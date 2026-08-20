ASV slepenā operācijā izved miljoniem barelu naftas caur Hormuza šaurumu
ASV bruņotie spēki jau vairākas nedēļas slepenā operācijā nodrošina naftas tankkuģu kustību caur Hormuza šaurumu, izveidojot aizsargātu kuģošanas koridoru gar Omānas krastu, vēsta “Axios”, atsaucoties uz divām ASV amatpersonām.
Katru nakti aptuveni 15 līdz 20 tankkuģu organizētās grupās šķērso šaurumu. ASV spēki palīdz gan ar naftu piekrautiem kuģiem izkļūt no Persijas līča, gan tukšiem tankkuģiem nokļūt reģiona ostās, kur tie tiek piepildīti ar naftu.
Amatpersonas lēš, ka šādā veidā pasaules enerģijas tirgū pašlaik nonāk aptuveni desmit miljoni barelu naftas dienā jeb aptuveni puse no pirmskara apjoma. Atsevišķās naktīs caur šaurumu tiekot izvesti pat 15 līdz 20 miljoni barelu.
Kuģu kustība tiek koordinēta ar ASV partneriem Persijas līcī, savukārt amerikāņu militārie iznīcinātāji nodrošina aizsardzību pret Irānas raķešu un bezpilota lidaparātu uzbrukumiem. “Mēs jau divus mēnešus kontrolējam Hormuza šauruma dienvidu maršrutu,” norādīja viena no amatpersonām.
Operāciju padarījusi iespējamu nesenā ASV Centrālās pavēlniecības militārā kampaņa pret Irānas radaru un jūras novērošanas sistēmām. Pēc ASV amatpersonu teiktā, Irānas iespējas pārraudzīt šauruma dienvidu daļu tagad ir ierobežotas, lai gan Teherāna joprojām mēģina apdraudēt kuģošanu ar raķetēm un droniem.
Operācija palīdzējusi mazināt kara izraisītos naftas piegāžu traucējumus, kas veicinājuši jēlnaftas cenu kāpumu. ASV prezidents Donalds Tramps trešdien “Axios” apstiprināja, ka nafta caur Hormuza šaurumu tiek transportēta, vienlaikus uzsverot, ka Vašingtona pašlaik neved sarunas ar Irānu.