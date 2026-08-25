Valdība sper kārtējo soli “airBaltic” glābšanai: atliek miljonos mērāmu maksājumu
Šodien, 25. augustā, Ministru kabinets (MK) izskatīja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavoto informatīvo ziņojumu, atbalstot pasākumus Latvijas nacionālās lidsabiedrības “airBaltic” finanšu stabilitātes nodrošināšanai. Valsts kase arī turpmāk pārstāvēs valsti kā “airBaltic” obligāciju turētāja un piedalīsies turpmākajās obligāciju turētāju sapulcēs, atbalstot valdības apstiprinātos uzņēmuma finanšu stabilizācijas pasākumus.
Šī gada 20. augustā Saeima steidzamības kārtā pieņēma nacionālās lidsabiedrības “airBaltic” finanšu stabilizācijas pasākumu likumu, kura mērķis ir noteikt nepieciešamos pasākumus uzņēmuma finanšu situācijas stabilizēšanai un nodrošināt valsts finanšu interešu efektīvu pārvaldību. Likums deleģē MK pieņemt lēmumus par finanšu stabilizācijas pasākumu īstenošanu, noteikt valsts pozīciju kreditoru un akcionāru lēmumos, kā arī lemt par valsts iesaisti nepieciešamajās vienošanās.
"Informatīvajā ziņojumā ietvertie plānotie grozījumi ir daļa no plašāka “airBaltic” finanšu stabilizācijas procesa, kura mērķis ir nodrošināt uzņēmuma likviditāti un dot iespēju turpināt strukturētas sarunas ar investoriem, kreditoriem un obligāciju turētājiem. Vienlaikus valsts kā akcionārs, kreditors un obligāciju turētājs saglabā iespēju koordinēti un savlaicīgi aizstāvēt savas intereses līdzvērtīgi citiem finanšu stabilizēšanas procesā iesaistītajiem tirgus dalībniekiem," pausts Satiksmes ministrijas paziņojumā.
Informatīvais ziņojums paredz veikt grozījumus 2026. gada aprīlī noslēgtajā valsts aizdevuma līgumā, atliekot neatmaksātās aizdevuma pamatsummas 18 miljonu eiro apmērā, kā arī procentu un atlikšanas maksas samaksas termiņu līdz 2026. gada 30. decembrim. Vienlaikus par atlikto pamatsummu arī turpmāk tiks piemērota papildu atlikšanas maksa 2% apmērā gadā no atliktā maksājuma summas.
Aizdevuma līguma grozījumi tiks veikti, ievērojot privātā tirgus dalībnieka principu un piemērojot attiecīgos komercdarbības atbalsta regulējuma nosacījumus. Piedāvātie risinājumi ir vērsti uz “airBaltic” darbības nepārtrauktības nodrošināšanu, uzņēmuma finanšu stabilitātes stiprināšanu un Latvijas aviācijas nozares attīstības sekmēšanu, vienlaikus ievērojot valsts finanšu interešu aizsardzību un Eiropas Savienības normatīvo regulējumu.
Ministrija norāda, ka valsts piedalīšanās uzņēmuma finanšu stabilizācijas procesā ļauj valstij saglabāt būtisku ietekmi uz biznesa plāna ieviešanas gaitu un aizsargāt Latvijas stratēģiskās intereses, tostarp valsts starptautisko savienojamību un Rīgas kā reģionāla aviācijas centra attīstību.