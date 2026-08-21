Šī valsts drīzumā varētu kļūt par tūristu iecienītāko galamērķi
Francija jau gadiem lepojas ar pasaulē apmeklētākās valsts statusu, taču nākotnē tai šo titulu var nākties atdot kaimiņvalstij. “Google” un “Deloitte” pētījums prognozē, ka līdz 2040. gadam par tūristu visvairāk apmeklēto valsti pasaulē kļūs Spānija.
Pētnieki lēš, ka 2040. gadā Spāniju ik gadu apmeklēs aptuveni 110 miljoni starptautisko ceļotāju. Francijai tiek prognozēti aptuveni 105 miljoni apmeklētāju, tādējādi abas valstis apmeklētības ziņā šķirs vien daži miljoni tūristu.
Spānija šajā ziņā jau pašlaik strauji tuvojas savai kaimiņvalstij. 2025. gadā tā uzņēma rekordlielu ārvalstu tūristu skaitu – aptuveni 97 miljonus. Spānijas popularitāti palīdz uzturēt ne tikai saulainais klimats un pludmales, bet arī labi attīstīta transporta infrastruktūra, gastronomija, kultūras piedāvājums un lielā galamērķu daudzveidība.
Līdz 2040. gadam būtiskas pārmaiņas gaidāmas arī pārējā pasaules populārāko galamērķu sarakstā. Aiz Spānijas un Francijas pirmajā pieciniekā prognozētas ASV, Ķīna un Meksika. Savukārt Itālija, kas tradicionāli bijusi starp tūristu iecienītākajām valstīm, varētu noslīdēt uz sesto vietu. Vienlaikus arvien lielāku tūristu interesi piesaistīs Tuvie Austrumi. Saūda Arābija un Apvienotie Arābu Emirāti ir starp valstīm, kurām prognozē īpaši strauju izaugsmi - līdz 2040. gadam tās varētu iekļūt pasaules 15 apmeklētāko galamērķu vidū.
Tomēr Spānijas iespējamajam triumfam tūrismā ir arī sava ēnas puse. Jau tagad vairākās populārās pilsētās un kūrortos vietējie iedzīvotāji protestējuši pret masu tūrismu, norādot uz mājokļu cenu pieaugumu, īstermiņa īres izplatību un pārpildītām pilsētu teritorijām. Tādēļ nākotnē Spānijas lielākais izaicinājums varētu būt nevis piesaistīt vēl vairāk tūristu, bet gan tikt galā ar milzīgo apmeklētāju skaitu.