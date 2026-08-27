Valsts sagatavojusi atbalstu “Mere” piegādātājiem; LTA pārmet uzņēmumam risinājuma bloķēšanu
Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) ir saņēmusi oficiālu un apvienotu Ekonomikas, Finanšu, Ārlietu ministriju un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lēmumu saistībā ar sankcionētā "MERE" veikalu tīkla krīzi. Tas sagatavots izpildot Ministru prezidenta Andra Kulberga tiešo rezolūciju un iestādes ir oficiāli apstiprinājušas plašu nodokļu atvieglojumu un preču glābšanas ietvaru tiem Latvijas ražotājiem, kuru apgrozāmie līdzekļi un preces ir iesaldēti vairāk kā 1 820 000 eiro apmērā.
Ekonomikas ministrija un VID norāda, ka krīzes skartajiem vietējiem uzņēmējiem ir tiesības izmantot speciālus risinājumus: nodokļu samaksas termiņu sadalīšanu līdz pieciem gadiem, nokavējuma naudas pilnīgu neaprēķināšanu nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu dēļ, kā arī nerealizēto preču oficiālu atpakaļpārdošanu vai sākotnējo darījumu anulēšanu, kas ļauj ražotājiem tūlītēji atgūt un koriģēt valsts budžetā samaksāto pievienotās vērtības nodokli (PVN) un akcīzes nodokļus.
Paralēli Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ir apstiprinājis, ka veikalu aukstuma iekārtas strādā un dienests ir pilnībā gatavs nekavējoties deleģēt inspektorus preču izņemšanai un nodošanai labdarībai.
"Tomēr, kā liecina abu vadošo valsts iestāžu ziņojumi, šis valdības un LTA sagatavotais glābšanas mehānisms šobrīd ir pilnībā paralizēts un bloķēts paša uzņēmuma SIA “LATPRODUKTI” (“MERE”) un to pārstāvošo juristu rīcības dēļ. Uzņēmuma vadība atsakās iesniegt valstij un LTA preču sarakstus un parakstīt nepieciešamās vienošanās par darījumu anulēšanu, paziņojot, ka jautājumi tiek risināti "centralizēti"," pauž Latvijas Tirgotāju asociācija.
Kā zināms, ES 21. sankciju kārtā iekļauts mazumtirdzniecības veikalu tīkla "Mere" pārvaldītāja SIA "Latprodukti" īpašnieks, Krievijas uzņēmējs Sergejs Šnaiders. "Mere" nekavējoties bija jāpārtrauc saimnieciskā darbība, ievērojot ES sankciju ierobežojumus.
LTA prezidents Henriks Danusēvičs uzsver, ka saskaņā ar asociācijas datiem, šo centralizēto tiesisko pārstāvību un paraksta tiesības Latvijā ir uzņēmies viens no lielākajiem zvērinātu advokātu birojiem — "COBALT", kurš pēc LTA pieprasījuma saņemšanas atsūtīja izvairīgu atbildi, slēpjoties aiz Advokatūras likuma konfidencialitātes pantiem.
"Valdība un VID ir izdarījuši savu darbu — nodokļu atvieglojumi un preču atgriešanas mehānismi ir uz galda, un PVD apstiprinājis gatavību rīkoties. Tas, ka lielais advokātu birojs "COBALT" Rīgas centrā šobrīd atsakās iesniegt preču manifestu datus un parakstīt darījumu anulēšanas dokumentus, nozīmē tikai vienu: viņi apzināti bloķē valdības dotos instrumentus un palīdz savam klientam izvairīties no vairāk kā 1,82 miljonu eiro atdošanas Latvijas uzņēmējiem. LTA šodien ir nosūtījusi oficiālu ultimātu "COBALT" vadošajiem partneriem. Mēs nepieļausim, ka advokātu taktika dzen mūsu uzņēmējus nodokļu riskos un liek pārtikai sapūt noplombētos veikalos," paziņoja LTA prezidents Henriks Danusēvičs.