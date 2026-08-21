Valkājot šo viedierīci, Lielbritānijas kinoteātros drīz varētu arī neielaist - briti bažījas par jaunu pirātisma veidu
Lielbritānijas kinoteātros drīzumā varētu parādīties jauni ierobežojumi. Apsver iespēju aizliegt vai stingri ierobežot viedbrilles ar iebūvētām kamerām. Galvenās bažas saistītas ar iespēju nemanāmi ierakstīt uz ekrāna demonstrētās filmas un vēlāk tās nelegāli izplatīt.
Apvienotās Karalistes Kinoteātru asociācija (UKCA) norādījusi, ka vairāki kinoteātru operatori pašlaik pārskata savus noteikumus. Vienots aizliegums visā valstī pagaidām nav ieviests, un katrs operators varēs lemt, kādus ierobežojumus piemērot.
Īpaša uzmanība pievērsta “Meta” viedbrillēm, kas ļauj lietotājam fotografēt un filmēt, izmantojot briļļu ietvarā iestrādātu kameru. Lai gan ieraksta laikā brillēs iedegas gaismas indikators, ierīces jau iepriekš izraisījušas diskusijas par to, cik viegli ar tām iespējams filmēt apkārtējos, viņiem to nepamanot.
Kinoteātri nav pirmā vieta Lielbritānijā, kur viedbrilles nav vēlamas. To izmantošanu jau ierobežojuši vai aizlieguši vairāki restorāni, krogi un teātri, bet augustā “Meta” viedbrilles aizliedza arī Anglijas un Velsas tiesās.
Tomēr pilnīgs aizliegums nav tik vienkāršs. Viedbrilles var būt vērtīgs palīgs cilvēkiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem – tās spēj palīdzēt nolasīt tekstu, aprakstīt apkārtni vai nodrošināt papildu pieejamības funkcijas. Tādēļ kinoteātru nozare vēlas atrast līdzsvaru starp privātuma un filmu autortiesību aizsardzību un tehnoloģiju sniegtajām priekšrocībām.
UKCA norāda, ka situācijai turpinās sekot līdzi un sadarbosies ar kinoteātriem, lai ieviestie noteikumi būtu samērīgi. Taču, viedbrillēm kļūstot arvien izplatītākām, kinoteātriem nāksies risināt jautājumu, kas vēl pirms dažiem gadiem praktiski nepastāvēja – kā pārliecināties, ka skatītājs filmu tikai skatās, nevis vienlaikus arī ieraksta.