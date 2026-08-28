“Capitalica” un “Rietumu Banka” paraksta 31 miljona eiro finansējuma līgumu “Verde” D ēkas attīstībai
“Capitalica Asset Management” ir parakstījusi 31 miljona eiro aizdevuma līgumu ar “Rietumu Banka”, lai finansētu D ēkas būvniecības pabeigšanu Latvijas zaļākajā biroju kvartālā “Verde”. Pēc šī līguma noslēgšanas “Rietumu Banka” kopējais finansējuma apjoms “Verde” C un D ēku attīstībai sasniegs 50 miljonus eiro.
Jaunais finansējums piesaistīts laikā, kad pieprasījums pēc telpām “Verde” C ēkā turpina pārsniegt gaidīto. Vairāk nekā trešdaļa telpu C ēkā jau ir rezervētas, un potenciālo nomnieku un investoru interese turpina pieaugt. Reaģējot uz tirgus pieprasījumu un straujo C ēkas attīstības progresu, “Capitalica” paātrina arī D ēkas attīstību, kuru tagad plānots pabeigt līdz 2027. gada beigām.
“C ēkas attīstība gan būvniecības, gan tirgus pieprasījuma ziņā norit straujāk, nekā sākotnēji gaidīts. Vairāk nekā trešdaļa telpu jau ir rezervētas, un interese turpina pieaugt, tāpēc redzam iespēju paātrināt arī D ēkas attīstību. Īpaši priecājamies par iespēju stiprināt mūsu sadarbību ar “Rietumu Banka”. Tas, ka banka ir gatava finansēt D ēku tik agrīnā projekta stadijā, ir īpaši nozīmīgs uzticības apliecinājums,” norāda Andrjus Barštis, “Capitalica Asset Management” ģenerāldirektors.
“Esam gandarīti turpināt sadarbību ar “Capitalica Asset Management” un atbalstīt nākamo “Verde” attīstības posmu. Mēs, “Rietumu Banka”, konsekventi paplašinām uzņēmumu finansēšanu un koncentrējamies uz ilgtermiņa attiecību veidošanu ar klientiem, un “Verde” ir spilgts šādas pieejas piemērs. Šis finansējums apliecina mūsu pārliecību par projektu, attīstītāja profesionālo darbu un stabilo pieprasījumu pēc modernām un ilgtspējīgām biroju telpām Rīgā. “Verde” ir viens no mūsdienīgākajiem biroju centriem pilsētā, un esam gandarīti atbalstīt tā turpmāko izaugsmi,” saka “Rietumu Banka” valdes priekšsēdētāja Jeļena Buraja.
Paralēli būvniecībai turpinās arī darbs pie jauno “Verde” ēku apkārtnes labiekārtošanas. Apzaļumošanas un teritorijas labiekārtošanas darbus plānots sākt septembra vidū. Pašlaik norit arī vēsturiskā mantojuma elementu atjaunošana, tostarp vēsturiskās koka dzelzceļa sarga mājiņas restaurācija, kuru paredzēts uzstādīt uz C ēkas jumta.
“Verde” C ēku plānots pabeigt 2027. gada pavasarī, savukārt D ēku – 2027. gada beigās. Pēc visu attīstības kārtu pabeigšanas “Verde” nodrošinās vairāk nekā 50 000 m² A klases biroju telpu Rīgā, Skanstes biznesa rajonā, nodrošinot darba vidi aptuveni 5500 darbiniekiem. Kopējās investīcijas projektā plānotas aptuveni 150 miljoni eiro.