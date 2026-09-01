“Es vairs nezinu, kam un cik maksāju” - ko darīt, lai atgūtu kontroli pār savām finansēm?
"Es vienā brīdī atskārtu, ka vairs nesaprotu, kurā datumā kam man kas ir jāmaksā. Es vairs nespēju izsekot visus maksājums." Šādus stāstus finanšu konsultanti dzird biežāk, nekā varētu šķist. Turklāt runa nav tikai par cilvēkiem ar zemiem ienākumiem vai, kas saskaras ar ilgstošām maksājumu grūtībām. Nereti vairāku kredītsaistību slazdā nonāk arī cilvēki ar stabilu darbu un regulāriem ienākumiem.
Parādi Latvijā sasniedz miljardus eiro
Saskaņā ar Kredītinformācijas biroja datiem Latvijas iedzīvotāju aktīvo kredītsaistību atlikums tuvojas 10 miljardiem eiro. Savukārt Latvijas Bankas Kredītu reģistrā ir simtiem tūkstošu aktīvu aizņēmēju.
Vienlaikus gandrīz 152 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju kavē maksājumus ilgāk par 90 dienām, bet problemātisko kredītu apjoms tuvojas vienam miljardam eiro. Tas gan nenozīmē, ka ikviens aizņēmējs nonāks finanšu grūtībās, taču skaitļi parāda, cik daudziem kredītsaistību pārvaldīšana tomēr kļūst par nopietnu izaicinājumu.
Kā cilvēks nonāk līdz pieciem vai pat desmit kredītiem?
Finanšu eksperti stāsta, ka ceļš līdz vairākām kredītsaistībām ir pakāpenisks, kur sākotnēji katrs aizdevums šķiet pamatots un pat nepieciešams.
Piemēram, vispirms tiek noslēgts auto līzings ikdienas mobilitātei. Pēc tam seko patēriņa kredīts mājokļa remontam, vēlāk telefona iegāde vai neliels aizdevums medicīnas izdevumu segšanai. Katrs no šiem lēmumiem atsevišķi ir pamatots, taču kopā tie laika gaitā veido sarežģītu saistību struktūru. Beigās cilvēkam ir vairāki kreditori, atšķirīgi maksājumu datumi, termiņi, procentu likmes un dažādi nosacījumi.
Kamēr ienākumi ir stabili, šādu sistēmu parasti izdodas veiksmīgi uzturēt. Taču pietiek ar negaidītiem izdevumiem, darba zaudēšanu vai ienākumu samazināšanos, lai ikmēneša maksājumi kļūtu par smagiem un finanšu līdzsvars sāktu jukt.
Ātrie kredīti - ne vienmēr impulsīvi pirkumi
Sabiedrībā joprojām pastāv priekšstats, ka ātrie kredīti galvenokārt tiek izmantoti impulsīviem pirkumiem, taču patiesībā situācija gluži neatbilst priekšstatiem. Bieži vien īstermiņa aizdevumi tiek izmantoti neparedzētu vai pirmās nepieciešamības izdevumu segšanai, piemēram, komunālajiem maksājumiem, veselības aprūpei vai citiem steidzamiem rēķiniem.
Tas drīzāk parāda, ka daudzu cilvēku lēmumu pamatā ir nevis nepārdomāta aizņemšanās un tērēšanās, bet gan nepietiekami uzkrājumi vai nespēja svarīgus ikdienas izdevumus segt no pašu līdzekļiem. Tieši finanšu stabilitāte un drošības spilvena trūkums bieži kļūst par galveno iemeslu, kāpēc cilvēki pakāpeniski nonāk situācijā ar vairākām vienlaikus aktīvām kredītsaistībām.
Problēma nav tikai nauda
Kad runa ir par vairākām kredītsaistībām, uzmanība visbiežāk tiek pievērsta ikmēneša maksājumam. Taču cilvēki, kuri ikdienā pārvalda vairākus aizdevumus, atzīst, ka ļoti nogurdina ne tikai izdevumi, bet arī nepieciešamība sekot līdzi visām saistībām.
Viens maksājums jāveic mēneša sākumā, cits pēc dažām dienām, vēl kāds - mēneša beigās. Ikdienu sarežģī arī tas, ka katram aizdevējam ir savi nosacījumi, paziņojumi, maksājumu grafiki un saziņas kārtība. Jo vairāk cilvēkam ir kredītsaistību, jo lielāks kļūst risks nokavēt kādu maksājuma termiņu. Savukārt tas var nozīmēt ne tikai soda procentus un bojātu kredītvēsturi, bet arī papildu sarežģījumus ar aizdevējiem.
Taču ar to problēmas nebeidzas. Finanšu konsultanti izceļ, ka ilgstoša kredītsaistību pārvaldīšana rada arī psiholoģisku slodzi. Daudzi cilvēki atzīst, ka būtiska daļa ikdienas paiet, domājot par gaidāmajiem maksājumiem un baidoties nokavēt kādu termiņu. Šāds stress ilgtermiņā var ietekmēt ne tikai miega kvalitāti, bet attiecības ģimenē un ietekmēt darba produktivitāti. Tieši tāpēc arvien vairāk cilvēku meklē veidus, kā vienkāršot savu finanšu ikdienu.
Vai kredītu apvienošana vienmēr ir risinājums?
Viens no risinājumiem, ko cilvēki šādās situācijās sāk apsvērt, ir refinansēšana jeb kredītu apvienošana. Taču ap šo pakalpojumu joprojām valda vairāki mīti. Viens no izplatītākajiem ir uzskats, ka refinansēšana nepieciešama tikai tad, ja cilvēks vairs nespēj segt savas kredītsaistības, vai, ka tā nozīmē vēl viena kredīta noformēšanu.
Patiesībā refinansēšanas mērķis ir sakārtot jau esošās saistības, aizstājot vienu vai vairākus aizdevumus ar risinājumu, kas konkrētajā situācijā var būt finansiāli izdevīgāks un vienkāršāk pārvaldāms.
Arī pēc Perkamkreditus.lv speciālistu novērojumiem, cilvēki pēc palīdzības biežāk vēršas nevis tāpēc, ka vairs nespēj samaksāt rēķinus, bet ir noguruši no vairākām kredītsaistībām.
"Ļoti bieži cilvēki pieņem, ka refinansēšana viņiem nebūs piemērota. Taču pēc situācijas izvērtēšanas nereti ir pretēji. Daudziem izdodas ne tikai samazināt ikmēneša maksājumu, bet arī uzlabot kopējo finanšu situāciju. Lielākais ieguvums ir arī skaidrība - cilvēks beidzot saprot, kam, par ko un cik viņš maksā."
Refinansēšana ne vienmēr nozīmē visu kredītu apvienošanu
Lai gan refinansēšanu visbiežāk saista ar vairāku kredītu apvienošanu vienā aizdevumā, tomēr katra situācija tiek izvērtēta individuāli. Vieniem ir iespējams apvienot visas esošās saistības, savukārt citos gadījumos izdodas refinansēt tikai tos aizdevumus, kuriem ir augstākās procentu likmes vai neizdevīgākie nosacījumi.
Ja visu kredītu refinansēšana uzreiz nav iespējama, saistības tiek sakārtotas pakāpeniski, refinansējot tās vairākos posmos. Galvenais refinansēšanas mērķis nav vienkārši apvienot visus kredītus, bet atrast risinājumu, kas konkrētajam cilvēkam samazina finansiālo slogu, palīdz samazināt kopējās aizdevuma izmaksas un atgriezt kontroli pār finansēm.
Kāpēc daudzi pat neizvērtē refinansēšanu?
Lai gan refinansēšana var palīdzēt sakārtot kredītsaistības vai samazināt to izmaksas, realitātē daudzi šo iespēju nemaz neizvērtē. Iemesls bieži nav nevēlēšanās kaut ko mainīt, bet gan zināšanu trūkums. Daļa aizņēmēju ir dzirdējuši šo terminu, taču nezina, ko tas patiesībā nozīmē un kādos gadījumos to var izmantot.
Viens no izplatītākajiem mītiem ir, ka refinansēšana paredzēta tikai cilvēkiem ar nopietnām finanšu grūtībām vai, ka tā ir vēl viena kredītsaistība. Patiesībā refinansēšana ir esošo saistību pārskatīšana un aizstāšana ar izdevīgākiem nosacījumiem, ja konkrētajā situācijā tas ir iespējams.
Kredītu apvienošanas speciālisti norāda, ka tomēr ir vērojami uzlabojumi un klienti ir sākuši vērsties pēc konsultācijas, lai saprastu, vai refinansēšana viņiem vispār ir aktuāla. Bieži vien tieši pēc sarunas un situācijas izvērtēšanas kļūst skaidrs, ka ir iespējams būtiski uzlabot situāciju. Arī tad, ja cilvēkam ir tikai viens aktīvs aizdevums, refinansēšana dažkārt var izrādīties izdevīgāks risinājums nekā esošā līguma turpināšana.
Pati situācijas izvērtēšana neuzliek pienākumu slēgt refinansēšanas līgumu. Tieši pretēji - tā palīdz saprast, vai konkrētajā gadījumā ir iespējams iegūt izdevīgākus nosacījumus. Tāpēc finanšu speciālisti iesaka pirms jebkāda lēmuma pieņemšanas salīdzināt pieejamos piedāvājumus un izvērtēt savas iespējas, īpaši, kad ikvienam cilvēkam ar kredītsaistībām izvērtēšana ir bez maksas.
"Svarīgākais ir neļaut stereotipiem vai bailēm atturēt sevi no iespējas noskaidrot, kādi risinājumi ir pieejami. Nevienam nav pienākuma pieņemt piedāvājumu, taču informācija vienmēr ir labāka par pieņēmumiem. Daudziem tieši konsultācija un alternatīvu uzzināšana kļūst par spēcīgu soli ceļā uz sakārtotāku finanšu dzīvi," uzsver kredītu apvienošanas speciālists.