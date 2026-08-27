Reģionālo autobusu pārvadātāji draud ar protesta akciju, ja valsts neradīs papildu finansējumu
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija (LPPA) aicina Satiksmes ministriju nekavējoties rast risinājumu reģionālo autobusu pārvadātāju ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt papildu finansējumu, lai segtu būtisko izmaksu pieaugumu. Ja risinājums netiks rasts, pārvadātāji septembra otrajā pusē apsver iespēju rīkot akciju, vēršot sabiedrības un valdības uzmanību uz situācijas nopietnību.
LPPA uzskata, ka jautājuma risināšanu vairs nevar atlikt un vilkt garumā laiku, jo tas tieši saistīts ar sabiedriskā transporta pakalpojumu stabilitāti un reģionu iedzīvotāju mobilitāti. Tāpēc asociācija nosūtītajā vēstulē Satiksmes ministrijai to aicina, pirmkārt, līdz 1. septembrim virzīt akceptēšanai juridisko risinājumu grozījumiem ilgtermiņa sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumos attiecībā uz indeksāciju; otrkārt, līdz 15. septembrim uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt nepieciešamos grozījumus ilgtermiņa līgumos; treškārt, nodrošināt kompensāciju pārvadātājiem par būtisko degvielas cenu pieaugumu, ko radījušas Tuvo Austrumu konflikta sekas; ceturtkārt, līdz 15. septembrim rast papildu valsts budžeta finansējumu izmaksu segšanai, kas radīsies ilgtermiņa līgumu grozījumu rezultātā.
“Kopš pavasara situācija pārvadājumu jomā nav ne “kripatu” uzlabojusies – joprojām degvielas cenas ir augstas un vispārīgā inflācija jau vairāku gadu garumā negatīvi ietekmē pasažieru pārvadātāju iespējas iekļauties esošo līgumu izmaksās. Tāpēc šobrīd ir svarīgi iet lieliem soļiem uz priekšu, lai nepienāktu kārtējais nozares defolta stāvoklis rudenī, uzreiz pēc Saeimas vēlēšanām, kad pāragri būs beidzies šī gada finansējums. Jau tā šī gada budžetā bija paredzēts mazāks valsts finansējums sākotnēji plānotās maršrutu tīkla optimizācijas reģionos dēļ, kas nespēj segt jau noslēgto ilgtermiņa līgumu izpildi. Tad vēl negaidīti attīstījās notikumi Tuvajos Austrumos, kā rezultātā valsts kompensēja degvielas pieaugumu pārvadātājiem, bet no jau šim gadam piešķirtajiem budžeta līdzekļiem.
Pārvadātāji ilgstoši ir situācijā, kurā līgumā noteiktā cena vairs neatbilst faktiskajām pakalpojuma izmaksām. Vairāk nekā gadu esam diskutējuši ar Satiksmes ministriju un Autotransporta direkciju, snieguši aprēķinus un ekspertu atzinumus un meklējuši tiesiski iespējamu risinājumu. Taču līdz šim nav pieņemts lēmums, kas ļautu līgumcenas pielāgot faktiskajai ekonomiskajai situācijai. Šāda vilcināšanās apdraud ne tikai pārvadātāju finansiālo stabilitāti, bet ilgtermiņā arī iespēju nodrošināt iedzīvotājiem regulārus sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionos. Mēs vēlamies nodrošināt, lai sabiedriskais transports reģionos arī turpmāk būtu pieejams un stabils. Taču tam nepieciešama arī valsts atbildīga rīcība. No solījumiem ir jāpāriet pie konkrētiem lēmumiem, jo katra vilcināšanās palielina risku, ka problēma būs jārisina jau daudz sarežģītākos apstākļos,” norāda Ivo Ošenieks, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents.
Pašreizējā situācija rada arvien lielāku risku sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktībai reģionos. Kā norāda Ivo Ošenieks, kopš pārvadātāji konkursa kārtībā ieguva pašlaik spēkā esošos ilgtermiņa līgumus, ekonomiskā situācija ir būtiski mainījusies – degvielas cenas pieaugušas par vairāk nekā 56%, savukārt inflācija kopš konkursa piedāvājumu iesniegšanas brīža sasniegusi 38,1%.
LPPA uzsver, ka risinājums ar līgumu indeksāciju nav jāmeklē no jauna. Autotransporta direkcija ir sagatavojusi juridiski un ekonomiski pamatotu priekšlikumu ilgtermiņa sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumu grozījumiem, paredzot līgumcenas indeksāciju katru līguma darbības gadu, sākot ar otro līguma darbības gadu. Šādu risinājumu LPPA un pārvadātāji ir atbalstījuši, jo tas ļautu nākotnē operatīvāk reaģēt uz būtiskām ekonomiskās situācijas izmaiņām un mazinātu risku, ka neparedzams izmaksu pieaugums apdraud sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu.
LPPA norāda, ka pašreizējais lēmums saglabāt reģionālās nozīmes maršrutu tīkla apjomu 2026. gadam un turpmāk nozīmē nepieciešamību pēc papildu 9,2 miljonu eiro finansējuma. Taču šis finansējums nodrošinātu iespēju pasūtītājam samaksāt par pakalpojumu līgumā noteiktajā apjomā, neatrisinot pārvadātāju izmaksu pieauguma problēmu. Vienlaikus no 2027. gada 1. janvāra plānotā sabiedriskā transporta tarifu paaugstināšana varētu nedaudz samazināt nepieciešamo valsts budžeta finansējumu, tomēr tā neatrisinās ilgtermiņa līgumu neatbilstību faktiskajām izmaksām.
Ar satiksmes ministru Rihardu Kozlovski pasažieru pārvadātāji tikās jūnija vidū. Asociācija ministru informēja par steidzami risināmiem uzdevumiem, lai novērstu kritisko situāciju nozarē. Taču tikšanās reizē 17.augustā asociācija neguva pārliecību par Satiksmes ministrijas vēlmi risināt jautājumu pēc būtības.
Turklāt ekonomikas ministrs Viktors Valainis jūlija beigās aicināja Ministru kabinetu gatavoties aktuālajai situācijai degvielas tirgū, ņemot vērā straujā naftas un naftas produktu cenu kāpuma pasaules tirgos ietekmi uz degvielas cenām. Viņš aicināja valdību savlaicīgi uzsākt sagatavošanās darbus iespējamiem atbalsta pasākumiem. Ir skaidrs, ka ģeopolitiskā situācija Tuvajos Austrumos un tās ietekme uz energoresursu cenām vairs nav uzskatāma par īstermiņa faktoru.Asociācija jau iepriekš ir uzsvērusi, ka, valstij neatrodot izmaksu pieauguma kompensējošus mehānismus, cietīs iedzīvotāji, kuriem samazinātos sabiedriskā transporta pieejamība reģionos.
LPPA norāda, ka pēdējos gados nozare saskārusies ar būtisku izmaksu pieaugumu, ko radījis darba samaksas, degvielas, energoresursu, rezerves daļu, transportlīdzekļu un finansēšanas izmaksu kāpums.