LVM ar ģeneratoru palīdzību nodrošina kokaudzētavu darbību arī elektroapgādes pārrāvuma laikā
Izmantojot visās astoņās AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kokaudzētavās pieejamos elektrības ģeneratorus, atbilstoši uzņēmuma darbības nepārtrauktības plānam, nodrošināti jaunajiem meža koku stādiem nepieciešamie augšanas apstākļi, izvairoties no sekām, ko varētu radīt vētras izraisītais elektroapgādes pārrāvums.
LVM kokaudzētavas ir vienas no modernākajām Eiropā un ir aprīkotas ar mūsdienīgiem risinājumiem, kas lielā mērā darbināmi ar elektroenerģiju. Tāpēc ģeneratoru pieejamība kokaudzētavās ir sevišķi būtiska – elektrība nodrošina daudzus koku stādiem un sējeņiem kritiskus nosacījumus. LVM kokaudzētavās ik gadu tiek izaudzēti vairāk nekā 55 miljoni dažādu sugu meža koku stādu.
Skaidro “LVM Sēklas un stādi” direktors Māris Druvaskalns: “Lai meža koku stādi augtu atbilstoši plānotajam, pieaugot būtu spēcīgi un veselīgi, vasarās izšķiroša nozīme ir optimālam temperatūras režīmam siltumnīcās, kas tiek uzturēts ar automātisku ventilācijas lūku atvēršanu, aizvēršanu. Tikpat būtiski, lai netiek apturēta stādu laistīšana un mēslošana, ko nodrošina iepriekš saprogrammēti, ar elektrību darbināmi ūdenssūkņi un laistāmie stieņi.
Ja elektrības pārrāvums notiktu pavasarī un kokaudzētavas nebūtu nodrošinātas ar ģeneratoriem, tad papildus tiktu ietekmēta arī stādu uzglabāšana saldētavās, kur tie tiek turēti konstantā temperatūrā, kamēr nonāk līdz stādīšanai mežā.”
Ģeneratori, sākot no sestdienas vakara, tika iedarbināti visās LVM kokaudzētavās. Visilgāk to darbība bija nepieciešama Mežvidu, Kalsnavas un Podiņu kokaudzētavās, kas visas atrodas Madonas novadā, kur sestdien un svētdien elektroapgāde bija traucēta lielākajā daļā novada.
LVM kokaudzētavās no augstvērtīgām, īpašās plantācijās iegūtām sēklām tiek audzēti parastās priedes, parastās egles, kārpainā bērza un melnalkšņa stādi. 2025. gadā uzņēmums kopumā realizēja 55,7 miljonus meža koku stādu, no kuriem 9,8 miljonus eksportēja.