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Bizness un ekonomika
Šodien 11:26
Vai esi iegādājies šo preci? "Rimi" lūdz Latvijas pircējus to nodot atpakaļ veikalā
"Rimi" lūdz pircējiem nodot atpakaļ veikalā zemāk minēto preci, liecina informācija tirgotāja mājaslapā.
Vēl dažas dienas var paspēt atgriezt veikalā "svaigas vistas gaļas cepamdesas "Rimi"" 400 grami. EAN: 4752050045277. Derīguma termiņš: 21.08.2026.
Piegādātājs: "Nematekas ŽŪB".
Atsaukuma iemesls: Iespējams mikrobioloģisks piesārņojums.
Ja esat iegādājies minēto preci, ar norādīto derīguma termiņu, tiek lūgts atgriezt to tuvākajā "Rimi" veikalā līdz 2026. gada 1. septembrim.
Pirkuma čeks nav nepieciešams. Apmaiņā pret preci tiks apmaksāta preces vērtība. Ja rodas kādi papildus jautājumi, lūgums zvanīt uz "Rimi" bezmaksas tālruni: 80000 180.
"Rimi" atvainojas par sagādātajām neērtībām.