Plāno novirzīt vairāk nekā pusmiljonu eiro lietavu radītajai postažai Talsu un Ventspils novados
Intensīvās lietavas Talsu un Ventspils novados nodarījušas ievērojamus postījumus valsts autoceļiem. To novēršanai plānots atvēlēt teju 578 000 eiro, liecina Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotais rīkojuma projekts.
Finansējumu plānots piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Ministrijā norāda, ka intensīvo nokrišņu ietekmē vairākos valsts autoceļu posmos radušies brauktuves izskalojumi, bojātas caurtekas un citi ceļu infrastruktūras elementi, kas rada apdraudējumu satiksmes drošībai un autoceļu ekspluatācijai. Tostarp būtiski postījumi konstatēti uz valsts reģionālā autoceļa Jūrmala-Talsi (P128) posmā, kur izskalota brauktuve un bojāta caurteka, kā rezultātā autoceļa posms tika slēgts satiksmei.
Pamatojoties uz VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) veiktajiem apsekošanas darbiem un sagatavotajiem izmaksu aprēķiniem, postījumu novēršanai nepieciešams finansējums 577 759 eiro apmērā. Ņemot vērā, ka postījumu apmērs valsts autoceļiem pārsniedz ikdienas uzturēšanas darbiem pieejamos finanšu resursus, to novēršanai nepieciešams piešķirt papildu finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, uzsver ministrijā.
Jauns.lv jau informēja, ka pie Dursupes satiksmei atvērts pagaidu apbraucamais ceļš lietavās cietušā Jūrmala-Talsi (P128) pārrautajam posmam. Novērst autoceļa Jūrmala-Talsi bojājumus plānots līdz gada beigām, tomēr, ja iestāsies nelabvēlīgi laikapstākļi, asfalta virskārta tiks izbūvēta nākamgad.