Kur pazuda “Shein” veikals Rīgas centrā? Tagad atklājas, kas tas patiesībā bija
Pirms vairāk nekā gada rīdzinieku uzmanību piesaistīja neparasts skats Brīvības un Raiņa bulvāra krustojumā – kādas ēkas skatlogos iepretim Brīvības piemineklim bija parādījies uzraksts “Shein” un kvadrātkods, kas aizveda uz vietni ar paziņojumu par pirmā “Shein” veikala atvēršanu Latvijā. Tagad apavu, apģērbu un aksesuāru outlets “Četras zoles” atklājis, kas patiesībā slēpās aiz skaļā pieteikuma.
Jau tolaik Ķīnas tiešsaistes tirdzniecības platforma “Shein” bija ieguvusi lielu popularitāti visā pasaulē, arī Latvijā, galvenokārt piedāvājot apģērbu, apavus, aksesuārus un citas preces par salīdzinoši zemām cenām.
Lai gan “Shein” produkcija lielākoties bija nopērkama internetā, dažādās pasaules valstīs uzņēmums laiku pa laikam rīkoja īslaicīgus pop-up veikalus, kuros pircēji varēja preces apskatīt un iegādāties klātienē. Savukārt Tokijā darbojās pastāvīga “Shein” izstāžu telpa, kur preces varēja aplūkot, bet pasūtījums bija jāveic tiešsaistē, noskenējot kvadrātkodu.
Tāpēc arī Latvijā pirms vairāk nekā gada “Shein” veikala atvēršana izraisīja pamatīgu ažiotāžu – pirmajās dienās pie tā veidojās garas rindas un sociālos tīklus pārpludināja ieraksti, taču drīz vien rindas pazuda, publikācijas apsīka un sākotnējā interese noplaka.
Kā skaidrots “Četras zoles” sociālajos tīklos, “Shein club” koncepcija tapa brīdī, kad “Četras zoles” ieguva iespēju pārņemt “Shein” neizpārdoto preču krājumus. Redzot zīmola popularitāti Latvijā, uzņēmums nolēma šīm precēm dot otro iespēju un piedāvāt tās pircējiem klātienē.
Kā norāda “Četras zoles”, fiziskais veikals ļāva pircējiem preci klātienē novērtēt un pielaikot, tādējādi izvairoties no riska, ka internetā pasūtītā apģērba izmērs vai izskats neatbildīs cerētajam. Veikalā īpaši plašā klāstā bijušas pieejamas vakarkleitas, piedāvājot izdevīgāku izvēli tiem, kuri nevēlas daudz maksāt par tērpu, ko, iespējams, uzvilks tikai vienu reizi.
Pēc tam eksperiments sasniedza savu skaļāko posmu. Veikala fasādi rotāja “Shein” uzlīmes un vārds “club”, un, kā apgalvo “Četras zoles”, ar šādu noformējumu pieticis, lai sabiedrībā un medijos rastos priekšstats par oficiāla “Shein” veikala atvēršanu Rīgas centrā.
Ziņa izplatījās ļoti ātri, tomēr drīz vien pats “Shein” no veikala norobežojās, pavēstot, ka Rīgā atvērtais veikals nav autorizēts un tam nav saistības ar uzņēmumu.
Tagad “Četras zoles” neslēpj, ka tolaik apzināti neiejaucās un no malas vēroja, kā internetā veidojas stāsts par it kā pirmo oficiālo “Shein” veikalu Latvijā. Uzņēmums šo situāciju atceras ar humoru, sakot, ka notiekošajam sekojis līdzi gluži kā filmai – ar popkornu rokās. “Informāciju no mums neviens īsti neprasīja - toties ziņas izplatījās zibenīgi. Un pēc tam mēs paši kļuvām par “viltvāržiem”. Mēs tikmēr sēdējām, ēdām popkornu un vērojām, kā cilvēki internetā paši izveido stāstu, kurā mēs jau bijām galvenie ļaundari. Un pats svarīgākais jautājums - vai “Shein Club” mums atmaksājās? Nē.”
“Četras zoles” atzīst, ka veikala darbība uzņēmumam radīja zaudējumus, tādēļ no finansiālā viedokļa skaļais eksperiments sevi neattaisnoja. Neraugoties uz to, uzņēmums projektu nenožēlo. Īsā laikā nācies riskēt, iekārtot veikalu un būt gataviem neparedzamam iznākumam. “Četras zoles” to dēvē par vienu no trakākajiem eksperimentiem uzņēmuma vēsturē, uzskatot, ka iegūtā pieredze un plašā publicitāte devusi cita veida vērtību.
Uzņēmums secina, ka reizēm tieši šādi neparedzami eksperimenti sniedz vērtīgāko pieredzi. “Shein club” bijis īss, traks un skaļš piedzīvojums, tomēr uz jautājumu, vai “Četras zoles” būtu gatavas to atkārtot, uzņēmums ar humoru atbild – par to gan vēl būtu jāpadomā.