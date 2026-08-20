Pēc masīvā kiberuzbrukuma ievēlēta CSDD pagaidu padome
Pēc nesenā kiberuzbrukuma, kam sekoja līdzšinējo Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) padomes un valdes locekļu atkāpšanās uzņēmumam iecelta pagaidu padome. Tās uzdevums būs nodrošināt CSDD darbības nepārtrauktību līdz jaunas pastāvīgās vadības izraudzīšanai.
Ceturtdien, 20. augustā, Satiksmes ministrijā sasaukta CSDD ārkārtas akcionāru sapulce. Tajā par pagaidu padomes priekšsēdētāju ievēlēts Ģirts Ozols, bet par padomes locekļiem – Līga Ermane un Ivars Saliņš.
Ozols pašlaik vada VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”. Viņam ir vairāk nekā 25 gadu pieredze telekomunikāciju, informācijas tehnoloģiju un uzņēmumu vadības jomā. Pēdējos desmit gadus viņš ieņēmis vadošus amatus LVRTC un Latvijas telekomunikāciju nozarē. Savukārt Ermane pašlaik ir VAS “Latvijas pasts” padomes locekle. Viņai ir pieredze finanšu vadībā un uzņēmumu pārvaldībā, kā arī darbā vairākās nozarēs, tostarp aviācijā, nekustamo īpašumu, pasta un veselības aprūpes jomā. Trešais pagaidu padomes loceklis Saliņš iepriekš strādājis VAS “Latvijas gaisa satiksme”, kur vadījis Stratēģiskās plānošanas un administratīvā atbalsta departamentu. Viņam ir pieredze transporta nozarē, uzņēmumu attīstības plānošanā, investīciju projektu īstenošanā un pārvaldībā.
Jaunās pagaidu padomes galvenais uzdevums būs nodrošināt, lai pēc līdzšinējās vadības atkāpšanās CSDD turpinātu stabili darboties un tiktu pieņemti uzņēmumam nepieciešamie lēmumi. Tikmēr Satiksmes ministrija sola tuvākajā laikā rīkot atklātu konkursu uz CSDD padomes un valdes locekļu amatiem. Konkursa rezultātā paredzēts izraudzīties direkcijas pastāvīgo vadību.