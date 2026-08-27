Rīgā atklāj Eiropā pirmo oficiālo "Rinascimento" shop-in-shop
Rīgā atklāts Eiropā pirmais oficiālais "Rinascimento" shop-in-shop, kas vienlaikus kļuvis par pirmo oficiālo "Rinascimento" zīmola koncepta tirdzniecības vietu Baltijā.
Bizness un ekonomika
Vakar 23:36
Rīgā atklāj Eiropā pirmo oficiālo "Rinascimento" "shop-in-shop" tirdzniecības vietu. FOTO
Ceturtdien Basteja Pasāžā, Meierovica bulvārī 16, Rīgā atklāts Eiropā pirmais oficiālais "Rinascimento" "shop-in-shop", kas vienlaikus kļuvis par pirmo oficiālo "Rinascimento" zīmola koncepta tirdzniecības vietu Baltijā.
"Rinascimento" "shop-in-shop" Rīgā būs atsevišķi veidota, zīmola standartiem atbilstoša tirdzniecības vide ar īpaši Itālijā radītu interjeru un mēbelēm.
"Rinascimento" ir starptautiski pazīstams Itālijas sieviešu modes zīmols, kas radīts 2000. gadā un šobrīd pārstāvēts vairāk nekā 80 pasaules valstīs. Zīmols apvieno "Made in Italy" kvalitāti, sievišķību, mūsdienīgu eleganci un rūpīgi izstrādātas detaļas.