5-4-3-2-1 noteikums, kas ļauj nedēļai sapakoties vienā rokas bagāžā
Nedēļas ceļojumam nemaz nav nepieciešams milzīgs koferis. Ja vienmēr šķiet, ka jāpaņem “katram gadījumam”, var palīdzēt vienkārša metode – 5-4-3-2-1 noteikums. Tas ļauj paņemt līdzi pietiekami daudz apģērba, vienlaikus nepārpildot rokas bagāžu.
Ceļojot uz nedēļu, viena no lielākajām kļūdām ir mēģināt sapakot atsevišķu apģērbu katrai dienai. Rezultātā koferis ātri piepildās ar lietām, no kurām daļa tā arī paliek neizmantota.
5-4-3-2-1 princips piedāvā vienkāršāku pieeju: izvēlēties ierobežotu skaitu savstarpēji kombinējamu apģērbu un no tiem izveidot pēc iespējas vairāk komplektu.
Ko nozīmē 5-4-3-2-1?
5 augšdaļas. Tās var būt T-kreklus, krekli, blūzes, topi vai plāni džemperi. Vislabāk izvēlēties apģērbu, kas savā starpā sader gan krāsu, gan stila ziņā.
4 apakšdaļas. Piemēram, džinsi, vieglas bikses, svārki un šorti. Vēsākā laikā šortus var aizstāt ar vēl vienām biksēm vai siltāku apģērba gabalu.
3 apavu pāri. Te gan nevajadzētu aizrauties. Vienam pārim jābūt ērtam garām pastaigām, otram – universālam vai nedaudz elegantākam, bet trešajam jāatbilst konkrētajam ceļojumam, piemēram, sporta apaviem vai sandalēm.
Vislabākā vietas taupīšanas taktika ir lidmašīnā uzvilkt apjomīgākos apavus, nevis likt tos koferī.
2 papildu apģērba gabali. Tie var būt kleita, kardigans, viegla jaka, žakete vai sporta tērps. Izvēle atkarīga no galamērķa, laikapstākļiem un ceļojuma plāniem.
1 aksesuārs. Šalle, josta, neliela somiņa vai kāds cits aksesuārs, kas palīdz mainīt jau esošo komplektu izskatu.
Galvenais triks – visam jāiet kopā ar visu
5-4-3-2-1 metode nestrādās, ja koferī saliksiet piecus skaistus, bet savā starpā nesaderīgus kreklus. Pirms kaut ko liekat bagāžā, padomājiet, ar cik citiem apģērba gabaliem šo lietu varēsiet kombinēt.
Piemēram, vienkāršs balts T-krekls var lieliski izskatīties gan ar džinsiem, gan biksēm, gan svārkiem. Krekls var kļūt par virsējo kārtu virs T-krekla, bet vakarā to var aizstāt ar kardiganu. Tādā veidā neliela apģērbu kapsula ļauj izveidot pārsteidzoši daudz dažādu komplektu.
Pirms kofera aizvēršanas izņemiet trešdaļu
Ir vēl kāds vienkāršs paņēmiens. Vispirms izlieciet visas ceļojumam paredzētās drēbes uz gultas un tikai tad sāciet šķirot. Kad viss ir acu priekšā, kļūst daudz vieglāk pamanīt, ka jums ir trīs gandrīz vienādi džemperi vai pieci varianti “ja nu nu nu”.
Pēc tam mēģiniet nolikt malā aptuveni trešdaļu. Tieši šajā kaudzē visbiežāk nonāk lietas, kas tiek paņemtas “katram gadījumam”, bet ceļojuma laikā tā arī paliek kofera apakšā.
Kā ietaupīt vietu rokas bagāžā
Mīkstākās drēbes var sarullēt, savukārt smagākās un apjomīgākās lietas labāk uzvilkt lidojuma laikā.
Džinsi, biezāks džemperis, jaka un masīvāki apavi var aizņemt ievērojamu daļu rokas bagāžas, taču uz ķermeņa tie vietu koferī neaizņem.
Apakšveļu un zeķes var salikt apavos, bet sīkumus – nelielās kosmētikas somiņās vai maisiņos.
Svarīgi arī atcerēties, ka rokas bagāžas izmēra un svara ierobežojumi dažādām aviokompānijām atšķiras, tāpēc pirms došanās uz lidostu vērts pārbaudīt konkrētās biļetes nosacījumus.
Un vēl viens jautājums pirms katras lietas iepakošanas
Pirms ielikt koferī vēl vienu “varbūt noderēs” apģērba gabalu, pajautājiet sev:
“Kas notiks, ja es šo nepaņemšu?” Ja atbilde ir – “nekas, vienkārši uzvilkšu kaut ko citu” –, ļoti iespējams, ka šī lieta var palikt mājās.
Galu galā septiņu dienu ceļojumam nav nepieciešams septiņi atšķirīgi tērpi. Gudri izvēlēta neliela garderobe var nodrošināt daudz vairāk kombināciju, nekā šķiet. Un ieguvums nav tikai mazāks koferis – nav jāmaksā par nododamo bagāžu, jāgaida pie bagāžas lentes un, pats galvenais, nav jāvadā līdzi desmitiem lietu, kuras ceļojuma laikā tā arī neizmantosiet.