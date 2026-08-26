Cilvēki sadeg dzīvi iesprostoti salonā! "Tesla" spiesta atsaukt miljoniem mašīnu
ASV elektroauto ražotājs "Tesla" no Ķīnas tirgus atsauks trīs miljonus automašīnu. Secināts, ka uzņēmuma slavenie, futūristiskie un virsbūvē iestrādātie durvju rokturi smagu avāriju gadījumos var kļūt par nāvējošu slazdu, liedzot glābējiem un pašiem pasažieriem laikus atvērt avarējušo spēkratu, vēsta britu raidsabiedrība BBC.
Viens no uzņēmuma "Tesla" atpazīstamākajiem dizaina elementiem nu kļuvis par vienu no tā lielākajām problēmām. Virsbūvē iestrādātie durvju rokturi ārkārtas situācijā var radīt nopietnus drošības riskus, jo pēc avārijas durvis vienkārši var iestrēgt un tās nav iespējams atvērt.
Lēmums par automašīnu atsaukumu Ķīnā pieņemts pēc vairākiem traģiskiem negadījumiem visā pasaulē, tostarp Eiropā, kuros cilvēki nav spējuši izkļūt no degošiem auto.
Turklāt šī krīze skars ne tikai Īlona Maska impēriju – Ķīna ir pirmā valsts pasaulē, kas paziņojusi par pilnīgu šāda dizaina rokturu aizliegumu.
Cilvēki sadeg dzīvi
Dizaina elementi, kas tika radīti labākai aerodinamikai un modernam izskatam, praksē izrādījušies ārkārtīgi bīstami. Ja automašīna smagas sadursmes rezultātā zaudē elektrisko barošanu (tiek bojāts 12 voltu akumulators), elektroniskās durvju slēdzenes pārstāj darboties, un rokturi paliek iespiesti virsbūvē.
Vācijā jau fiksēti vairāki šādi gadījumi. Netālu no Švertes pilsētas vīrietis un divi bērni gāja bojā "Tesla" automašīnas ugunsgrēkā pēc ietriekšanās kokā. Eksperts konstatēja, ka nebija nostrādājusi automātiskā avārijas durvju atbloķēšanas sistēma.
Līdzīga traģēdija notika 2022. gadā Dobrikovā, kur divi 18 gadus veci jaunieši gāja bojā, iesprūstot un sadegot "Tesla Model S" automašīnas aizmugurējos sēdekļos. Arī toreiz automātiskā durvju atbloķēšanas sistēma nebija nostrādājusi. Pasaulē ir fiksēti vairāki desmiti līdzīgu gadījumu, kas beigušies ar cilvēku nāvi, jo viņi vai glābēji nav spējuši atvērt "Tesla" durvis pēc avārijas vai vienkāršas elektronikas kļūmes. ASV tiesās šobrīd atrodas neskaitāmas prasības no bojāgājušo ģimenēm.
Problēma ir ne tikai ārējos rokturos, bet arī salonā. Lai gan "Tesla" automašīnām ir rezerves mehāniskie rokturi, tie ir iestrādāti tādā pašā krāsā kā salona apdare un ir grūti pamanāmi. Piemēram, "Model 3" aizmugurējiem pasažieriem ārkārtas situācijā ir jāatver nodalījums durvīs un jāmēģina sataustīt un paraut speciālu trosi, ko panikā, dūmos vai traumas stāvoklī izdarīt ir gandrīz neiespējami.
Kāpēc Ķīna reaģēja pirmā?
Ķīna pašlaik ir kļuvusi par pasaules elektroauto centru, un tur konkurence ir milzīga. Ķīnas vietējie ražotāji (piemēram, "Xiaomi", "Geely", "XPeng") masveidā nokopēja "Tesla" virsbūvē iegremdēto rokturu dizainu. Pēc tam, kad Ķīnā notika vairākas traģiskas avārijas (tostarp ar jaunajiem "Xiaomi" elektroauto, kur cilvēki sadega, jo garāmgājēji nespēja atvērt durvis), valsts pārvalde pieņēma radikālu lēmumu.
Kā ziņo ziņu aģentūra "Reuters", kopējais atsaukto auto skaits Ķīnā jau sasniedz 4,3 miljonus, jo "Tesla" pēdās sekojuši arī vietējie elektroauto ražotāji, tostarp "Xiaomi", "Leapmotor", "Geely" un "XPeng". No 2027. gada 1. janvāra valstī būs pilnībā aizliegts pārdot automašīnas ar elektroniskajiem rokturiem bez atbilstoša drošības mehānisma.
Visiem jaunajiem auto būs jābūt aprīkotiem ar fiziskiem, mehāniskiem rokturiem gan iekšpusē, gan ārpusē, kas darbojas pat tad, ja automašīnai vispār nav elektrības.
Kā problēmu mēģinās "salabot" tagad?
Tā kā miljoniem jau saražoto automašīnu nav iespējams fiziski pārbūvēt, ražotāji piedāvā pagaidu risinājumus jeb savdabīgus "plāksterus". Viens no tiem ir bezmaksas uzlīmes – turpmāk automašīnu salonos pie durvīm tiks izvietoti spilgti un labi redzami brīdinājuma uzraksti ar norādēm, kur tieši atrodas avārijas mehāniskā svira.
Savukārt otrs būtisks solis ir attālināts programmatūras atjauninājums (OTA).
Automašīnas saņems jaunu sistēmas versiju, kas liks sānu logiem automātiski pilnībā nolaisties uzreiz pēc tam, kad sensori būs fiksējuši smagu sadursmi.
Šāds risinājums ļaus pasažieriem izrāpties pa logu vai glābējiem piekļūt salonam no ārpuses gadījumos, ja durvis ir pilnībā bloķētas.
Vai sekos arī citas valstis?
ASV Ceļu satiksmes drošības administrācija (NHTSA) jau veic oficiālu pārbaudi par "Tesla" durvju rokturiem pēc ziņojumiem, ka tie mēdz pēkšņi pārstāt darboties. Tāpat jūlijā ASV regulatori ierosināja izveidot jaunu, stingru federālo drošības standartu, kas liktu visiem ražotājiem obligāti uzstādīt acīmredzamas, mehāniskas avārijas durvju atvēršanas sistēmas. Līdzīgas diskusijas ir sākušās arī Eiropas Savienības drošības instancēs.