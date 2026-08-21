“Turkish Airlines” reiss no Tallinas negaidīti lidojis virs Krievijas teritorijas
Aviokompānijas “Turkish Airlines” pasažieru lidmašīna lidojumā no Tallinas uz Stambulu 12. jūlijā, iespējams, šķērsojusi Krievijas gaisa telpu, vēsta Igaunijas izdevums “Eesti Ekspress”.
Lidmašīna mainījusi ierasto maršrutu un lidojusi pāri Krievijas Kaļiņingradas apgabalam. Parasti reisi starp Tallinu un Stambulu izvairās no Krievijas gaisa telpas un tiek veikti caur Latviju, Lietuvu, Poliju, Ungāriju, Rumāniju un Bulgāriju.
Kāds pasažieris, izmantojot lidojumu izsekošanas lietotni, pamanījis negaidītās maršruta izmaiņas un vērsies pie apkalpes. Pēc sarunas ar pilotiem viņam paskaidrots, ka lidojums virs Kaļiņingradas bijis apzināts lēmums, jo konkrētais maršruts izvēlēts kā piemērotākais.
Tikmēr Igaunijas gaisa satiksmes vadības uzņēmums “Lennuliiklusteeninduse AS” norādījis, ka apstiprinātajā lidojuma plānā nebija paredzēts izmantot Krievijas gaisa telpu.
Igaunijas Klimata ministrijas aviācijas departamenta vadītājs Taivo Linnamēgi uzsvēris, ka lidojumi virs Krievijas teritorijas pašreizējos apstākļos tiek uzskatīti par nedrošiem civilajai aviācijai saistībā ar kara radītajiem riskiem.
Lai gan “Turkish Airlines” ir tiesības izmantot Krievijas gaisa telpu, lidojumu izsekošanas dati liecina, ka šāds maršruts reisos starp Tallinu un Stambulu nav ierasta prakse.
Aviokompānijas pārstāvji pagaidām šo situāciju nav komentējuši.