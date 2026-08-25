Rietumu Banka piešķir 20 miljonu eiro kredītlīniju Omega Laen grupas attīstībai Baltijā un Polijā
Rietumu Banka ir piešķīrusi 20 miljonu eiro kredītlīniju Igaunijas hipotekārās kreditēšanas uzņēmumu grupai Omega Laen. Finansējums paredzēts grupas esošo saistību refinansēšanai, hipotekāro aizdevumu portfeļa paplašināšanai Igaunijā un Lietuvā, kā arī darbības attīstībai Polijā.
Piešķirtais finansējums ietver divas kredītlīnijas – mātes uzņēmumam Omega Laen Igaunijā un meitas uzņēmumam Kredito Garantas Lietuvā. Finansēšanas struktūra ļauj daļu no pieejamajiem līdzekļiem novirzīt arī grupas kompānijas Balt Credit attīstībai Polijā, tādējādi nodrošinot vienotu finansēšanas risinājumu darbībai vairākās valstīs.
"Rietumu Bankai ir ilggadēja pieredze alternatīvās finansēšanas uzņēmumu kreditēšanā, un šis segments joprojām ir viens no mūsu prioritārajiem darbības virzieniem. Omega Laen ir pieredzējis nozares dalībnieks ar stabilu biznesa modeli un ambicioziem izaugsmes plāniem. Izstrādājām finansēšanas risinājumu, kas atbilst mūsu klienta pārrobežu darbības modelim un nodrošina nepieciešamo elastību turpmākai attīstībai Baltijā un Polijā," norāda Rietumu Bankas valdes priekšsēdētāja Jeļena Buraja.
Omega Laen grupa ir stabili nostiprinājusi savas pozīcijas Igaunijas un Lietuvas tirgū, savukārt Poliju uzskata par nozīmīgāko turpmākās izaugsmes virzienu. Rietumu Bankas izstrādātā darījuma struktūra ļauj efektīvāk izmantot grupas aktīvus un nodrošinājumu Baltijā, lai atbalstītu uzņēmuma paplašināšanos Polijas tirgū.
"Darbojoties vairākos tirgos, mums bija svarīgi atrast finanšu partneri, kas izprot starptautiskas uzņēmumu grupas darbības specifiku un spēj piedāvāt tai piemērotu finansēšanas risinājumu. Rietumu Bankas kredītlīnija ļaus refinansēt esošās saistības ar izdevīgākiem nosacījumiem un nodrošinās papildu finansējumu mūsu turpmākajai attīstībai. Tas sniegs iespēju paplašināt aizdevumu portfeli Igaunijā un Lietuvā, vienlaikus paātrinot izaugsmi Polijā," saka Omega Laen valdes loceklis Eduards Kimasks.
Šis finansējums atbilst Rietumu Bankas stratēģijai attīstīt uzņēmumu kreditēšanu Baltijā un citās Eiropas valstīs, finansējot uzņēmumus ar ilgtspējīgu biznesa modeli un kvalitatīvu nodrošinājumu.
Omega Laen grupas aizdevumu portfeli veido ar nekustamo īpašumu nodrošināti aizdevumi, kas uzskatāmi par konservatīvāku kreditēšanas segmentu salīdzinājumā ar beznodrošinājuma aizdevumiem.