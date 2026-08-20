Pēc “Sky” aiziešanas Berģos varētu ienākt cits labi zināms veikalu tīkls
Bijušā “Sky” veikala telpas Berģos drīzumā varētu piedzīvot pamatīgas pārmaiņas. Konkurences padome saņēmusi apvienošanās ziņojumu par nomas tiesību iegūšanu pār veikalu Siguldas šosejā, un iecere paredz tur arī turpmāk tirgot pārtikas un ikdienas patēriņa preces – tikai jau cita, Latvijā labi pazīstama veikalu tīkla paspārnē.
KP saņēmusi "Vita mārkets" apvienošanās ziņojumu par nomas tiesību iegūšanu pār SIA "Skai Property" piederošo veikalu Siguldas šosejā, Berģos, kur iepriekš saimniecisko darbību veica SIA "Skai Baltija".
Apvienošanās ziņojumā norādīts, ka "Vita mārkets" darbības veids ir mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt tiek pārdotas ikdienas patēriņa preces.
Atbilstoši apvienošanās dalībnieku sniegtajai informācijai apvienošanās varētu ietekmēt konkurences apstākļus pārtikas un ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū lokālajā teritorijā ap objektu, kā arī ar minēto tirgu vertikāli saistītos gatavās pārtikas ražošanas, gatavās pārtikas vairumtirdzniecības un ikdienas patēriņa preču iepirkumu tirgus Latvijas teritorijā.
"Vita mārkets" norādījusi, ka plāno turpināt veikalā sniegt pārtikas un ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības pakalpojumus, izveidojot tajā "Elvi" zīmola veikalu.
Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem KP jāpieņem viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. Savukārt, ja lietā nepieciešama padziļināta papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz trīs mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.
Attiecīgo apvienošanās ziņoju KP saņēmusi 2026. gada 14. augustā.
Rīgas pilsētas tiesa šogad 26. martā pasludināja mazumtirgotāju un lielveikala "Sky" pārvaldītāju "Skai Baltija" par maksātnespējīgu.
"Vita mārkets" 2024. gadā strādāja ar 145,486 miljonu eiro apgrozījumu un 5,758 miljonu eiro peļņu. Kompānijas finanšu dati par 2025. gadu vēl nav publiskoti. Kompānija reģistrēta 1997. gadā, un tās pamatkapitāls ir seši miljoni eiro. Uzņēmums pieder "Fortis VM", kuras īpašnieki ir Imants Rendenieks (88%), Vita Rendeniece (9%) un Igors Kozlovskis (3%).
"Elvi Latvija", kas ir "Elvi" franšīzes devēja, apgrozījums pagājušajā gadā bija 6,13 miljoni eiro, kas ir par 4,5% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa samazinājās par 24,4% un bija 175 250 eiro.
Kompānija reģistrēta 2010. gadā, un tās pamatkapitāls ir 1,003 miljoni eiro. "Elvi Latvija" pieder SIA "Fortis VM" (66,88%), Rendeniekam (33,05%) un SIA "Realto Capital" (0,07%), kuras vienīgais īpašnieks ir Alvis Krasovskis.