“Tas sitīs pa lauku bodītēm.” Tirgotāji asi kritizē ieceri nodokļu atvieglojumus sasaistīt ar elektronisko uzskaiti
Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) ir nosūtījusi asu un saimnieciski dzelžainu oficiālo pozīciju Ministru prezidentam Andrim Kulbergam un atbildīgajām ministrijām saistībā ar plānotajiem grozījumiem sociālās apdrošināšanas likumā.
LTA uzstāj uz radikālu pieejas maiņu: valstij ir vispirms pilnībā un bez nosacījumiem jāatceļ netaisnīgais sociālo iemaksu (VSAOI) piemaksu slogs nepilnas slodzes darbiniekiem, un tikai pēc tam var sekot diskusijas par uzskaites rīkiem.
"Ekonomikas ministrijas mēģinājums risināt šo sasāpējušo jautājumu ir apsveicams, jo tas tapis tieši uz LTA ilgstošo priekšlikumu bāzes tirdzniecības nozares atbalstam. Tomēr ierēdņu piedāvātais risinājums — atcelt šo nodokļu sodu tikai tiem, kas ieviesīs dārgas elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) — ir nepareizs pēc būtības. Valsts nedrīkst pieprasīt mazajām lauku bodītēm pirkt jaunas programmas un termināļus tikai tāpēc, lai tiesiski pierādītu ierēdņiem, ka darbinieks tiešām strādā nepilnu slodzi. Tas ir netaisnīgs un nesamērīgs administratīvais slogs, kas visizteiktāk sit tieši pa no galvaspilsētas attālākajiem reģioniem, kur uzņēmēji fiziski nevar izmantot globālos personāla ārpakalpojumus kā lielie starptautiskie tīkli vai tirdzniecības centri," norāda LTA prezidents Henriks Danusēvičs.
LTA pieprasa valdībai vispirms pilnībā likvidēt pašu "soda nodokļa" sakni — noteikt, ka sociālās iemaksas tiek aprēķinātas tikai un vienīgi no reāli nopelnītās un faktiski izmaksātās darba algas. Tikai gadījumā, ja valsts aparāts atsakās no šīs elementārās ekonomiskās loģikas un spītīgi pieprasa digitālo kontroli, LTA pieprasa ieviest 7 stingras valdības garantijas: pilnīgi bezmaksas valsts EDLUS lietotni, nekādas obligātās aparatūras pirkšanas mazajiem komersantiem un pilnīgu uzņēmēju aizsardzību gadījumos, kad reģionos pazūd internets vai kārtējo reizi "nobrūk" paša VID EDS serveri.