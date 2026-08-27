Populāra zemo cenu aviokompānija var sodīt pasažierus par parastu ceļošanas piederumu
Zemo cenu aviokompānijas "Wizz Air" pasažieriem jāņem vērā kāda nianse.
Kā izrādās, par ceļojumu kakla spilvena izmantošanu, iekāpjot lidmašīnā, var nākties piemaksāt 55 līdz 65 eiro. Par to vēsta "Avianews".
Iemesls ir tāds, ka aviokompānija šādu spilvenu uzskata par atsevišķu rokas bagāžas vienību, pat ja pasažieris to uzliek kaklā.
Saskaņā ar "Wizz Air" noteikumiem ceļojumu spilvens nav iekļauts bez maksas pārvadājamo papildu priekšmetu skaitā. Tāpēc, ja to nav iespējams ievietot atļautās rokas bagāžas izmēros, par to var tikt piemērota papildu maksa kā par bagāžu, kas pārsniedz atļauto svaru vai izmērus.
"Wizz Air" pasažieri sociālajos tīklos stāsta, ka darbinieki pie iekāpšanas vārtiem ne vienmēr pievērš uzmanību ceļojumu kakla spilveniem. Tomēr pilnībā paļauties uz to nevajadzētu - var gadīties darbinieks, kurš nolems stingri ievērot noteikumus.
Īpaši aktuāli tas ir pasažieriem, kuri iegādājušies pamata tarifu, kurā iekļauta tikai neliela rokas bagāža, kuras izmēri nedrīkst pārsniegt 40 × 30 × 20 centimetrus. Parastu, apjomīgu kakla spilvenu šādā mugursomā vai somā ievietot praktiski nav iespējams.
Vienlaikus ir pieejami arī piepūšamie ceļojumu spilveni, kas salocītā veidā aizņem pavisam maz vietas. Kā norāda izdevums, šādu spilvenu uz laiku var ievietot kabatā vai nelielā mugursomā, izejot lidostas drošības kontroli.