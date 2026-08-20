Robots prasa dzeramnaudu. Bet kam īsti aiziet tava nauda?
Dzeramnauda jau sen ir ierasta lieta, taču tagad to arvien biežāk lūdz arī roboti. Un rodas jautājums – kam īsti tiek nauda, ja apkalpošanu nodrošina mašīna?
Lasvegasas bārā “The Tipsy Robot” kokteiļus gatavo robotizētas rokas. 17 dolāru vērtam dzērienam papildus tika piemērota 10% “apkalpošanas maksa” – faktiski aicinājums atstāt dzeramnaudu.
Līdzīgi noticis arī Ņujorkas “Artly Coffee”, bet Ņūarkas lidostā pašapkalpošanās automāts klientam piedāvājis atstāt dzeramnaudu pat par pudeli ūdens.
Kam tiek robotam atstātā nauda?
“The Tipsy Robot” un “Artly Coffee” apgalvo, ka dzeramnaudas saņem uzņēmumu cilvēkdarbinieki, nevis pats uzņēmums. “Artly Coffee” vēlāk pat atteicies no automātiskajiem aicinājumiem atstāt dzeramnaudu.
Tomēr eksperti norāda, ka skaidru noteikumu par to, kam pienākas robotam atstātā dzeramnauda, nav.
Lehigh Universitātes profesore Holona Oksa uzskata, ka pastāv risks – negodprātīgi uzņēmumi šādu naudu varētu paturēt sev.
Vai robotam vispār jādod dzeramnauda?
Kornela universitātes profesors Maikls Lins norāda, ka cilvēkiem dzeramnaudu parasti dod, lai novērtētu labu apkalpošanu, palīdzētu darbiniekam vai tāpēc, ka jūtas sociāli spiesti. “Gandrīz nekas no tā neattiecas uz robotiem, tāpēc acīmredzami nav iemesla atstāt dzeramnaudu,” viņš saka.
Kādā pētījumā tikai aptuveni 11% cilvēku norādīja, ka būtu gatavi dot dzeramnaudu robotam-bārmenim. Taču, uzzinot, ka nauda nonāks pie cilvēkiem, kuri strādā kopā ar robotu, savu viedokli mainīja aptuveni 42% aptaujāto.Eksperti uzskata, ka robotu dzeramnaudas var kļūt par īslaicīgu tendenci. Ja klientiem šī prakse nepatiks un viņi atteiksies maksāt, uzņēmumiem nebūs iemesla to turpināt.
“Nav nekāda dzeramnaudu dieva, kas var piespiest jūs maksāt. Normas veidojas no apakšas uz augšu,” norāda Lins.
Iespējams, mēs šobrīd vienkārši piedzīvojam īslaicīgu un diezgan kaitinošu tehnoloģiju laikmeta eksperimentu.