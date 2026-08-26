Valdības nepārdomātā lēmuma dēļ valstij draud simtiem miljonu lieli zaudējumi
Ministru kabinets otrdien, 25. augustā, nolēma neatbalstīt SIA “K2 Ventum” ieceri būvēt vēja elektrostaciju parku Dienvidkurzemes novada Sakas pagastā (Pāvilostas apkārtnē), kā arī izveidot tam nepieciešamo elektropārvades pieslēgumu Dienvidkurzemes un Kuldīgas novados. Šī lēmuma dēļ valsts var zaudēt simtiem miljonu eiro un investoru uzticību.
Valdības lēmums nozīmē, ka plānotā 46 vēja turbīnu būvniecība Sakas pagastā apturēta, kaut arī vairākus simtus miljonus vērtais projekts vairāku gadu garumā ir izgājis saskaņošanu atbildīgajās institūcijās un nu bija vien nepieciešams pēdējais solis – valdības akcepts. Un valsts var piedzīvot tiesvedību, kuras laikā tā var zaudēt simtiem miljonu eiro.
Projekts tika plānots kā liela mēroga privātā investīcija. Līdz noraidošajam valdības lēmumam projekts bija izgājis vairākus izvērtēšanas posmus. 2021. gadā Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu piemērot projektam ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. Tās laikā tika vērtēta iespējamā ietekme uz vidi, dabas vērtībām, putniem, ainavu, iedzīvotājiem un citiem būtiskiem aspektiem. Rezultātā projekts saņēma pozitīvu atzinumu. Tomēr šāds atzinums pats par sevi nenozīmēja automātisku atļauju būvniecībai. Galīgo lēmumu pieņēma Ministru kabinets, kas ieceri neatbalstīja.
Klimata un enerģētikas ministrija norādīja, ka patlaban nav pietiekama tiesiska un faktiska pamata izdot labvēlīgu administratīvo aktu projektu turpmākai virzīšanai. Šāda lēmuma galvenie iemesli – nav notikusi valdības prasītā atkārtotā sabiedriskā apspriešana, kā arī pēc papildu juridiskās analīzes joprojām saglabājas atšķirīgi viedokļi par vēja parka būvniecības pieļaujamību Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes aizsargjoslā.
Ne visi ministri šo valdības lēmumu atbalstīja. Jauns.lv ekonomikas ministram Viktoram Valainim (Zaļo un Zemnieku savienība), tieslietu ministram Edvardam Smiltēnam (Apvienotais saraksts) un zemkopības ministram Uldim Augulim (Zaļo un zemnieku savienība) jautāja, ko šāds valdības lēmums nozīmē un kādas konsekvences no tā izriet?
Uldis Augulis: “Nav izvērtēts risks”
Zemkopības ministrs Uldis Augulis valdības sēdē neatbalstīja lēmumu noraidīt SIA “K2 Ventum” vēja elektrostaciju parka projektu. Viņš uzskata, ka projekta noraidīšana nav pietiekami pamatota, jo uzņēmums bija izgājis nepieciešamās procedūras, bet kompetentās institūcijas ietekmes uz vidi novērtējumā bija sniegušas pozitīvu atzinumu. Pēc ministra domām, pirms šāda lēmuma pieņemšanas valdībai daudz rūpīgāk bija jāizvērtē gan juridiskie riski, gan iepriekš veiktais ekspertu darbs.
“Vispirms jāņem vērā, ka dokumentus valdības sēdei mēs saņēmām tikai īsu brīdi pirms sēdes. Izskatot materiālus, redzams, ka arī Tieslietu ministrija šo rīkojuma projektu nebija saskaņojusi,” norāda Uldis Augulis.
Ministrs uzsver, ka viens no būtiskākajiem jautājumiem ir - vai uzņēmums visas nepieciešamās procedūras ir veicis atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai: “Dokumenti liecina, ka visas procedūras ir veiktas tiesiski un pareizi. Tāpēc man radās jautājumi par to, kāpēc šādā situācijā tiek pieņemts lēmums projektu noraidīt.”
Viņš arī norāda uz neskaidrībām saistībā ar argumentiem par ietekmi uz putniem. Projekta izvērtēšanā tika izmantoti ornitologu atzinumi, taču vēlāk tika piesaistīts arī ārvalstu eksperts, kura viedoklis daļēji apšaubīja iepriekš izdarītos secinājumus. “Ja tiek apšaubīti iepriekšējo ekspertu secinājumi, ir jābūt ļoti skaidram pamatojumam, kāpēc vienam viedoklim tiek dota priekšroka pār otru,” uzskata ministrs.
Uldis Augulis teic, ka process kopumā nav bijis pietiekami skaidrs, turklāt lēmums pieņemts situācijā, kad jebkurš iespējamais risinājums - gan atļaut, gan neatļaut projektu - var radīt juridiskas sekas.
Uz jautājumu, vai ministriem būtu politiski jāpārvērtē profesionālu ekspertu un valsts institūciju secinājumi, ja pēc vairāku gadu ietekmes uz vidi novērtējuma procesa projekts saņēmis pozitīvu atzinumu, Uldis Augulis pauž, ka ekspertu darbam ir būtiska nozīme. Viņš atgādina, ka projektā bija iesaistītas divas pašvaldības - Kuldīgas novads un Dienvidkurzemes novads. Viena pašvaldība projektu atbalstīja, bet otra sākotnēji pozitīvo viedokli vēlāk mainīja:
“Protams, sabiedrības viedoklis ir jāņem vērā, taču mums ir arī profesionālas institūcijas, kas veic izvērtējumus. Ja ietekmes uz vidi novērtējums ir pozitīvs un eksperti secina, ka projekts būtiski nekaitē videi, tad rodas jautājums, kāpēc politiskā līmenī šie secinājumi tiek pārskatīti.
Vēja enerģija un citas atjaunīgās enerģijas iespējas mums ir nepieciešamas. Tāpēc ir svarīgi, lai lēmumi par šādiem projektiem būtu balstīti skaidros argumentos, nevis radītu sajūtu par politisku izvēli.”
Uldis Augulis pauž, ka pēc valdības lēmuma pastāv reāls risks, ka uzņēmums varētu vērsties tiesā un pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu: “Domāju, ka šāds risks noteikti pastāv. Valdības sēdē līdz galam šis jautājums netika izvērtēts - kādas var būt sekas, ja uzņēmums izvēlēsies tiesisko ceļu.”
Viņaprāt, pirms lēmuma pieņemšanas bija nepieciešams rūpīgāk analizēt, vai valstij varētu rasties finansiālas saistības, ja tiesa atzītu, ka projekta noraidīšanai nav bijis pietiekama pamata. “Šobrīd pastāv risks, ka mēs nonāksim līdz tiesvedībai,” piebilst ministrs.
Komentējot, kāpēc “Jaunā vienotība” pēc valdības lēmuma publiski šo jautājumu plašāk nekomentēja, Uldis Augulis norāda, ka tas ir jautājums pašai partijai. Viņš uzskata, ka sabiedrībai būtu jāsaņem skaidrs skaidrojums par to, kāpēc projekts, kas bija izgājis ilgstošu izvērtēšanas procesu un saņēmis pozitīvus ekspertu vērtējumus, tomēr tika noraidīts.
Ulda Auguļa galvenais arguments ir - valstij jāuzticas savām profesionālajām institūcijām un ekspertu darbam. Viņaprāt, ja projekts ir izgājis vairākus gadus ilgu ietekmes uz vidi novērtējumu un saņēmis pozitīvu atzinumu, tad politiskam lēmumam to noraidīt jābūt īpaši rūpīgi pamatotam. Ministrs uzskata, ka “K2 Ventum” projekta gadījumā nav pietiekami skaidri izvērtēti juridiskie riski un iespējamās sekas valstij.
Viktors Valainis: “Tas var negatīvi ietekmēt Latvijas investīciju vidi”
Ekonomikas ministrs valdības sēdē iestājās par nepieciešamību Latvijai turpināt piesaistīt lielas investīcijas un neatbalstīja SIA “K2 Ventum” vēja parka projekta noraidīšanu. Viņaprāt, lēmums atteikties no vairāku simtu miljonu eiro vērtas investīcijas nav pietiekami pamatots ne juridiski, ne ekonomiski, turklāt tas var negatīvi ietekmēt Latvijas investīciju vidi. Viņš uzsver, ka īpaši svarīgi ir saglabāt uzņēmēju un investoru uzticību valstij, jo ilgstoša un prognozējama lēmumu pieņemšana ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem jaunu investīciju piesaistei.
Viktors Valainis norāda, ka valdības lēmums šobrīd vēl nav galīgs, jo tas ir administratīvs akts, kuru iespējams pārsūdzēt: “Pieļauju, ka šis jautājums vēl tiks vērtēts tiesā, jo, manuprāt, lēmuma sagatavošanas process neatbilda tai kārtībai, kādā šādi administratīvie akti būtu jāpieņem.”
Viņš uzskata, ka būtiskākais jautājums ir par to, kādu signālu šāds lēmums dod potenciālajiem investoriem: “Manā skatījumā šis ir politisks lēmums par to, ka Latvija atsakās no gandrīz pusmiljarda eiro lielām investīcijām. Latvija šobrīd nevar vienkārši atteikties no tik apjomīgiem ieguldījumiem, īpaši situācijā, kad pati valsts ir noteikusi kritērijus un normatīvos aktus, pēc kuriem uzņēmumi var īstenot šādus projektus.”
Ministrs uzsver, ka “K2 Ventum” projekts vairākus gadus bija izgājis nepieciešamos izvērtēšanas procesus un saņēmis pozitīvus atzinumus no kompetentajām institūcijām: “Ja valsts institūcijas ilgstoši ir devušas vienu apstiprinājumu pēc otra, tad projekta noslēguma posmā vienkārši pateikt politisku “nē” nav pareizi attiecībā pret investoru.”
Uz jautājumu, vai Ekonomikas ministrijas ieskatā projekta noraidīšanai bija pietiekams juridiskais un ekonomiskais pamatojums, Valainis norāda, ka šie jautājumi nav tikuši pienācīgi izvērtēti: “Lēmums vairāk izskatās balstīts nevis uz tiem likumiem un kritērijiem, kurus pati valsts ir noteikusi, bet uz citiem apsvērumiem.” Viņaprāt, nav pareizi, ja līdzīgi projekti dažādās vietās tiek vērtēti pēc atšķirīgiem principiem.
Valainis norāda, ka konkrētajā teritorijā (Dienvidkurzemē) jau pastāv citi vēja enerģijas projekti, tāpēc rodas jautājums, kāpēc šajā gadījumā tiek piemērota atšķirīga pieeja: “Ja vienā vietā šādi jautājumi tiek risināti tā, bet citā vietā - citādi, tad tas rada bažas par lēmumu konsekvenci.”
Komentējot iespējamo situāciju, ja investors pēc valdības lēmuma atsakās no projekta un sāk tiesvedību pret valsti, Viktors Valainis norāda, ka atbildība jāvērtē pēc konkrēto lēmumu pieņēmējiem: “Jāskatās, kuri cilvēki piedalījās balsojumā un kāda informācija bija viņu rīcībā lēmuma pieņemšanas brīdī. Katram ir jāuzņemas atbildība savas kompetences ietvaros. Valstij ir jāapzinās iespējamās sekas, ja investori zaudē uzticību Latvijas lēmumu pieņemšanas procesam.”
Un šāds lēmums nav pozitīvs signāls ārvalstu investoriem. “Es uzskatu, ka Latvija var turpināt solīt investoriem prognozējamu un stabilu vidi, taču šis konkrētais gadījums nav pozitīvs signāls,” saka ministrs. Viņaprāt, pat tad, ja bija vēlme politiski risināt jautājumu par konkrētā projekta īstenošanu, tam vajadzēja izvēlēties citu veidu. “Šī nav labākā forma, kādā šādus jautājumus risināt. Ja valstī tiek zaudēta uzņēmēju ticība tam, ka pieņemtie lēmumi ir prognozējami un nemainīgi, tas ļoti nopietni ietekmē biznesa vidi kopumā,” uzsver ekonomikas ministrs.
Ministrs norāda, ka Ekonomikas ministrijas uzdevums būs turpināt skaidrot valsts pārvaldes un politikas veidotājiem, cik būtiska ir uzņēmējdarbības vides stabilitāte: “Pirmkārt, ir jāatgādina visiem, cik svarīga ir biznesa vides paredzamība un uzņēmēju uzticība pieņemto lēmumu stabilitātei. Ja šī uzticība tiek zaudēta, tas ļoti būtiski ietekmē valsts ekonomisko vidi.” Viņš uzsver, ka Latvijai ir jāspēj saglabāt investoru uzticību, jo lieli projekti tiek plānoti daudzu gadu garumā un uzņēmēji pieņem lēmumus, balstoties uz valsts noteikto kārtību un spēles noteikumiem.
Viktora Valaiņa galvenais arguments ir - Latvija nedrīkst viegli atteikties no lielām investīcijām situācijā, kad projekts ir izgājis ilgstošu izvērtēšanas procesu un saņēmis nepieciešamos institūciju atzinumus. Pēc ministra domām, “K2 Ventum” projekta noraidīšana var radīt jautājumus par Latvijas investīciju vides paredzamību un radīt risku, ka nākotnē investori būs piesardzīgāki, izvēloties Latviju savu projektu īstenošanai.
Edvards Smiltēns: “Tiesvedība šajā jautājumā nebūtu pārsteigums”
Tieslietu ministrs valdības sēdē brīdināja kolēģus par iespējamiem juridiskiem riskiem saistībā ar lēmumu noraidīt SIA “K2 Ventum” projektu. Viņš norādīja, ka tiesvedība šajā jautājumā nebūtu pārsteigums, jo, viņaprāt, lēmuma pieņemšanas procesā ir bijuši vairāki būtiski juridiski jautājumi.
Edvards Smiltēns uzsvēr, ka šis nav tikai politisks lēmums par vienu investīciju projektu, bet gan administratīvs akts, kuram jāatbilst stingrām administratīvā procesa prasībām. Uz jautājumu, vai Tieslietu ministrija jau šobrīd saskata juridiskas problēmas valdības pieņemtajā lēmumā, Edvards Smiltēns norāda: “Es par to brīdināju kolēģus. Mans atzinums ir publiski pieejams - Tieslietu ministrija šo lēmuma projektu nesaskaņoja.”. Viņš norāda, ka ministrija vairākas dienas strādāja pie dokumenta, lai to uzlabotu, tomēr ne visi priekšlikumi tika ņemti vērā.
“Dažas lietas tika ņemtas vērā, dažas netika. Es kolēģus brīdināju, ka tiesvedība šajā kontekstā ir ļoti iespējama,” saka Edvards Smiltēns. Pēc ministra domām, viens no būtiskākajiem jautājumiem ir procesuālo termiņu ievērošana.
Viņš norāda, ka iepriekšējās valdības laikā administratīvā akta sagatavošanas un pieņemšanas procesā esot nokavēti noteiktie termiņi: “Administratīvais akts bija jāpieņem noteiktā termiņā. Pirmajā reizē lēmums netika pieņemts vairākus mēnešus, bet vēlāk process turpinājās vēl ilgāk. Administratīvā procesa likuma kontekstā tas rada jautājumus par to, vai šāds lēmums ir pietiekami tiesiski pamatots.”
Komentējot situāciju, kad investors vairākus gadus ir izgājis valsts noteikto ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru un saņēmis pozitīvu atzinumu, bet gala lēmumā valdība nonāk pie pretēja secinājuma, Edvards Smiltēns uzsver, ka valdībai ir tiesības pieņemt lēmumus, taču tiem jābūt juridiski pamatotiem: “Valdība var lemt vienā vai otrā virzienā, bet šajā gadījumā nav runa tikai par politisku lēmumu. Tas ir administratīvs akts administratīvā procesa likuma izpratnē.” Administratīvam aktam jāatbilst noteiktām prasībām - tajā jābūt skaidri izvērtētiem faktiskajiem apstākļiem, juridiskajam pamatojumam un jāievēro administratīvā procesa principi.
Komentējot iespējamo scenāriju, ja tiesa vēlāk atzītu valdības lēmumu par prettiesisku un valstij rastos pienākums atlīdzināt investoram zaudējumus, ministrs norāda, ka tad būtu jāvērtē konkrētās juridiskās sekas: “Ja tiesa atzītu lēmumu par prettiesisku, tad jautājums būtu par zaudējumu apmēru un atlīdzināšanu.”
Viņaprāt, šajā situācijā valdībai bija jāizvērtē ne tikai projekta būtība, bet arī juridiskās sekas: “Es kolēģus par šiem riskiem informēju. Tāpēc arī Tieslietu ministrijas atzinums bija negatīvs.” Būtiskākais jautājums ir par to, vai valsts rīkojas atbilstoši tiesiskās valsts principiem.
Uz jautājumu, kāpēc “Jaunā vienotība” pēc valdības lēmuma publiski šo jautājumu plaši nekomentēja, Edvards Smiltēns norāda, ka nevar atbildēt citas partijas vārdā: “Es neesmu “Jaunās vienotības” pārstāvis. Es nevaru komentēt, kāpēc viņi izvēlējās konkrēto komunikācijas veidu,” skaidro ministrs.
Edvards Smiltēns uzskata, ka galvenais jautājums “K2 Ventum” projekta gadījumā ir ne tikai pats lēmums par vēja parka īstenošanu, bet arī tā pieņemšanas juridiskā kvalitāte. Tieslietu ministrs norāda uz iespējamiem administratīvā procesa riskiem, procesuālo termiņu problēmām un tiesiskās paļāvības principa nozīmi. Viņaprāt, valstij jāspēj pamatot savus lēmumus, īpaši situācijās, kad investori ilgstoši ir darbojušies saskaņā ar valsts noteikto kārtību.