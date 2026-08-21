Kriptovalūtu tirgū straujš kāpums - “Bitcoin” sasniedz augstāko līmeni kopš maija
Kriptovalūtas "Bitcoin" vērtība piektdien pieaug saistībā ar optimismu par ASV kriptovalūtu likumu un ASV Finanšu ministrijas negaidīto lēmumu atpirkt vairāk savu obligāciju, kas izraisīja pāreju uz riskantākiem aktīviem.
Pēc tirgus vērtības pasaulē lielākā kriptovalūta pieauga par 6,9% līdz 77 675,94 ASV dolāriem par bitkoinu, sasniedzot augstāko līmeni kopš maija, un kopš trešdienas tās vērtība ir pieaugusi par vairāk nekā 20%.
Piektdiena bija trešā diena pēc kārtas, kad "Bitcoin" vērtība pieauga par vairāk nekā 5%.
Straujais kāpums notika pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps trešdien aicināja Kongresu pieņemt Senātā iestrēgušo likumprojektu kriptovalūtas izmantošanas veicināšanai.
"Bitcoin" vērtību ietekmēja arī ASV Finanšu ministrijas centieni samazināt ilgtermiņa aizņemšanās izmaksas, dubultojot valsts obligāciju atpirkšanu, kas palielināja investoru riska apetīti.
Intervence notika pēc tam, kad Finanšu ministrijas 30 gadu obligāciju ienesīgums pieauga līdz līmenim, kāds pēdējo reizi bija fiksēts 2007. gadā pirms globālās finanšu krīzes.
Zemākas ienesīguma perspektīva padara drošākus ieguldījumus mazāk pievilcīgus, palīdzot veicināt pieprasījumu pēc riskantākiem aktīviem, piemēram, kriptovalūtām.