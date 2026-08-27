VIDEO: pircēju maldināšana diemžēl kļuvusi par ražotāju ikdienu. Kā neuzķerties uz melīgiem solījumiem?
Laikā, kad ilgtspēja un videi draudzīga saimniekošana kļūst par aizvien nozīmīgāku kritēriju preces vai pakalpojuma izvēlē, ir uzņēmumi, kuri šo patērētājiem svarīgo prasību izmanto ne visai godīgā veidā. Pircēju maldināšanu, radot iespaidu, ka uzņēmums saimnieko videi draudzīgi vai produkts ir ekoloģisks, sauc par zaļmaldināšanu.
Biedrības “Zaļā brīvība” valdes loceklis, Latvijas Universitātes vadošais pētnieks docents Jānis Brizga skaidro, ka mūsdienās attālums starp pircēju un ražotāju var būt ļoti liels, tāpēc jautājumā par to, kādos apstākļos produkts ir tapis un kas ir tā sastāvā, nākas paļauties uz informāciju, ko pasaka ražotājs. “Mums ir grūti šo informāciju pārbaudīt. Bieži vien mārketinga materiālos un publiskajā komunikācijā tiek izmantotas puspatiesības, piemēram, uzņēmums norāda, ka izmanto videi draudzīgu iepakojumu, bet, ja viss pārējais produkta ražošanas cikls rada būtisku ietekmi uz vidi un uzņēmums to noklusē, tad šādi tiek maldināti gan patērētāji, gan klienti un sadarbības partneri,” skaidro vides eksperts.
Eiropas Savienībā pārtikas jomā prasības, lai drīkstētu izmantot tādus terminus kā eko un bio, ir strikti regulētas jau vairākus gadus, bet citviet patērētāji tiek maldināti joprojām. Viena no tādām nozarēm ir kosmētikas ražošana. Biedrības “Ekodizaina kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja un vides eksperte Ilze Neimane kā zaļmaldināšanas piemērus min dažādus trikus, ko izmanto ražotāji. “Ja tev jāizvēlas šampūns no 20 dažādiem un tu redzi, ka ir uzraksts "Natural", koka imitācijas korķītis, 96% dabīgu sastāvdaļu, var šķist – jā, šis produkts ir labāks gan man, gan videi. Bet produkts nav sertificēts, un var atklāties, ka atlikušajos procentos sastāvdaļas nemaz nav tik labas.”
Lai patērētājiem radītu sajūtu, ka produkts ir videi draudzīgs, iepakojums bieži ir zaļā krāsā, uz etiķetes uzlikta zaļa lapiņa, rakstīts, ka tiek izmantota 100% dabīga eļļa, lai gan šī eļļa ir tikai viena no daudzām sastāvdaļām, norādīts "Cruelty free" un attēlots trusis, kas nozīmē, ka produkts nav testēts uz dzīvniekiem, lai gan Eiropas Savienībā tas ir strikti aizliegts jau kopš 2004. gada, vai arī ražotāji izdomā paši savus sertifikātus.
Viena problēma zaļmaldināšanas procesā ir patērētāju mānīšana. Šķiet, tu izvēlies zaļu produktu vai pakalpojumu un esi gatavs par to maksāt pat vairāk, bet izrādās, ka esi noticējis puspatiesībām un samaksājis dārgāk. Bet otrs faktors ir potenciāli vēl bīstamāks – vēloties rūpēties par savu un ģimenes veselību un speciāli meklējot kosmētikas produktus ar dabīgām un bioloģiskām sastāvdaļām un tādus, kas nesatur potenciāli kaitīgas vielas, var “uzķerties” uz mārketinga trikiem un izvēlēties preces, kas patiesībā nav tik labas, kā sākotnēji šķitis.
“Lai gan tās potenciāli kaitīgās vielas ir ļoti, ļoti nelielos daudzumus, tās pilienu pa pilienam var krāties organismā. Protams, no vienas krēma vai šampūna bundžiņas nekas nenotiks, bet zinātnieki aizvien vairāk runā par tā saucamo kokteiļa efektu, jo kosmētika jau nav vienīgais, ko mēs patērējam. Mums mājās ir sadzīves ķīmija, mums ir apģērbs, ir remonta preces, un tad no visas apkārtējās vides pa mazai kripatiņai mūsos kā tāds sūklītis sasūcas šīs viela,” brīdina vides eksperte Ilze Neimane.
Lai patērētājs būtu drošs, ka saukļi nav tikai tukši vārdi, uz iepakojuma ir jāmeklē ekomarķējums, kas norāda produkta pilno dzīves ciklu. Savukārt kosmētikas produktu tieši sastāvu garantē vairāki sertifikāti: "Ecocert", "Natrue", "BDIH", "Cosmebio", "ICEA", "Soil Association", "ECOGARANTIE" un "NCP". Ilze Neimane skaidro, ka šādos produktos nebūs ne kancerogēnu, ne mutagēnu, ne arī reproduktīvajai veselībai kaitīgu vielu.
Tomēr ne viss, kas ir zaļā krāsā, ir patiesi zaļš, un ne viss, kam nav marķējuma, ir uzreiz ievietojams kategorijā pie produktiem, kas satur kaitīgas vielas. Piemērs ir Latvijā radītais skaistumkopšanas zīmols “Labrains”. Šis kosmētikas ražotājs ir saņēmis Natrue sertifikātu, taču realitāte ir tāda, ka to iegūt nemaz nav tik vienkārši, un ir pieņemts lēmums to neatjaunot.
Kosmētikas zīmola “Labrains” dibinātāja, zinātņu doktore, ķīmiķe, vides speciāliste Līga Brūniņa stāsta: “Sākotnēji likās, ka varbūt tas nav nemaz tik dārgi, un nolēmām – labi, darām! Katra produkta sertificēšana izmaksā vidēji no 1500 līdz 3000 eiro, bet galu galā mēs sapratām, ka, pirmkārt, tas ir viena cilvēka pilnas slodzes darbs. Otrkārt, šīm sertifikācijas organizācijām ir saraksts ar sertificētām izejvielām. Ja ir plaša patēriņa produkts, ņemam šīs sertificētās izejvielas – tās ir salīdzinoši lētas – un darām. Tā kā “Labrains” vēlējās būt atšķirīgs, tad ar šādu sertifikātu man jāpazemina kvalitātes standarts, jo ir izejvielas, ko es nekad nelikšu, jo to nevarēs lietot visi, kuriem ir, piemēram, jutīga vai problemātiska āda. Tas, ko lietojam mēs, ir bioloģiski noārdāmas izejvielas, biotehnoloģiski iegūtas, tās pašas dabiskās izcelsmes, augstas kvalitātes, bet tās vienkārši vēl nav sertificētas.”
Izstrādājot receptūras, uzņēmums pats izvēlējies nepievienot konservantus, sulfātus, sintētiskās saistvielas, smaržvielu alergēnus un citus plaši lietotus kairinātājus, lai kosmētika būtu maksimāli saudzīga gan pret ādu, gan vidi, un produktus rada, balstoties uz pētniecību. Tomēr zīmola dibinātāja Līga Brūniņa no plašā kosmētikas klāsta iesaka izraudzīties produktus, kuri izgājuši sertifikācijas procesu. “Mēs redzam, ka mūsdienās meitenes vecumā no 12 gadiem pērk milzīgos apjomos kosmētikas produktus, un, kad runājam ar grima speciālistiem, viņi saka, ka šādu meiteņu sejas āda līdzinās 28 gadus vecas sievietes ādai. Tas ir rezultāts tam, ka cilvēki nesaprot, ko lieto, klausa influenceriem. Bērniem noteikti vajadzētu apdomāt, ko lietot. Un tad labāk izvēlēties produktus ar "Ecocert" vai "Natrue", lai minimizētu risku.”
Vēl viens palīgs ir lietotne “INCI Beauty”, kas palīdz analizēt kosmētikas līdzekļu sastāvu. “Var noskanēt produktus un redzēt, kas ir sastāvā. Ja tur ir zaļš vai dzeltens, tas nozīmē, ka risks ir tuvu nullei, bet, ja parādās daudz oranžas vai sarkanas krāsas izejvielu, pastāv iespēja, ka tur ir formaldehīdu izraisītāji un kancerogēnās vielas. Un tas var būt tiešām potenciāli ļoti bīstami,” rekomendē zinātņu doktore. Viņa uzsver, ka tas jāvērtē arī katram individuāli, ņemot vērā slodzi, gēnus un vidi, kurā cilvēks atrodas.
Vides eksperti arī akcentē, ka nepastāv tieša korelācija starp konkrētā kosmētikas līdzekļa sastāvu un tā cenu, tāpēc ne vienmēr dārgs produkts būs kvalitatīvs un otrādi. Ilze Neimane skaidro, ka zemo un vidējo cenu kategoriju produktos nebūs dārgas izcelsmes izejvielu, bet produkts veiks savas funkcijas. “Tas ir mīts, ka tas ir tikai ļoti elitāram produktu segmentam; tā nebūt nav. Es ieteiktu pievērst pastiprinātu uzmanību tieši to produktu sastāvam, kurus mēs lietojam visbiežāk.”
Lai ierobežotu pircēju maldināšanu un konkurences kropļošanu, šogad septembra beigās stāsies spēkā grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā, ieviešot stingrākas prasības zaļo norāžu, ilgtspējas marķējumu un ar vidi saistītu apgalvojumu izmantošanu komercpraksē.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "VIDEO: pircēju maldināšana diemžēl kļuvusi par ražotāju ikdienu. Kā neuzķerties uz melīgiem solījumiem?" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.