“Philip Morris Baltic” jauns vadītājs: uzņēmuma vadību Baltijā pārņem Karolis Čekausks
Par globālās kompānijas “Philip Morris Interntional” Baltijas reģiona uzņēmuma “Philip Morris Baltic” vadītāju no augusta kļuvis Karolis Čekausks, kurš līdz šim ieņēma “Philip Morris Polska” bezdūmu produktu direktora un valdes locekļa amatu. Viņš amatā nomainījis līdzšinējo vadītāju Jigitu Dizdareru, kurš iecelts par globālā “Philip Morris International” (PMI) darbības vadītāju Polijas tirgū.
“Neraugoties uz izaicinājumiem, ar kuriem pašlaik saskaramies Baltijā un īpaši Latvijā, man ir patiess prieks atgriezties un izmantot šeit starptautisko pieredzi, kas, gribētos ticēt, pirmām kārtām dos impulsu zinātnē balstītu inovatīvu produktu attīstībai valstī. Tāpat vēlos stiprināt privātā un publiskā sektora partnerību, lai efektīvāk cīnītos ar ēnu tirgu, kas pēdējos gados sasniedzis rekordaugstu līmeni, kā arī stiprināt mūsu uzņēmuma ieguldījumu Baltiojas valstu ekonomiskajā un nacionālajā drošībā,” norāda K. Čekausks.
PMI pārveido savu darbību ar mērķi nākotnē atteikties no cigarešu ražošanas, un viens no galvenajiem šīs transformācijas elementiem joprojām ir bezdūmu produktu attīstība. Uzņēmums turpina investēt zinātniski pamatotu, mazāk kaitīgu alternatīvu tradicionālajām cigaretēm izstrādē un paplašina bezdūmu produktu portfeli visos tirgos.
Philip Morris Latvia ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem valstī. 2025. gadā uzņēmums bija 5. lielākais nodokļu maksātājs Latvijā pēc kopējiem maksājumiem valsts kopbudžetā sasniedzot 143,116 milj. Eiro nomaksātos nodokļus, kas bija par aptuveni +24% vairāk, nekā 2018. gadā.
“Baltija no mūsu ASV investora perspektīvas joprojām ir stratēģiski nozīmīgs tirgus, un “Philip Morris Latvia” ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Latvijā. Tomēr šobrīd mums nākas saskarties ar ļoti nopietniem izaicinājumiem. Vēlos veidot un stiprināt dialogu starp nozari un lēmumu pieņēmējiem, lai ierobežojumu un nodokļu politikas jomā tiktu pieņemti pārdomāti un līdzsvaroti lēmumi, no kuriem ieguvēji būtu visi – gan valsts, gan sabiedrības veselība, gan uzņēmējdarbības vide. Pašreizējā situācija liecina, ka šis līdzsvars ir izjaukts – plaukst nelegālais tirgus, nodokļu ieņēmumi būtiski atpaliek no plānotā, savukārt dažādi tabakas un nikotīna produkti nelegālajā tirgū ir brīvi pieejami arī jauniešiem,” izaicinājumus akcentē K. Čekausks.
Jigits Dizdarers, kurš līdz šim veiksmīgi vadīja “Philip Morris Baltic”, no augusta turpina karjeru Polijā, kur iecelts par “Philip Morris Polska” vadītāju. Pārcelšanās darbā uz vienu no lielākajiem un stratēģiski nozīmīgākajiem PMI tirgiem Eiropā ir augsts viņa darba un Baltijas valstīs sasniegto rezultātu novērtējums.
Saskaņā ar PMI pārvaldības modeli korporācijas augstākā līmeņa vadītāji tiek regulāri rotēti, uzkrājot pieredzi gan centrālajās struktūrvienībās, gan dažādos starptautiskajos tirgos.