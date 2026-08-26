"Meta" piekrīt maksāt ASV štatiem 16,7 miljardus dolāru lietā par pusaudžu drošību
Sociālo mediju uzņēmums "Meta" ir piekritis samaksāt 29 ASV štatiem 16,7 miljardu dolāru izlīguma naudu lietā par pusaudžu drošību, kā arī ieviest plaša mēroga jaunus ierobežojumus attiecībā uz to, kā pusaudži izmanto platfomas "Facebook" un "Instagram", liecina "Meta" tiesā iesniegtie dokumenti.
29 štatu prasībā teikts, ka "Meta" apzināti izstrādājis savas platformas tā, lai radītu atkarību gados jaunajiem lietotājiem, maldinājis sabiedrību par riskiem un nelikumīgi vācis datus no bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem.
Ja "Meta" tiesā zaudētu, tai varētu būt sodanaudās jāmaksā vairāk nekā viens triljons dolāru.
""Meta" ir piekritis veikt vērienīgas pārmaiņas, kas samazinās risku, ka tās platformas varētu nodarīt kaitējumu, - un to izdarīs dažu mēnešu laikā," norādīja Kalifornijas ģenerālprokurors Robs Bonta.
Viņš šo iznākumu nosauca par "reālām pārmaiņām, reālu caurskatāmību un reālu, izpildāmu bērnu aizsardzību".
Dokumentā norādīts, ka vienošanās nav uzskatāma par "Meta" atzīšanu par atbildīgu vai vainīgu, jo uzņēmums ir konsekventi noraidījis apsūdzības. Lai vienošanās stātos spēkā, ir nepieciešams tiesas apstiprinājums.
"Meta" ir piekritis ASV ieviest drošības pasākumus, kas būtiski mainīs to, kā šīs platformas varēs izmantot jaunieši.
Viena no izmaiņām ir automātiska bloķēšana naktī, kas no pusnakts līdz plkst. 6 pēc vietējā laika liegs pusaudžiem piekļuvi "Facebook" un "Instagram".
Pusaudžu kontiem pēc noklusējuma tiks noteikts arī divu stundu kopējais ikdienas lietošanas laiks visās "Meta" platformās, lai gan laiks, kas pavadīts ziņapmaiņā vai skatoies garus video, netiks iekļauts šajā limitā.