Par 8,2% sarukusi Latvijas banku peļņa
Latvijas monetārās finanšu iestādes (MFI), galvenokārt bankas, šī gada septiņos mēnešos strādāja ar 213,4 miljonu eiro lielu pelņu, kas ir par 8,2% mazāk nekā attiecīgajā periodā 2025. gadā, ziņo Latvijas Banka.
Tostarp jūlijā monetārās finanšu iestādes strādājušas ar peļņu 32,2 miljonu eiro apmērā. Monetāro finanšu iestāžu aktīvu kopsumma 2026. gada 31. jūlijā bija 32,98 miljardi eiro, kas ir par 10,6% jeb 3,155 miljardiem eiro vairāk nekā 2025. gada jūlija beigās, kad monetāro finanšu iestāžu aktīvi bija 29,824 miljardi eiro.
Jūlija beigās Latvijas monetāro finanšu iestāžu rezidentiem izsniegto kredītu atlikums bija 16,868 miljardi eiro, kas ir par 11,8% vairāk nekā pirms gada. Tostarp Latvijas monetārās finanšu iestādes rezidentiem kredītos eiro bija izsniegušas 16,793 miljardus eiro, kas ir par 12% vairāk nekā pirms gada, bet ārvalstu valūtā izsniegto kredītu atlikums bija 75,9 miljoni eiro, kas ir par 12,6% mazāk.
No rezidentiem piesaistīto noguldījumu atlikums 2026. gada jūlija beigās bija 21,994 miljardi eiro, kas ir par 10,9% vairāk nekā pirms gada. Tostarp noguldījumi eiro bija 20,708 miljardi eiro, bet ārvalstu valūtās - 1,286 miljardi eiro. Eiro piesaistīto noguldījumu apmērs salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu ir palielinājies par 11,8%, bet ārvalstu valūtā piesaistīto noguldījumu apmērs ir sarucis par 1,9%.
Savukārt Latvijas monetāro finanšu iestāžu kapitāls un rezerves jūlija beigās bija 3,515 miljardi eiro, kas ir par 2,6% vairāk nekā 2025. gada jūlija beigās. 2025. gadā monetāro finanšu iestāžu peļņa bija 341,7 miljoni eiro, kas ir par 34,5% mazāk nekā 2024. gadā, tostarp pērn septiņos mēnešos - 232,5 miljoni eiro.
Monetārās finanšu iestādes ir kredītiestādes un finanšu sabiedrības, kas pieņem noguldījumus no klientiem, kuri nav monetārās finanšu iestādes, kā arī uz sava rēķina piešķir kredītus un iegulda vērtspapīros.