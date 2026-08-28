Atgūt naudu ir teju neiespējamā misija. Kas notiek ar depozīta glāzēm pasākumos?
Depozīta glāzes koncertos, festivālos un citos pasākumos kļuvušas par ierastu veidu, kā mazināt vienreizlietojamo trauku patēriņu un “dzīvot zaļāk”. Taču līdzās ieguvumiem pasākumu apmeklētāji saskaras arī ar problēmām.
Sociālos tīklos lasāma daudzu cilvēku rūgtā pieredze par depozīta glāžu nodošanas sistēmu. Iedzīvotāji sūdzas par garām rindām pie nodošanas punktiem, neskaidriem glāžu atgriešanas nosacījumiem un situācijām, kad iepriekš nopirktu dzeramtrauku nākamajā pasākumā nemaz nevar izmantot.
Jauns.lv sazinājās ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC), lai noskaidrotu, kādām prasībām jāatbilst depozīta glāžu sistēmai un kādas ir patērētāju tiesības gadījumos, kad depozīta atgūšana vai glāzes atkārtota izmantošana ir apgrūtināta. PTAC atzīst, ka par depozīta glāžu sistēmām ir saņēmis daudzu iedzīvotāju jautājumus un sūdzības. Turklāt pašreizējais regulējums nav pietiekami konkrēts un daudzas situācijas šajā jomā nemaz neaptver.
Kā jādarbojas depozīta sistēmai?
Depozīta glāžu sistēma PTAC ieskatā kopumā ir vērtējama pozitīvi. “No patērētāju tiesību aizsardzības viedokļa depozīta glāžu sistēma pasākumos pati par sevi ir pieļaujama un varētu būt atbalstāma kā ilgtspējīgs risinājums vienreizlietojamo trauku patēriņa mazināšanai,” Jauns.lv norāda PTAC Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja Sanita Gertmane.
Vienlaikus viņa uzsver, ka sistēmai jābūt skaidrai, saprotamai un praktiski īstenojamai, ne tikai skaisti uzrakstītai uz papīra. “Ja no patērētāja tiek iekasēts depozīts par glāzi, PTAC ieskatā patērētājam ir jābūt nodrošinātai reālai un saprātīgi pieejamai iespējai glāzi nodot un samaksāto depozītu saņemt atpakaļ,” skaidro Gertmane.
Ne mazāk svarīgi ir tas, ko apmeklētājs par sistēmu zina jau pirms dzēriena iegādes. PTAC ieskatā informācijai par būtiskākajiem nosacījumiem vajadzētu būt pieejamai vēl pirms depozīta samaksas. Tai jābūt skaidrai un viegli uztveramai par svarīgākjiem nosacījumiem, tostarp:
• kāds ir depozīta apmērs;
• vai depozīta maksa tiek norādīta atsevišķi no dzēriena cenas;
• kur iespējams glāzi nodot;
• kādā laikā to iespējams izdarīt;
• kādā veidā depozīts tiek atmaksāts;
• vai pastāv kādi īpaši nosacījumi attiecībā uz glāzes stāvokli;
• pie kā patērētājs var vērsties jautājumu vai problēmu gadījumā.
Šo informāciju būtu vēlams izvietot gan tirdzniecības un nodošanas vietās, gan pasākuma mājaslapā vai sociālajos tīklos.
Garas rindas un pārāk maz nodošanas punktu
Īpašas problēmas ar depozīta glāžu nodošanu var rasties pasākuma noslēgumā, kad liels skaits apmeklētāju vienlaikus vēlas tās atdot. Pie nodošanas punkta var izveidoties tik gara rinda, ka cilvēkam jāizvēlas – gaidīt vai doties prom, zaudējot par glāzi samaksāto depozītu.
PTAC norāda, ka nesamērīgi garas rindas, nepietiekams nodošanas punktu skaits vai to slēgšana pirms pasākuma beigām var radīt jautājumus par to, vai cilvēkam faktiski ir sniegta iespēja savu naudu atgūt. Vienlaikus katrs gadījums jāvērtē individuāli, ņemot vērā konkrētos apstākļus, pasākuma mērogu, apmeklētājiem sniegto informāciju un faktiskās depozīta atgriešanas iespējas.
“PTAC ieskatā depozīta glāžu pieņemšanas un depozīta atmaksas vietām būtu jābūt pietiekamā skaitā, viegli atrodamām un sasniedzamām, kā arī pieejamām tādā laikā, lai patērētājs varētu depozītu atgūt bez pārmērīgām neērtībām,” uzsver Sanita Gertmane. Turklāt depozīta atmaksu nevajadzētu saistīt ar pienākumu veikt jaunu pirkumu vai izpildīt citus ar glāzes atdošanu nesaistītus nosacījumus.
Šādas problēmas nav tikai teorētiskas. PTAC ir saņēmis patērētāju sūdzības par garām rindām, nepietiekamu nodošanas punktu skaitu un grūtībām glāzes nodot pasākuma laikā vai pēc tā. Cilvēkiem ne vienmēr bijis arī skaidrs, kur un kādā termiņā depozītu iespējams atgūt.
Vai glāzi tiešām var izmantot nākamajā pasākumā?
Citas neskaidrības saistītas ar vienu no depozīta glāžu sistēmas pamatidejām – glāžu atkārtotu izmantošanu. Sociālajā tīklā “Threads” kāda Dona koncerta apmeklētāja paudusi vilšanos pēc tam, kad kopā ar vīru uz koncertu bija paņēmusi iepriekš nopirktās depozīta glāzes, cerot tās izmantot atkārtoti. Pie ieejas glāzes nācies izmest, jo tās pasākumā ienest nedrīkstēja.
„Laikam nebiju iedziļinājusies noteikumos, ka glāze obligāti jāsamaina pret žetonu,” savā ierakstā atzina apmeklētāja. Tātad konkrētajā gadījumā problēma nav tikai tajā, ka glāze netika pieņemta, bet arī jautājumā, cik saprotami cilvēkiem tiek izskaidroti depozīta glāžu sistēmas noteikumi un izmantošana citos pasākumos.
Ieraksts raisīja neizpratni arī citiem sociālo tīklu lietotājiem. „Priekš kam tad tās glāzes ieviesa, ja katru reizi jāmet ārā un samainīt normāli nevar?” jautāja kāds komentētājs, bet cits situāciju ironiski raksturoja ar vārdiem: „Tas gan ir „zaļi”.” Vēl kāds norādīja uz šķietamu pretrunu – cilvēkiem taču tiek pateikts, ka glāzi var paturēt un izmantot nākamajos pasākumos. Bet nereti vārdi nesaskan ar darbiem.
“Ja patērētājam tiek norādīts, ka depozīta glāzi būs iespējams izmantot vai nodot arī citos pasākumos, šādai informācijai ir jābūt patiesai, precīzai un nepārprotamai,” uzsver Gertmane. Savukārt, ja citā pasākumā glāze netiek pieņemta, lai gan iepriekš radīts pretējs priekšstats, “šāda situācija varētu tikt vērtēta arī no negodīgas komercprakses, tostarp maldinošas komercprakses, aspekta”. PTAC gan uzsver, ka katrā konkrētā gadījumā būtiska nozīme ir tam, kas tieši cilvēkam ticis solīts un kā šī informācija tikusi pasniegta.
Regulējums visas situācijas neaptver
Ar depozīta glāžu sistēmu saistītie jautājumi līdz PTAC nonākuši ne tikai patērētāju sūdzību veidā. Centrs rīkojis arī vairākas iesaistīto pušu sanāksmes, sniedzis savu viedokli Rīgas domei un vadlīniju sagatavošanā, kā arī nosūtījis savu skatījumu atbildīgajām ministrijām.
Tomēr ne visām situācijām pašlaik ir skaidrs regulējums. “Jāatzīst, ka regulējums nav tik konkrēts, un daudzas situācijas neaptver,” norāda Sanita Gertmane. Tas nozīmē, ka ne katrā situācijā iespējams automātiski secināt, ka noticis pārkāpums. Arī jautājumā par garām rindām PTAC uzsver, ka katrs gadījums jāvērtē individuāli.
PTAC sniegtajās atbildēs iezīmējas skaidrs princips – depozīta glāžu sistēmai jābūt ne vien ilgtspējīgai, bet arī vienkāršai un saprotamai. Tas attiecas gan uz reālu iespēju atgūt samaksāto depozītu, gan skaidru informāciju par glāžu nodošanas nosacījumiem un to izmantošanu citos pasākumos.
Ko darīt, ja depozītu neizdodas atgūt?
“Patērētājam, kurš pasākumā nav varējis nodot depozīta glāzi un saņemt samaksāto depozītu atpakaļ, PTAC iesaka vispirms vērsties pie pasākuma organizatora vai attiecīgā tirgotāja, kurš piemēroja depozīta maksu,” norāda Sanita Gertmane. Ja problēmu šādi atrisināt neizdodas, cilvēks var vērsties PTAC.
Svarīgi ir arī saglabāt pierādījumus. Noderēt var pirkuma čeks vai cits maksājuma apliecinājums, informācija vai fotogrāfijas ar depozīta sistēmas nosacījumiem, kā arī attēli no tirdzniecības un glāžu nodošanas vietām. Ja problēmu radījusi gara rinda, slēgts nodošanas punkts vai atteikums glāzi pieņemt, vērts piefiksēt arī šos apstākļus un saglabāt saraksti ar organizatoru vai tirgotāju, ja tāda ir.
PTAC norāda, ka turpina sekot līdzi patērētāju tiesību ievērošanai depozīta glāžu jomā un nepieciešamības gadījumā izvērtē saņemto informāciju.