Latvijas bankas prezidents pauž bažas par "Luminor" bankas darījumu ar Ungārijas banku
Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks TV3 raidījumam "900 sekundes" norādījis, ka Latvijas Banka grasās izteikt savas bažas par Ungārijas "OTP Bank" plāniem iegādāties Igaunijas "Luminor Bank". Jau ziņots, ka "OTP Bank" aktīvi strādā Krievijas tirgū.
Kazāks uzsvēra, ka šobrīd šis darījums aizvien vēl ir tikai vēlme. "Šajā brīdī vēl ir pāragri spriest par kaut kādiem rezultātiem, jo tas vēl aizvien ir tikai procesā. Protams, arī Latvijas Banka sniedz un sniegs savu viedokli," teica Kazāks. Latvijas Bankas prezidents atzīmēja, ka galvenā problēma šajā darījumā ir tā, ka "OTP Bank" sniedz pakalpojumus Krievijā. "Tas viennozīmīgi būs viens no elementiem, kas tiks vērtēts," sacīja Kazāks.
Viņš arī pauda, ka ir nepieciešams, lai finanšu sektoru "sapurina", lai aktivitāte finanšu sektorā kļūtu lielāka un jaunas bankas ienākšana to varētu panākt, bet tajā pašā laikā viens no galvenajiem riskiem šajā gadījumā ir tas, ka pēdējos gados "OTP Bank" bijusi ļoti aktīva Krievijā.
"Mēs viennozīmīgi izteiksim savu viedokli, izteiksim savas bažas un noteikti arī norādīsim, kā šīs bažas varētu mazināt, bet lēmums būs Igaunijas uzrauga un ECB rokās," sacīja Kazāks, piebilstot, ja attiecīgās institūcijas akceptēs minēto darījumu, Latvijas Banka pret to nevarēs iebilst.
Jau ziņots, ka šogad 20. jūlijā "Luminor Bank" pavēstīja, ka to iegādāsies "OTP Bank". Paziņojumā teikts, ka par "Luminor Bank" iegādi "OTP Bank" ir parakstījusi līgumu ar ASV investīciju kompānijas "Blackstone" pārvaldīto privātā kapitāla fondu konsorciju un "DNB Bank".
Latvijas Bankā aģentūru LETA informēja, ka darījumu vērtēs Igaunijas finanšu tirgus uzraugs, jo "Luminor Bank" ir reģistrēta šajā valstī, un Latvijā un Lietuvā ir tās filiāles, kā arī ECB Uzraudzības valde, jo "Luminor Bank" ir viena no lielajām sistēmiskajām bankām, kas tiek uzraudzīta ECB līmenī.
"Luminor Bank" paziņojumā bija teikts, ka līdz ar šo darījumu "OTP Bank" plāno paplašināt klātbūtni līdz 14 valstīm un palielināt kopējos aktīvus par vairāk nekā 10%, savukārt tās darbības īpatsvars eirozonā sasniegs 50%.
"OTP Bank" apņēmusies turpināt atbalstīt "Luminor Bank" izaugsmi, balstoties uz bankas "esošajām stiprajām pusēm, tirgus pozīciju un attiecībām ar klientiem". "OTP Group" plāno nostiprināt ilgtermiņa klātbūtni Baltijas reģionā un ar "Luminor Bank" starpniecību veicināt klientu finansiālo labklājību, pausts paziņojumā.
Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka vēlmi iegādāties "Luminor Bank" Ungārijas "OTP Bank" bija izteikusi jau pirms dažiem gadiem. Tolaik izskanēja, ka banka darbojas ne tikai Ungārijā, bet arī Albānijā, Bulgārijā, Horvātijā, Krievijā, Melnkalnē, Moldovā, Serbijā, Slovēnijā, Ukrainā un Uzbekistānā.
"OTP Bank" finanšu pārskats par 2025. gadu liecina, ka bankas peļņa bija 663,253 miljardi Ungārijas forintu (1,832 miljardi eiro), kas ir par 11% mazāk nekā gadu iepriekš. Savukārt bankas kopējie aktīvi 2025. gada beigās veidoja 19,001 triljoni forintu (52,482 miljardi eiro).
"OTP Bank Russia" konsolidētā peļņa bija 202,009 miljardi forintu (557,623 miljons eiro) un tas ir par 47,5% vairāk nekā 2024. gadā. Bankas aktīvi Krievijā sasniedza 3,320 triljonus forintu (9,164 miljardus eiro), un gada laikā tie pieauguši par 40%.
Starptautiskā kredītreitingu aģentūra "Moody's" pērn oktobrī apstiprinājusi "OTP Bank" ilgtermiņa noguldījumu reitingu "Baa1" līmenī, mainot perspektīvu no pozitīvas uz stabilu. Bankas bāzes kredītnovērtējums (BCA) paaugstināts no "Baa1" līdz "Baa3". Savukārt kredītreitingu aģentūra "S&P Global Ratings" 2025. gada aprīlī paaugstināja "OTP Bank" ilgtermiņa un īstermiņa emitenta kredītreitingus no "BBB-/A-3" līdz "BBB/A-2", vienlaikus mainot reitinga perspektīvu no stabilas uz negatīvu.
"Luminor Bank" mājaslapā norādīts, ka tā ir trešā lielākā finanšu pakalpojumu sniedzēja Baltijas reģionā, kas apkalpo privātpersonas, ģimenes un uzņēmumus. 2025. gadā banka strādāja ar 158 miljonu eiro peļņu un sasniedza 8,6% pašu kapitāla atdevi. 2025. gada beigās bankas pirmā līmeņa pamata kapitāla (CET1) rādītājs bija 20,2%, bet kopējais kapitāla pietiekamības rādītājs - 24,6%.
Latvijā strādā "Luminor Bank" filiāle. Pēc aktīvu apmēra "Luminor Bank" filiāle Latvijā ir ceturtā lielākā banka Latvijā. Banku kontrolē ASV investīciju kompānija "Blackstone".