attīstot plašu produktu klāstu un meklējot jaunus eksporta tirgus. “Mums svarīgi ir nodrošināt savu ražotni ar izejvielu, pēc tam šo zivi pārstrādāt dažādos produktos un eksportēt visā pasaulē,” skaidro uzņēmuma vadītājs. Pēdējos gados īpaši nozīmīga bijusi eksporta tirgu dažādošana. Pēc ģeopolitiskajām pārmaiņām uzņēmumam nācās pārorientēt daļu eksporta un meklēt jaunus sadarbības partnerus. Šis process prasījis gadus, regulāri piedaloties starptautiskajās izstādēs un veidojot kontaktus ārvalstīs. Pašlaik viens no stabilākajiem eksporta tirgiem ir Japāna, bet produkcija nonāk arī Balkānu valstīs, Ukrainā, ASV un daudzviet Eiropā. “Mums nav svarīgs viens liels tirgus – svarīgāki ir stabili ilgtermiņa partneri,” uzsver Janeks.
Aktīvi izmanto atbalsta programmas
Lai saglabātu konkurētspēju, uzņēmums regulāri investē ražošanas modernizācijā. To palīdz īstenot arī Eiropas Savienības (ES) finansējums. SIA “VERĢI” izmanto gan individuālus, gan kolektīvus projektus, sadarbojoties ar Lauku atbalsta dienestu un nozares organizācijām. “Vajadzību ir ļoti daudz, un tās nekad nebeidzas. Vienu darbu pabeidz, nākamais jau stāv priekšā. Soli pa solim katru gadu īstenojam jaunus projektus, cik vien ir iespēju,” stāsta uzņēmuma vadītājs.
Nozares konkurētspējas stiprināšanā būtiska nozīme ir ES atbalstam. No 2022. gada “Programma zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gadam” (PZA) paredz jaunus atbalsta veidus un prioritātes nozares attīstībai, palīdzot uzņēmumiem ieguldīt modernizācijā, efektivitātes paaugstināšanā un konkurētspējas stiprināšanā. Janeks atzīst, ka atbalsts ir ļoti nozīmīgs, taču projektu īstenošana prasa arī lielu uzņēmuma ieguldījumu. “Projekti ir ne tikai naudas ietilpīgi, bet arī ļoti laikietilpīgi – no iesniegšanas līdz realizācijai paiet ilgs laiks,” viņš saka, piebilstot, ka birokrātisko procedūru mazināšana būtu viens no būtiskākajiem uzlabojumiem.
Lielākais izaicinājums – cilvēki
Līdzās investīcijām uzņēmuma nākotnes lielākais izaicinājums ir cilvēki. Nozarē trūkst jaunu zvejnieku, un uzņēmums pats iesaistās viņu apmācībā. “Paaudžu maiņa ir viens no skarbākajiem jautājumiem. Mums ir jāpopularizē pati nozare, lai jaunieši gribētu tajā strādāt,” uzskata Janeks.
Saņemtā atzinība “Gada izaugsme zivsaimniecībā” viņam ir apliecinājums ilggadējam darbam. “Tas ir darba novērtējums. Ir prieks redzēt, ka mūsu paveiktais tiek pamanīts, bet pats svarīgākais ir turpināt strādāt un pārvarēt nākamos izaicinājumus.” SIA “VERĢI” pieredze apliecina, ka zivsaimniecībā izaugsme neveidojas vienā sezonā. Tā balstās ilgtermiņa ieguldījumos, spējā pielāgoties mainīgiem tirgiem un prasmē izmantot ES sniegtās atbalsta iespējas, lai Latvijas zivju produkcija saglabātu vietu pasaules tirgos.