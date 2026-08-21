Kiberuzbrukumu draudi neapstājas: “Latvenergo” un “Sadales tīkls” regulāri fiksē mēģinājumus piekļūt to IT sistēmām
Kiberdrošība ir viena no AS "Sadales tīkls" un AS "Latvenergo" pastāvīgajām prioritātēm, jo abi uzņēmumi regulāri sastopas ar mēģinājumiem piekļūt to informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmām, norādīja uzņēmumos.
"Sadales tīkla" pārstāve Ilze Dimante pauda, ka kiberdrošība ir viena no "Sadales tīkla" prioritātēm, ņemot vērā, ka ar mēģinājumiem piekļūt uzņēmuma IT sistēmām uzņēmums sastopas regulāri.
Sadarbībā ar "Latvenergo" koncerna kiberdrošības speciālistiem pastāvīgi tiek veikts kritiskās infrastruktūras kiberdrošības monitorings, tajā skaitā sadarbojoties ar "Cert.lv".
Tiek veikta regulāra kiberrisku izvērtēšana un kiberrisku mazinošanas aktivitātes, tajā skaitā "Sadales tīkls" veic analīzi par citos uzņēmumos notikušajiem kiberincidentiem. Turklāt personāls tiek apmācīts par kiberdrošību un darbu digitālajā vidē.
"Latvenergo" pārstāve Ivita Bidere aģentūrai LETA pauda, ka kiberdrošība ir viena no "Latvenergo" koncerna pastāvīgajām prioritātēm, jo uzņēmums ar dažādiem kiberdrošības izaicinājumiem, tostarp mēģinājumiem piekļūt informācijas sistēmām, sastopas regulāri.
"Latvenergo" rīkojas atbilstoši kiberdrošības politikas prasībām, sistemātiski veic ieguldījumus, ko iniciē "Latvenergo" IT speciālisti, kā arī ilggadīgi un regulāri sadarbojas ar "Cert.lv" - spēkā ir līgums par pakalpojumiem savlaicīgai kiberdrošības apdraudējumu identificēšanai, uzņēmums izmanto dažādus "Cert.lv" nodrošinātus pakalpojumus, kas paredzēti kritiskās infrastruktūras uzņēmumiem, periodiski notiek "Cert.lv" semināri un personāla apmācība. "Latvenergo" analizē arī pēdējā laika nopietnos uzbrukumus informācijas sistēmām Latvijas komercuzņēmumos un apdraudējumus citām institūcijām.
Jau rakstīts, ka Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD) naktī uz 8. augustu skāra kiberuzbrukums, kura laikā iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un aptuveni 200 000 juridisko personu dati. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā.
Kā ziņots, naktī uz 8. augustu notika kiberuzbrukums CSDD. Šajā kiberuzbrukumā iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un aptuveni 200 000 juridisko personu dati. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā.
Savukārt 22. jūnijā kiberuzbrukumu piedzīvoja AS "Latvijas valsts meži" (LVM) IT infrastruktūra. Pēc uzbrukuma drošības apsvērumu dēļ tika atslēgtas un nebija pieejamas LVM uzturētās ārējās informācijas tehnoloģiju sistēmas - "LVM GEO", karšu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne "Mednis". Atslēgtas tika arī vairākas LVM iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmuma informācijas apmaiņu ar LVM pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmuma klientiem.
"Sadales tīkls" pagājušajā gadā strādāja ar 382,239 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,8% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 24,8% - līdz 35,27 miljoniem eiro.
"Sadales tīkls" ir valstij piederošā "Latvenergo" koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.
"Latvenergo" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 1,566 miljardi eiro, kas ir par 8,1% mazāk nekā gadu iepriekš, bet koncerna peļņa samazinājās par 27,3% - līdz 198,809 miljoniem eiro. Savukārt koncerna māteskompānijas apgrozījums 2025. gadā samazinājās par 10,1% un bija 949,824 miljoni eiro, kamēr kompānijas peļņa saruka par 28,4% un bija 190,216 miljoni eiro.
"Latvenergo" nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī ar dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojumu nodrošināšanu. "Latvenergo" obligācijas kotē biržas "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā.