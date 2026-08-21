"Vispirms Roņu sala, tagad - 'Kārums'!" Igauņi sajūsmā par latviešu iecienītā biezpiena sieriņa nonākšanu viņu rokās
Igaunijas lauksaimniecības uzņēmuma "Agrone" māteskompānija "Falber Investments" parakstījusi vienošanos par Latvijas piena pārstrādes milža AS "Rīgas piena kombināts" iegādi. Šī ziņa kaimiņvalstī izraisījusi īstu vētru - igauņi neslēpj prieku par šo darījumu un iecienītā zīmola "Kārums" nonākšanu viņu rokās.
"Kārums ir mūsu!"
Ziņa par to, ka Igaunijas uzņēmums plāno iegādāties "Rīgas piena kombinātu" un līdz ar to arī ikonisko biezpiena sieriņu zīmolu "Kārums", ir izraisījusi plašu rezonansi kaimiņvalsts medijos. Visskaļāk un emocionālāk darījumu atspoguļoja Igaunijas izdevums "Postimees", kas saviem lasītājiem ziņu pasniedza ar neslēptu lepnumu: "KĀRUMS TAGAD IR MŪSU ⟩ Igaunijas uzņēmums pērk Latvijas lielāko piena pārstrādes uzņēmumu, kurā ražo arī slavenos biezpiena sieriņus".
Arī citi kaimiņvalsts vadošie izdevumi aktīvi atspoguļoja šo notikumu, liekot uzsvaru uz darījuma stratēģisko mērogu.
Piemēram, Igaunijas galvenais biznesa laikraksts "Äripäev" šo pirkumu trāpīgi raksturoja kā vērienīgu darījumu piena nozarē, kurā igauņi pārņem Latvijas lielāko pārstrādātāju.
Igauņi sajūsmā sit plaukstas
Sociālajos tīklos, tostarp platformā "Reddit", Igaunijas iedzīvotāji neslēpa gandarījumu par darījumu, jokojot, ka šis ir valsts "labākais ģeopolitiskais gājiens pēdējo desmitgažu laikā". Komentāros netrūkst arī citu asprātību un ironisku piezīmju par abu kaimiņvalstu attiecībām. "Šī ir atriebība par to, ka latvieši paņēma 'Põltsamaa' sinepes, vai ne?" vaicā kāds komentētājs, kamēr cits rezumē:
"Vispirms Roņu sala un tagad "Kārums"… Nākamā būs '"Prāta Vētra"?" Tāpat izskan minējumi, ka sieriņu iegāde esot daļa no izlīguma par "Rail Baltica" projekta sarežģījumiem un igauņi tagad sliedes būvēšot no "Kārumiem".
Savukārt vēl kāds jokdaris piebilst, ka drīzumā kaimiņi pārņemšot arī latviešu auksto zupu, ko turpmāk dēvēšot par "külm peedisupp".
Vai netiks sabojāta recepte?
Aiz humoristiskiem komentāriem un kaimiņu prieka par uzņēmuma nonākšanu Igaunijas rokās slēpjas arī bažas, ka iecienītajam produktam, nonākot jauno īpašnieku pārziņā, varētu mainīties garša. Cilvēki bažījas, ka vēlme nākotnē optimizēt izdevumus varētu novest pie lētāku sastāvdaļu, piemēram, augu tauku, izmantošanas, kas neglābjami sabojātu biezpiena sieriņu unikālo tekstūru un garšu. Izskan pat brīdinājumi produktu boikotēt un "novest līdz bankrotam", ja kvalitāte tiešām kritīsies.
Kad kāds latviešu komentētājs brīdina kaimiņus nesabojāt šo "Baltijas delikatesi", no igauņu puses nekavējoties seko atbilde: "Nē, tagad tā ir Igaunijas delikatese!"
Daļa igauņu komentētāju saredz vietu inovācijām, priecājoties, ka beidzot varētu tapt "Kārums" ar nacionālā igauņu ēdiena kamas garšu. Viņi mierina latviešus, norādot, ka igauņiem ir laba gaume un situācija tikšot tikai uzlabota. Tomēr pašu igauņu vidū nav pilnīgas vienprātības par "Kāruma" kulta statusu – ir arī tādi, kuri lielo ažiotāžu nesaprot un labprātāk dod priekšroku pašmāju "Tere" vai "Farmi" ražojumiem.
Tikmēr kāds cits diskusijas dalībnieks aicina saglabāt vēsu prātu un atgādina būtisku faktu: "Kāpēc, lai mainītos recepte? Viņi pat nepārceļ ražošanu..."
Vienlaikus pircēji arī uztraucas, ka līdz ar īpašnieku maiņu veikalos varētu kāpt produktu cenas.
Darbs turpinās bez izmaiņām
Lai gan vienošanās par pirkumu ir parakstīta, darījuma pabeigšanai vēl nepieciešams saņemt Igaunijas un Latvijas konkurences uzraudzības iestāžu atļaujas. Līdz tam brīdim abi uzņēmumi turpinās darboties kā pilnīgi neatkarīgi biznesi. Tiek uzsvērts, ka "Rīgas piena kombināta" ikdienas darbībā, ražošanā un sadarbībā ar darbiniekiem un piena piegādātājiem tūlītēju izmaiņu nebūs. Darījuma summa pēc pušu vienošanās netiek atklāta.
Jāatgādina, ka šovasar "Rīgas piena kombināts" jau piedzīvoja nozīmīgas pārmaiņas – jūnija sākumā "Food Union" saldējuma biznesu Eiropā iegādājās starptautiskais saldējuma ražotājs "Froneri". Kopš tā brīža uzņēmums turpina darbu tieši ar piena produktu portfeli. Pērn "Rīgas piena kombināts" strādāja ar 155,82 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 3,3% vairāk nekā gadu iepriekš, taču cieta 610 104 eiro zaudējumus.