No 1. septembra Latvijā aizliegs virkni preču no Krievijas un Baltkrievijas
No šā gada 1. septembra Latvijā aizliegs vairāku rūpniecības preču importu no Krievijas un Baltkrievijas, paredz otrdien valdības pieņemtie Ārlietu ministrijas (ĀM) virzītie Ministru kabineta noteikumi.
Saeima lēmumu par aizliegumu atbalstīja jau jūlija beigās, bet ar šodienas valdības lēmumu noteikts precīzs datums, no kura aizliegums stājas spēkā.
ĀM skaidroja, ka aizliegums attieksies arī uz šo abu valstu izcelsmes precēm, kas tiek ievestas no citām trešajām valstīm. Aizliegums aptver iespiestas grāmatas, laikrakstus un citus poligrāfijas izstrādājumus, apģērbu, citus gatavos tekstilizstrādājumus, apavus, galvassegas, kā arī rotaļlietas, spēles un sporta piederumus.
Aizlieguma mērķis ir aizsargāt Latvijas drošības intereses, mazināt Krievijas un Baltkrievijas iespējas gūt ieņēmumus no preču eksporta, kā arī ierobežot Krievijas propagandas materiālu nonākšanu Latvijā. Pēc ĀM skaidrotā, šīs preces nav unikālas, tām ir pieejamas pietiekamas alternatīvas citos tirgos. Latvijai ir nozīmīgi paust skaidru nostāju, visās jomās virzoties uz ekonomisko saišu pārtraukšanu ar agresoru, uzsver ministrijā.
Noteikumos ietverto regulējumu pārskata reizi gadā, izvērtējot tā efektivitāti.