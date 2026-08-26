Ekonomikas ministrs Valainis iebilst premjera Kulberga idejai par "Sadales tīklu" un "Augstsprieguma tīklu" apvienošanu: “Šobrīd tam nav saimnieciska pamatojuma”
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis skeptiski vērtē ministru prezidenta Andra Kulberga TV3 raidījumā “900 sekundes” izteikto ideju apvienot “Sadales tīklu” un “Augstsprieguma tīklu” (AST), ko viņš pauda kā secinājumu pēc tikko notikušās vētras. Premjers uzskata, ka abu akciju sabiedrību apvienošana varētu nākt par labu tam, lai nākotnē nodrošinātu labāku un efektīvāku krīzes pārvaldību.
Savukārt Viktors Valainis (ZZS) Jauns.lv teica, ka vētra nav atklājusi problēmas šo uzņēmumu savstarpējā sadarbībā, tādēļ nav pamata uzskatīt, ka abu uzņēmumu apvienošana uzlabotu elektroapgādes drošumu vai krīžu pārvaldību. Toties Andris Kulbergs (Apvienotais saraksts) uzskata, ka abi elektroapgādes uzņēmumi ir cieši savstarpēji saistīti un to resursus nākotnē varētu izmantot racionālāk.
Pēkšņā ideja pēc vētras
Jautājums par “Sadales tīkla” un AST iespējamu apvienošanu aktualizējās pēc 22. augustā piedzīvotās spēcīgās vētras, kuras laikā elektroapgāde tika pārtraukta aptuveni 277 000 klientu. Vēl 23. augusta rītā “Sadales tīkls” norādīja, ka bojājumi ir gan sadales, gan pārvades tīklā un ka bojājumu novēršanā uzņēmuma speciālisti strādā ciešā sadarbībā ar AST.
Intervijā “900 sekundēm” Andris Kulbergs uzsvēra, ka pēc vētras ir jāskatās, ko no notikušā var mācīties, nevis jāmeklē vainīgie. Viņš sacīja, ka vēlas izveidot “risinājumu grupu”, jo jau tagad esot redzams, “kur neiet lietas”. Tieši šajā kontekstā premjers uzteica gan AST, gan “Sadales tīkla” darbu, bet vienlaikus norādīja, ka būtu jāapsver abu uzņēmumu apvienošana, jo tie ir savstarpēji atkarīgi un to resursus varētu izmantot racionālāk.
Te gan jāteic, ka šī nav pilnīgi jauna Andra Kulberga ideja. Viņš par nepieciešamību izvērtēt “Sadales tīkla” un AST apvienošanu publiski runājis jau iepriekš, tostarp arī 2023. gada septembrī, paužot savas partijas “Apvienotais saraksts” frakcijas viedokli.
Ko Kulbergs ar to domā?
Andra Kulberga argumentācija nav tāda, ka būtu fiziski jāsapludina dažādu spriegumu (330, 110, 20 un 0,4 kilovoltu) elektrotīkli. AST un “Sadales tīkls” jau tagad ir vienas elektroenerģijas sistēmas savstarpēji saistīti posmi. AST pārvalda 110 kV un augstāka sprieguma pārvades sistēmu, savukārt sadales sistēmā spriegums ir zemāks par 110 kV. Latvijā ir viens pārvades sistēmas operators – AST un astoņi sadales sistēmas operatori, no kuriem “Sadales tīkls” apkalpo lielāko daļu lietotāju.
Tādēļ premjera priekšlikums pēc būtības būtu uzņēmumu pārvaldības un resursu konsolidācija – piemēram, kopīga tehnika, brigādes, loģistika, iepirkumi, IT sistēmas, administratīvās funkcijas un investīciju plānošana. Īpaši aktuāli tas varētu būt krīzes situācijās, kad nepieciešams pēc iespējas ātrāk mobilizēt cilvēkus un tehniku elektrotīkla atjaunošanai.
Valainis: vētra nav parādījusi, ka uzņēmumiem būtu problēmas sadarboties
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis Andra Kulberga argumentācijai nepiekrīt: vētras laikā nav konstatēts, ka AST un “Sadales tīkla” savstarpējā sadarbība būtu radījusi problēmas. Tieši pretēji – abi uzņēmumi esot operatīvi sadarbojušies, mobilizējuši resursus un palīdzējuši viens otram.
To apliecina arī AST publiski sniegtā informācija pēc vētras. AST norādīja, ka tās darbiniekiem palīdzēja “Sadales tīkla” kolēģi, veidojot apvienotas brigādes, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu sprieguma padevi pārvades tīkla apakšstacijās.
25. augustā AST paziņoja, ka atjaunota sprieguma padeve pēdējai no vairāk nekā 40 apakšstacijām, kas bija atslēgušās vētras dēļ, savukārt “Sadales tīkls” pēc tam varēja turpināt bojājumu novēršanu vidējā un zemsprieguma tīklā. Ekonomikas ministra secinājums: ja uzņēmumi krīzes situācijā spēj efektīvi sadarboties, pati vētra nav arguments to apvienošanai.
“Tās ir ļoti atšķirīgas infrastruktūras”
Viktors Valainis uzsver arī otru būtisku aspektu – lai gan AST un “Sadales tīkla” infrastruktūra ir savstarpēji saistīta, uzņēmumu atbildības un darbības mērogs ir atšķirīgs. AST atbild par Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmu, tostarp starpvalstu savienojumiem, elektroenerģijas plūsmām, balansēšanu un lielo pārvades līniju darbību.
Savukārt “Sadales tīkls” darbojas daudz tuvāk gala patērētājam – uzņēmumam ir jānodrošina elektroapgāde simtiem tūkstošu mājsaimniecību un uzņēmumu, jāuztur sadales tīkls, jāveido jauni pieslēgumi un jānovērš bojājumi.
Arī tehniski tīklu līmeņi atšķiras: AST pārvades sistēmā ietilpst 330 un 110 kV tīkli, kamēr sadales sistēmā tiek izmantoti zemāki sprieguma līmeņi. Tāpēc tas, ka abi uzņēmumi ir savstarpēji atkarīgi, vēl nenozīmē, ka tiem jābūt vienam uzņēmumam.
“Apvienošanu nedrīkst veikt tikai politiska lēmuma dēļ”
Viktors Valainis uzsver, ka šāda mēroga izmaiņas būtu jāvērtē no saimnieciskā un ekonomiskā izdevīguma, nevis jāīsteno tikai tādēļ, ka politiķi ir nonākuši pie secinājuma – divus uzņēmumus būtu ērtāk apvienot.
Ministra ieskatā, ja reorganizācija tiek veikta bez pietiekama ekonomiska pamatojuma, rezultāts var būt pretējs iecerētajam: izmaksas var pieaugt, bet pakalpojumu kvalitāte – samazināties.
Jautājums par uzņēmumu struktūru jau iepriekš ir analizēts un ir secināts, ka pašreizējais modelis ļauj vislabāk īstenot valsts attīstības mērķus. Ministra prāt, tieši tādēļ pirms jebkādas reorganizācijas nepieciešams pierādīt, ko tā praktiski dos iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
Eiropā pārvade un sadale pārsvarā ir nodalīta
Viktors Valainis nepiekrīt pieņēmumam, ka Eiropas prakse pati par sevi liecinātu par nepieciešamību abus uzņēmumus apvienot. Eiropā pārvades un sadales funkcijas lielākoties ir nodalītas, turklāt tās regulē atšķirīgas prasības. Latvijā AST ir vienīgais pārvades sistēmas operators, bet “Sadales tīkls” ir lielākais no sadales sistēmas operatoriem.
Tas gan nenozīmē, ka dažādās valstīs nevar pastāvēt kopīgas īpašnieku vai holdinga struktūras. Taču tas ir atšķirīgi no abu regulēto operatoru vienkāršas sapludināšanas vienā uzņēmumā.
Problēma bija citur – krīzes vadībā
Būtiskākais Viktora Valaiņa secinājums ir, ka pēc vētras būtu jāvērtē nevis AST un “Sadales tīkla” apvienošana, bet valsts krīzes vadības sistēmas darbība. Pēc viņa teiktā, tieši Krīzes vadības centra darbībā bijušas lietas, kurām nepieciešama lielāka uzmanība. Viņš uzskata, ka krīzes laikā bija nepieciešama efektīvāka kopējā koordinācija, jo Krīzes vadības centram ir īpaši noteikta loma šādu situāciju pārvaldībā.
Tātad ministra skatījumā vētra parādīja divas dažādas lietas: * AST un “Sadales tīkls” – sadarbība funkcionēja; * valsts krīzes vadība – tur nepieciešami uzlabojumi. Abu uzņēmumu apvienošana neatrisinātu problēmu.
Vētras laikā jau izmantoja kopīgus resursus
Ironiski, bet tieši vētras seku likvidēšana parādīja, ka Andra Kulberga pieminēto resursu kopīgu izmantošanu iespējams nodrošināt arī bez uzņēmumu juridiskas apvienošanas. Līdz ar to Andra Kulberga un Viktora Valaiņa pozīcijas atšķiras ne tik daudz par to, vai AST un “Sadales tīklam” būtu jāsadarbojas – abi atzīst šādas sadarbības nepieciešamību, bet gan par to, vai sadarbībai nepieciešama abu uzņēmumu apvienošana.
Andra Kulberga arguments: uzņēmumi ir cieši saistīti, tiem ir kopīgi resursi, tāpēc tos varētu izmantot racionālāk un nākotnē, iespējams, samazināt izmaksas.
Viktora Valaiņa arguments: uzņēmumi jau sadarbojas, vētra nav parādījusi būtiskas problēmas to darbībā, bet to funkcijas ir atšķirīgas. Tādēļ reorganizācijai nepieciešams nopietns ekonomisks pamatojums. Ja nav pierādījumu, ka pašreizējā uzņēmumu struktūra traucē efektīvāk nodrošināt elektroapgādi, nav pamata to mainīt tikai politiska lēmuma dēļ.