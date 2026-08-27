"Lido" plāno sākt darbu vēl vienā Eiropas valstī
Ēdināšanas un pārtikas tirdzniecības uzņēmums AS "Lido" tuvākajos gados plāno sākt darbu arī Somijā, atverot jaunas ēdināšanas vietas, norādīja "Lido" valdes priekšsēdētāja Rita Auziņa.
Imantā ceturtdien jaunas ražošanas, noliktavas un biroja ēkas "Lido māja" pamatos tika iemūrēta laika kapsula.
Auziņa aģentūrai LETA norādīja, ka "Lido māja" ļaus uzņēmumam attīstīties arī ārpus Latvijas, jo patlaban "Lido" ražošanas jauda un apmērs veido aptuveni desmit līdz 20 tonnas dienā, bet šī ražotne ļaus šos apmērus palielināt vismaz trīs reizes.
Viņa sacīja, ka "Lido" turpmāk plāno ne tikai eksportēt produkciju uz citām valstīm, bet arī atvērt jaunas ēdināšanas vietas. Tostarp nākamais tirgus, kurā "Lido" plāno attīstīties, ir Somija, kur patlaban notiek izpētes process. Tāpat paplašināšanās plānota Latvijā un Igaunijā.
"Latvijā skatāmies ne tikai uz Rīgu, bet sākam vērtēt arī piepilsētas, piemēram, Ogri, Siguldu un citas aktīvas pilsētas. Tāpat Igaunijā "Lido" skatās uz piepilsētām, piemēram, Tartu," sacīja Auziņa.
Viņa atklāja, ka Latvijā patlaban ir iespēja atvērt divas ēdināšanas vietas, tostarp vienu Pierīgā un vienu Rīgā, savukārt Igaunijā paplašināšanās plānota aiznākamgad, bet Somijā - apmēram gadu pēc "Lido mājas" atvēršanas.
Viņa papildināja, ka "Lido mājā" produkciju varēs ražot ne tikai "Lido", bet arī citiem ēdināšanas uzņēmumiem "Apollo Group" ietvaros, piemēram, Lietuvā ir līdzīga koncepta uzņēmums "Delano". "Skatoties no grupas perspektīvas, pareizais solis ir attīstīt "Lido" uz Somijas pusi, grupai ģeogrāfiski izplešoties vairākos tirgos. "Lido" nākamais tirgus ir Somija, bet neizslēdzam iespēju, ka uzņēmums varētu attīstīties arī Lietuvā, piemēram, "Delano" mainot zīmolu uz "Lido", bet šobrīd par to nav pieņemti nekādi stratēģiski lēmumi," skaidroja Auziņa.
Viņa norādīja, ka patlaban līgumi par iespējamu produkcijas piegādi ir izstrādes procesā, kā arī ir liela interese. Produkciju plānots eksportēt uz Baltiju, Somiju un nākotnē arī uz Skandināvijas valstīm.
Plānots, ka "Lido māju" pabeigs līdz 2027. gada vidum, bet vēl sešus mēnešus ilgs pārvākšanās laiks, tādējādi ēku atklās 2028. gada pavasarī.
"Apollo Group" valdes loceklis Tomass Tīvels pasākumā norādīja, ka "Lido" ir viens no lielākajiem un veiksmīgākajiem konceptiem grupas līmenī. Viņš uzsvēra, ka "Lido" patlaban darbojas Rīgā un Igaunijā, bet pašreizējā ražošanas kapacitāte ir izsmelta, tādēļ ir nepieciešama jauna ražošanas ēka, lai "Lido" varētu izplesties un piegādāt produkciju arī citiem "Apollo Group" uzņēmumiem.
Būvniecības uzņēmuma SIA "Aimasa" projektu vadītājs Alfrēds Gabrāns norādīja, ka būvniecības process notiek divarpus mēnešus, tostarp ir veikta vecās ēkas demontāža un mikropāļu izbūve, kā arī sākta pamatu izbūve. Viņš sacīja, ka līdz ziemas sezonai būvnieka galvenais uzdevums ir izbūvēt ēkas ārsienas.
Jau ziņots, ka "Lido" investēs vairāk nekā 30 miljonus eiro "Lido māja" izveidē Imantā. Kompleksa kopējā platība veidos 16 000 kvadrātmetru.
Kompānijā iepriekš informēja, ka projekta laikā paredzēts pārveidot daļu no Rīgas radiotehnikas rūpnīcas ēkas, kā arī pilnībā atjaunot ēkas tehnisko stāvokli un pielāgot to "Lido" pārtikas ražošanas, uzglabāšanas un administratīvo funkciju vajadzībām.
"Lido māja" būs daļa no mazumtirdzniecības parka kompleksa, kura kopējā platība sasniegs 88 000 kvadrātmetru. Kompleksā atradīsies "Apollo Kino", "Skypark", "Euronics", "KFC", "Sportland", "Sinsay" un citi izklaides, restorānu un mazumtirdzniecības zīmoli. Mazumtirdzniecības parka kopējās investīcijas veidos aptuveni 100 miljonus eiro.
Kompānijā norāda, ka "Lido māja" ļaus būtiski palielināt pārtikas ražošanas jaudu un apmēru - līdz 100 tonnām dienā. Pēc projekta realizēšanas "Lido" plāno iegūt pārtikas drošības sertifikāciju, kas nodrošinās starptautiski atzītu kvalitātes garantiju un sniegs iespējas uzņēmuma produkcijai konkurēt Eiropas tirdzniecības ķēdēs.
Jau ziņots, ka "Lido" koncerns pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2025. gada 1. maija līdz šā gada 30. aprīlim, strādāja ar 86,4 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 9% vairāk nekā iepriekšējā finanšu gadā, bet kompānijas peļņa samazinājās par 20,5% - līdz 6,2 miljoniem eiro, informēja kompānijā.
Kompānija "Lido" reģistrēta 1991. gadā, un tās pamatkapitāls ir 1,293 miljoni eiro. Koncernā ietilpst SIA "Lido nekustamie īpašumi", kā arī četri Igaunijas uzņēmumi - "Lido Eesti", "Lido Kristiine", "Lido Mustamae" un "Odil Eesti".
"Lido" grupā ietilpst 13 ēdināšanas vietas un pieci veikali Latvijā, "Lido AS[H]ais" veikals, piecas ēdināšanas vietas Igaunijā, kulinārijas ražotne, alus darītava un konditoreja Rīgā.
Tāpat ziņots, ka 2025. gada janvāra beigās Igaunijas izklaides pakalpojumu un ēdināšanas grupas "Apollo Group" meitasuzņēmums "Treeland" palielināja līdzdalību "Lido" kapitālā līdz 96%, iegādājoties 21% "Lido" akciju no Gunāram Ķirsonam piederošās "K.E.Projekti". Tādējādi Ķirsonam piederēja 4% "Lido" kapitāldaļu. Savukārt 2026. gada 31. martā "Apollo Group" kļuva par "Lido" vienīgo īpašnieku.
"Apollo Group" 4% "Lido" kapitāldaļu no "K.E.Projekti" iegādājās par 3,15 miljoniem eiro, liecina paziņojums biržai. "Apollo Group" norāda, ka "Lido" ir stratēģiski svarīgs meitasuzņēmums, un tā daļu palielināšana uzņēmumā atbilst grupas izaugsmes mērķiem.
"Apollo Group" ietilpst Igaunijas uzņēmēja Margusa Linnamē kontrolētajā holdingā "MM Grupp", kam pieder plašs uzņēmumu portfelis Baltijas valstīs.