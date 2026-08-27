Pēc vētras rosina obligāti nodrošināt rezerves elektrību kritiskajiem bankomātiem
Nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru telpās atrodas kritiskie bankomāti, būtu jānosaka pienākums pastāvīgi nodrošināt tiem alternatīvu elektroapgādi, lai šie bankomāti būtu pieejami krīzes situācijās, sacīja Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Cērps.
Intervijā ziņu aģentūrai LETA viņš norādīja, ka asociācija par nepieciešamību šādu pienākumu nostiprināt regulējumā ar atbildīgajām valsts iestādēm runā jau gandrīz divus gadus, tomēr jautājums joprojām līdz galam nav atrisināts.
Cērps skaidroja, ka Latvijā pašlaik ir 94 tā dēvētie kritiskie bankomāti, kuru skaitu drīzumā jāpalielina līdz 106, un bankām ir pienākums rūpēties par to darbību un skaidras naudas pieejamību krīzes situācijās. Tomēr nepietiekami noregulēts ir jautājums par elektroenerģijas piegādi šiem bankomātiem.
"Kritiskie bankomāti kā tādi ir, banku pienākums nodrošināt tos ar naudu ir, bet nekustamā īpašuma izīrētāja pienākums nodrošināt alternatīvu elektrības piegādi šobrīd ir regulēts nepietiekami," sacīja Cērps.
Viņš uzsvēra, ka bankomāta darbībai krīzes situācijā nepietiek tikai ar skaidras naudas rezervēm. "Ja bankomātā ir nauda, bet nav strāvas, tas nepilda savu funkciju," norādīja asociācijas vadītājs.
Alternatīvu elektroapgādi kritiskajiem bankomātiem varētu nodrošināt, piemēram, ar alternatīvu pieslēgumu, ģeneratoriem vai citiem alternatīviem elektroenerģijas avotiem.
Vienlaikus Cērps norādīja, ka Latvijā jau ir izveidota infrastruktūra, kas sadarbībā ar maksājumu karšu shēmām ļauj noteiktās tirdzniecības vietās iegādāties pārtiku, medikamentus un degvielu arī tad, ja nedarbojas internets vai mobilo sakaru tīkls. Šādi bezsaistes maksājumi ar Latvijā izdotām kartēm ir iespējami, ja tirdzniecības vietā ir pieejama elektroenerģija.
Cērpa vērtējumā pamati finanšu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai krīzes situācijās Latvijā ir ielikti labi, taču regulējums vēl būtu jāpilnveido gan attiecībā uz kritisko bankomātu elektroapgādi, gan kritisko pakalpojumu sniedzējiem.
Viņš norādīja, ka lielākie pārtikas, degvielas un medikamentu tirgotāji līdz šim bijuši atsaucīgi un sadarbība ar valsts iestādēm, Latvijas Banku un kredītiestādēm ir laba. Tomēr liela daļa sistēmas pašlaik balstās uz brīvprātīgu sadarbību.
Tāpēc, ja nākotnē paredzēts paplašināt tirgotāju loku, kuri krīzes situācijās spēj nodrošināt iedzīvotājiem kritiski nepieciešamās preces un bezsaistes norēķinus, būtu nepieciešams arī regulējumā nostiprināt attiecīgas valsts iestāžu pilnvaras, pauda Cērps.
Jau ziņots, ka, pēc Latvijas Bankas datiem, pagājušās nedēļas nogales vētras laikā darbības traucējumi bija 183 jeb aptuveni piektdaļai no 869 bankomātiem Latvijā, tostarp 17 no 94 kritiskajiem bankomātiem.
Latvijas Bankā norāda, ka šī situācija ļāva praksē novērtēt finanšu sektora gatavību darboties apstākļos, kad vienlaicīgi ir elektrības, sakaru vai citi infrastruktūras pārrāvumi.