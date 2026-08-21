“Vispirms jāatdzimst no pelniem” - Nausēda par Lietuvas iespējamo ieguldījumu “airBaltic”
Lietuva nesteigsies ieguldīt naudu Latvijas nacionālajā aviokompānijā “airBaltic”, kamēr nebūs skaidrs, kā uzņēmums spēs atkal pelnīt. Šādu nostāju piektdien paudis Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, komentējot iespēju kaimiņvalstij nākotnē kļūt par lidsabiedrības akcionāru.
Nausēda uzskata, ka “airBaltic” vispirms nepieciešama stratēģija izmaksu samazināšanai un rentabilitātes uzlabošanai. Pirms jebkāda ieguldījuma Lietuvai būtu rūpīgi jāizvērtē arī uzņēmuma finansiālā situācija un ar investīciju saistītie riski.
Tomēr Lietuva nav vienaldzīga pret “airBaltic” nākotni. Nausēda norādīja, ka valstij ir svarīga laba gaisa satiksme, jo 2027. gada pirmajā pusē Lietuva būs Eiropas Savienības Padomes prezidējošā valsts. Šajā laikā gaidāms liels skaits braucienu un vizīšu, tādēļ plašam lidojumu piedāvājumam būs īpaša nozīme.
Diskusija par iespējamu Lietuvas iesaistīšanos aktualizējās pēc premjerministra Mindauga Sinkeviča vizītes Rīgā. Viņš norādīja – ja Latvija izteiktu piedāvājumu iegādāties daļu “airBaltic” akciju, Lietuva to būtu gatava izvērtēt. Vienlaikus lēmums tiktu pieņemts, pirmkārt, raugoties uz Lietuvas interesēm.
Tikmēr Latvija meklē risinājumus “airBaltic” finanšu stabilizēšanai. Saeima 20. augustā pieņēma likumu, kas ļauj valstij nepieciešamības gadījumā iegādāties līdz 30 miljoniem eiro vērtas lidsabiedrības starpfinansējuma obligācijas. Tāpat paredzēta iespēja jau esošās valsts obligācijas un daļu aizdevuma pārvērst uzņēmuma kapitāldaļās. “airBaltic” biznesa plāns paredz piesaistīt kopumā 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu.
Lidsabiedrībai priekšā arī ievērojama darbības pārkārtošana. Līdz 2026. gada beigām “airBaltic” plāno samazināt izmantoto “Airbus A220-300” lidmašīnu skaitu no pašreizējām 54 līdz 36. Pērn uzņēmuma koncerna apgrozījums sasniedza 779,3 miljonus eiro, bet zaudējumi bija 44,3 miljoni eiro. Ņemot vērā finanšu situāciju un apstākļus tirgū, lidsabiedrība apturējusi arī iecerēto akciju sākotnējo publisko piedāvājumu.